Niemiecki podróżnik zachwycony Polską. Przyznał, że Berlin w porównaniu z Warszawą przypomina wysypisko śmieci Fot. Tomasz Zielonka/Unsplash/TikTok

Zagraniczni turyści z każdym rokiem coraz chętniej odkrywają Polskę. Przyczyny tego stanu rzeczy są głównie dwie: bogata siatka połączeń oraz ceny znacznie niższe niż w pozostałej części Europy. O zachwycie naszym krajem opowiedział na TikToku jeden z niemieckich podróżników.

Choć czasem trudno nam w to uwierzyć, Polska staje się coraz popularniejszym kierunkiem wśród zagranicznych gości. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się Warszawa oraz Kraków, czyli dwa najbardziej turystyczne miasta w kraju. Naszą stolicę odwiedził niedawno niemiecki tiktoker Kilian Kroh. Po zwiedzaniu opublikował w sieci serię materiałów zachwalających Polskę.

Im dłużej podróżujemy po świecie, tym bardziej doceniamy jedną z podstawowych zalet Polski – na ulicach naszych miast jest bardzo czysto. I właśnie na to największą uwagę zwrócił niemiecki twórca. Na jednym z nagrań wprost przyznał, że ulice i metro są u nas tak zadbane, że "można by jeść z podłogi".

– Całkowicie inny świat – dworce wyglądają jak z przyszłości i wszystko jest tak przesadnie czyste, że można by jeść z podłogi – przyznał w pewnym momencie Kilian. – Ulice są bardzo czyste. Żadnych śmieci na ziemi, bo ludzie o to dbają. Nie ma petów ani rozbitego szkła. W porównaniu z tym Berlin wygląda naprawdę jak wysypisko śmieci – dodał po chwili.

Turysta był zachwycony także cenami. Zwrócił uwagę, że przejazd metrem kosztuje tylko 90 centów. W innym nagraniu polecił natomiast zakup biletu 3-dniowego, który pozwala sporo zaoszczędzić. Idąc dalej, tiktoker zwrócił uwagę na nasze metro i pociągi. Warto bowiem pamiętać, że zwłaszcza kolej w Niemczech z powodu licznych remontów stała się w ostatnim czasie bardzo zawodna.

– Przeżyłem największy szok kulturowy w życiu. Pociągi są nowoczesne, czyste i nie trzeba się bać, że złapie się jakąś chorobę od siedzenia – zaznaczył podekscytowany Niemiec.

Żabka wielką niespodzianką dla Niemca zwiedzającego Polskę

Podróżnik zwrócił też uwagę na sklepy sieci Żabka, które można znaleźć niemal na każdym kroku. Podkreślił, że to bardzo wygodne, iż lokali jest tak wiele, a ich godziny otwarcia są długie, dzięki czemu zakupy można zrobić o każdej porze dnia. Niemiec docenił również nasze centra handlowe, zaznaczając, że mogą one konkurować ze słynnym "Dubai Mall".

W kolejnym materiale Kroh podzielił się kilkoma poradami dotyczącymi zwiedzania Warszawy. Na liście miejsc, które jego zdaniem warto odwiedzić, znalazły się ogrody na dachu BUW. Dodał też, że wiele atrakcji jest całkowicie darmowych. Tutaj wymienił Stare Miasto oraz liczne parki. Przypomniał też, że w wybrane dni bez opłat można zwiedzić wnętrze Zamku Królewskiego.

