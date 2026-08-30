Zwiastun drugiego sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi" zachwyci fanów Diany Gabaldon Fot. materiał prasowy

Z Claire i Jamiem Fraserem już się pożegnaliśmy, ale to jeszcze nie koniec. We wrześniu dowiemy się, dokąd los zaprowadził rodziców uwielbianej pary z książek Diany Gabaldon. "Outlander: Krew z krwi" doczekał się zwiastuna drugiego sezonu, który jest epicką zbitką scen – widzimy powstanie jakobickie, bitwę przypominającą starcie pod Culloden, wystawne bale, a także miłosne chwile między Ellen MacKenzie a Brianem Fraserem.

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Coś mi podpowiada, że fani "Outlandera" wyleją morze łez na drugim sezonie serialu "Outlander: Krew z krwi", którego akcja rozgrywa się 28 lat przed wydarzeniami ukazanymi w oryginalnej produkcji. Wracamy do XVIII-wiecznej Szkocji, która jest świadkiem miłosnych dramatów rodziców Claire i Jamiego – Henry'ego Beauchampa i Julii Moriston, a także Briana Frasera i Ellen MacKenzie. Czy ich uczucia przetrwają lawinę, jaką sprowadzi na nich jakobicka rebelia?

Zwiastun 2. sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi". Sceny na miarę bitwy pod Culloden

W drugim sezonie "Outlandera: Krwi z krwi" czwórka głównych bohaterów ponownie zostanie rozdzielona. Niebezpieczna sytuacja panująca w Highlandach sprawi, że pary będą musiały opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu. Ellen MacKenzie jest zmuszona powrócić do rodzinnego zamku. Jej bracia mają dwa różne pomysły na to, jak odpowiedzieć na wezwanie do broni, co staje się zarzewiem konfliktu między nimi. Brian Fraser ponownie staje w progu zamku Leathers, przysięgając znienawidzonemu ojcu, lordowi Lovat, że sięgnie po broń i dołączy do walczących powstańców.

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Henry'ego Beauchampa znów nawiedzą duchy przeszłości. Przebieg rebelii przypomni mu o piekle, jakim była dla niego walka w okopach w czasie I wojny światowej. A co się stanie z jego żoną? Wątku Julii nie chcemy poruszać, by nie psuć satysfakcji z oglądania premierowego odcinka drugiej odsłony.

Zwiastun kontynuacji "Outlandera: Krwi z krwi" jest naprawdę obiecujący. Poruszająca muzyka, która staje się tłem dla sprawnie zmontowanych urywków scen z drugiego sezonu, sugeruje, że losy rodziców Claire i Jamiego będą miały tragiczny przebieg. Fani przez chwilę mogą odnieść wrażenie, że oglądają na bitwę pod Culloden, która była jednym z najbardziej emocjonujących momentów "Outlandera" (jego ósmy sezon też ruszył z przytupem).

Premiera drugiego sezonu "Outlandera: Krwi z krwi" odbędzie się 19 września na HBO Max. Twórcy przygotowali dla widzów dziesięć odcinków, w których wystąpią m.in. Jamie Roy ("Burning Lies"), Harriet Slater ("Nie patrz w dół 2"), Jeremy Irvine ("Czas wojny") oraz Hermione Corfield ("Elita złodziei").

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Jak skończył się pierwszy sezon "Outlandera: Krwi z krwi"?

Po traumatycznej I wojnie światowej Henry Beauchamp i ciężarna Julia Moriston (rodzice Claire) odwiedzili szkockie góry, gdzie natrafili na wehikuł czasu, druidyczny krąg Craigh na Dun. Oboje przenieśli się w czasie do 1714 roku, jednak od razu zostali tam rozdzieleni.

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Podróżnicy musieli dostosować się do bezwzględnych szkockich realiów poprzedzających Pierwszą Wielką Rebelię. Julia, chcąc chronić swoje nienarodzone jeszcze dziecko, została żoną podłego lorda Lovat. Angielka – ze względu na swoje pochodzenie i imperialną politykę Królestwa Wielkiej Brytanii – nie była mile widziana wśród Szkotów. Henry znalazł się w nieco lepszej sytuacji. Stał się doradcą i pomocnikiem klanu Grant.

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W finale "Outlandera: Krwi z krwi" rodzice Claire uciekli ludziom Simona Frasera (pana Lovat). Gdy dotarli wraz z nowo narodzonym synkiem Williamem do kręgu Craigh na Dun, zaczęli zastanawiać się, czy ich dziecko może podróżować w czasie, skoro urodziło się w XVIII-wiecznej Szkocji. Po krótkiej wymianie zadań Henry przycisnął dłoń Julii do magicznego kamienia. Pierwszy sezon nie potwierdził, czy bohaterce udało się pomyślnie powrócić do XX wieku.