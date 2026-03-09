Pierwszy odcinek 8. sezonu "Outlandera" za nami. Fani obawiają się o życie swojego ulubieńca Fot. materiał prasowy

"Outlander" wrócił po raz ostatni. W serwisie streamingowym Netflix możemy obejrzeć już pierwszy odcinek 8. sezonu przygód Claire i Jamiego Fraserów. Jego finałowa scena sprawiła, że widzowie coraz bardziej obawiają się o życie swojej ulubionej postaci. Czy będzie happy end?

Po 12 latach od premiery pierwszego sezonu "Outlander" dobiega końca, a wraz z nim miłosna historia angielskiej lekarki Claire Beauchamp i jej szkockiego wybranka Jamiego Frasera. Ona – po natknięciu się na druidzki krąg Craigh Na Dun – cofnęła się w czasie do XVIII-wiecznych Highlandów, gdzie znalazła schronienie w objęciach odzianego w tartan wojownika z Lallybroch. Od tamtej pory para przemierzyła Francję, rozbiła się na Karaibach, a następnie na dobre osiedliła się w amerykańskiej kolonii, gdzie założyła szkocką osadę Fraser's Ridge (tereny obecnej Karoliny Północnej).

W 8. sezonie "Outlandera", który ma zaadaptować aż trzy powieści pióra Diany Gabaldon ("Spisane własną krwią", "Powiedz pszczołom, że odszedłem" i niewydane jeszcze "Błogosławieństwo dla odchodzącego wojownika"), nad Fraserami i ich najbliższymi krąży widmo wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Konflikt zbrojny niebawem przekroczy granice Fraser's Ridge.

8. sezon "Outlandera". Po pierwszym odcinku fani boją się o życie Jamiego Frasera

Pod koniec pierwszego odcinka zatytułowanego "Dusza buntownika" Brianna i Roger wraz z dwójką dzieci złożyli Claire oraz Jamiemu niespodziewaną wizytę we Fraser's Ridge, przywożąc ze sobą torbę wypchaną po brzegi książkami z XX wieku. Córka wręczyła matce podręcznik medyczny "Merck Manual", a zięć podarował głowie rodziny Fraserów m.in. "Władcę Pierścieni" J.R.R. Tolkiena. W stosie tomów pochodzących z przyszłości znalazła się również książka autorstwa Franka Randalla, nieżyjącego ojca Brianny i pierwszego męża Claire.

Czytając "Soul of a Rebel", lekturę poświęconą roli Szkotów w amerykańskiej rewolucji, Jamie odkrył, że jego imię zostało wymienione w niej aż kilkanaście razy. Na tym nie kończą się ponure rewelacje. Za rok nieopodal osady Fraserów dojdzie do bitwy pod Kings Mountain, w której – zgodnie z ustaleniami Franka – James Fraser ma zginąć.

Caitriona Balfe i Sam Heughan w 8. sezonie "Outlandera". Fot. materiał prasowy

Wcześniej w odcinku "Dusza buntownika" Jamie zapewniał, że nie zamierza już brać udziału w starciach zbrojnych przeciwko Królestwu Wielkiej Brytanii. Po bitwie pod Saratogą obiecał sobie, że w pełni poświęci swój czas rodzinie. Co zatem skłoni go do ponownego sięgnięcia po broń? I czy faktycznie straci życie pod Kings Mountain? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach 8. sezonu.

Przypomnijmy, że obsada "Outlandera" sama nie ma pojęcia, jak skończy się serial. Aktorzy niejednokrotnie powtarzali w wywiadach, że na potrzeby finałowego rozdziału nagrali kilka potencjalnych zakończeń. Które jest kanoniczne? Na to pytanie nie znają odpowiedzi.