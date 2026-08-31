Gdyby AfD było u władzy, co piąty respondent wyjechałby z Niemiec Fot. Shutterstock

Co piąty respondent deklaruje, że opuściłby Niemcy, gdyby AfD doszła do władzy. Niemal połowa ankietowanych uważa, że rząd z udziałem tej partii zaszkodziłby krajowi.

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AfD od miesięcy utrzymuje wysokie poparcie w sondażach, choć jej udział w rządzie federalnym pozostaje obecnie mało prawdopodobny. Najnowsze badanie Insa pokazuje jednak, że perspektywa dojścia partii do władzy wywołuje zdecydowane reakcje części społeczeństwa.

"Opuściłbym Niemcy"

Ponad 20 procent respondentów deklaruje, że opuściłoby Niemcy, gdyby AfD doszła do władzy na szczeblu federalnym. Niemal połowa ankietowanych uważa natomiast, że rząd z udziałem tej partii zaszkodziłby krajowi.

Jak wynika z reprezentatywnego sondażu przeprowadzonego przez instytut Insa na zlecenie gazety "Bild am Sonntag", 22 procent respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem: "Gdyby AfD doszła do władzy na szczeblu federalnym, opuściłbym Niemcy". 60 procent nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 18 procent było niezdecydowanych lub nie udzieliło odpowiedzi.

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47 procent ankietowanych uważa, że Niemcy poniosłyby szkody, gdyby AfD doszła do władzy na szczeblu federalnym. 36 procent nie zgodziło się z tą oceną, a 17 procent było niezdecydowanych lub nie udzieliło odpowiedzi.

AfD prowadzi w sondażach

Od kilku miesięcy AfD zajmuje czołowe miejsca w sondażach poparcia, jednak żadna z pozostałych partii reprezentowanych w Bundestagu nie proponuje jej obecnie koalicji rządowej. Kolejne wybory do Bundestagu mają się odbyć zgodnie z planem wiosną 2029 roku.

Kilka struktur AfD w krajach związkowych zostało przez władze uznanych za organizacje o potwierdzonym skrajnie prawicowym charakterze. AfD wystąpiła do sądu przeciwko zakwalifikowaniu partii na szczeblu federalnym jako ugrupowania o potwierdzonym skrajnie prawicowym charakterze. Rozstrzygnięcie w postępowaniu głównym jeszcze nie zapadło.

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Saksonia-Anhalt: możliwe koalicje

W kontekście wyborów do parlamentu krajowego w Saksonii-Anhalt, które odbędą się 6 września, Insa zapytała również o możliwe scenariusze tworzenia rządu.

43 procent respondentów było zdania, że koalicja wszystkich pozostałych partii przeciwko AfD dodatkowo wzmocniłaby tę partię. 32 procent nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.

33 procent ankietowanych wolałoby bezwzględną większość AfD od koalicji wszystkich pozostałych partii. 52 procent odrzuciło takie rozwiązanie.

Badanie przeprowadzono 27 i 28 sierpnia na próbie 1001 osób. Według "Bild am Sonntag" sondaż jest reprezentatywny. Maksymalny margines błędu wynosi 3,1 punktu procentowego.

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