Nawrocki jest doceniany przez Polaków - wynika z nowego badania. Foto: lukasz_wojcik/Shutterstock

Okazuje się, że ponad połowa z nas uważa, że Karol Nawrocki dobrze reprezentuje nas na arenie międzynarodowej. Weekendowa impreza w Juracie ze Skolimem będzie więc dla prezydenta także okazją do świętowania małego sondażowego sukcesu.

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Jak wynika z nowego badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", ponad połowa z nas jest zdania, że Karol Nawrocki dobrze sobie radzi i świetnie reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej.

Nawrocki w ocenie Polaków świetnie sobie radzi

Notowania Nawrockiego pokazują, że jak na razie Polacy są bardzo zadowoleni ze swojego zeszłorocznego wyboru. Przykładowo, w ostatnim badaniu IBRiS dla Onetu swoją ufność względem prezydenta zadeklarowało 50,2 proc. badanych.

Na tym dobre dla głowy państwa informacje się nie kończą. Spójrzmy teraz na inny sondaż, wykonany przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Tym razem ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy prezydent dobrze nas reprezentuje za granicą. Aż 56 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, odparło, że jest zadowolonych z jego działań na tym polu. Przeciwnego zdania było 44 proc. respondentów.

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Jak sugerował komentujący wyniki politolog z UKSW dr Bartłomiej Machnik, Nawrocki korzysta na tym, że jego poprzednik, Andrzej Duda, nie prowadził tak ofensywnej polityki zagranicznej.

– W dyplomacji liczy się bowiem obecność w najważniejszych stolicach i spotkania z kluczowymi liderami – powiedział, ale dodał też, że nie badano tego, jak Polacy oceniają na tym polu sprawczość głowy państwa.

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"Przyjaźń" z Trumpem pomaga

Warto dodać, że Nawrockiemu pomagać może coś jeszcze – jego dobre relacje z Donaldem Trumpem, który poparł go jeszcze w czasie kampanii wyborczej, kiedy to wygrana kandydata PiS wydawała się mało realna.

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Nawrocki stara się zresztą inspirować swoim idolem z USA. Świętował rocznicę swojej prezydentury i jest bardzo aktywny w social mediach. Zdaje się nawet wykonywać podobne gesty co Trump (słynny palec).

Jego amerykański patron ma jednak dziś poważne kłopoty. Jak pisaliśmy w naTemat, Trump z najgorszym możliwym wynikiem – w USA przejrzeli na oczy i są przerażeni. Aż dwie trzecie respondentów negatywnie ocenia kierunek, w którym zmierzają Stany Zjednoczone.

Pytanie, czy nie odbije się to też na notowaniach Nawrockiego. Trump traci już w oczach całego świata. Szczególnie, że przez jego politykę mocno podrożała cena ropy, co negatywnie wpływa na koszty życia niemal wszystkich. Pokazywanie się z nim przestaje być dobrym pomysłem.

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Nawrocki podejmuje też decyzje o wymiarze międzynarodowym. Jak pisaliśmy w naTemat, ogłosił decyzję ws. unijnego programu SAFE.

Nawrocki ze Skolimem w Juracie. Będzie powód do świętowania

Tak, jak wspomniałem, Nawrocki jest o wiele bardziej aktywnym prezydentem niż Andrzej Duda. Nie chodzi tylko o jego działalność stricte polityczną, ale też wizerunkową. Teraz organizuje w Juracie dwudniowe wydarzenie dla młodzieży "Przyszłość.pl".

Oprócz debaty politycznej wykładu Przemysława Babiarza i biegu z Parą Prezydencką odbędzie się też koncert Skolima. Wszystko w dniach 29–30 sierpnia w rezydencji głowy państwa w Juracie.

– Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami – zapraszał młodych Polaków Karol Nawrocki w lipcu, ogłaszając swój pomysł.