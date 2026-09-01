Mydło do rąk z Action rozgrzewa TikToka. Nie chodzi ani o cenę, ani o skład, ani o kolor czy konsystencję, tylko o zapach. Ma przypominać jedne z najbardziej rozpoznawalnych perfum ostatniej dekady: Baccarat Rouge 540. Różnica w cenie między jednym a drugim jest trudna do wyobrażenia.
Tanie odpowiedniki drogich kosmetyków to stały punkt oferty dyskontów i sieciówek w stylu Action czy Rossmann. Zwykle chodzi o kremy albo perfumy w małych flakonikach. Tym razem uwagę przykuł produkt z zupełnie innej półki: (nie)zwykłe mydło w płynie z pompką.
Mydło Atelier de Luxe z Action kosztuje 11,95 zł za pół litra. Nie wygląda wyjątkowo
Na filmie z tiktokowego konta promkowe.hity autorka zachwyca się mydłem Atelier de Luxe w wariancie Pure Rose. Zestawia ją z flakonem Baccarat Rouge 540 i przekonuje, że zapach jest praktycznie taki sam.
Sam produkt nie ma ani efektownej etykiety, ani kampanii marketingowej. Butelka wygląda kompletnie zwyczajnie (by nie napisać nieciekawie). Opis producenta jest wyjątkowo skromny: "Łagodne mydło do rąk o świeżym zapachu".
O inspiracji luksusowym zapachem nie ma tam ani słowa. Zainteresowanie pachnącym mydłem wynika więc wyłącznie dzięki social mediów i temu, że ktoś skojarzył ten zapach. To nie pierwszy zresztą taki niepozorny hit z Action, bo za 5 zł ma też świetne mydło usuwających plamy.
Mydło z Action pachnie jak luksusowe kosmetyki. Można sporo zaoszczędzić
Wcześniej, bo w czerwcu holenderski portal "Beau Monde" opisywał te same butelki jako hit tamtejszego TikToka, po 2,49 euro ( (ok. 10,80 zł) za sztukę. Czerwone znikały z półek najszybciej.
Ta ostatnia porównanie mówi najwięcej o skali oszczędności. Marie-Stella-Maris liczy sobie 20 euro (ok. 87 zł) za 250 ml mydła do rąk i 32 euro (ok. 139 zł) za butelkę półlitrową. Za tę samą pojemność w Action zapłacicie 11,95 zł. To jednak niszowe i mniej znane marki w Polsce. Co innego Baccarat Rouge 540...
Baccarat Rouge 540 to perfumy za blisko tysiąc złotych
Oryginał wyszedł w 2015 roku ze współpracy domu Maison Francis Kurkdjian z manufakturą kryształów Baccarat, dla uczczenia jej 250. urodzin. Kompozycję ułożył sam Francis Kurkdjian.
To zapach unisex, opisywany jako kwiatowo-drzewny. Buduje go kilka warstw.
Ceny tych kosmetyków potrafią przyprawić o zawrót głowy. Za 35 ml wody perfumowanej Perfumeria.pl liczy 743,68 zł, a za 70 ml 1267 zł. Porównywarka Ceneo pokazuje ten sam większy flakon już od 966,78 zł, a wersję w ekstrakcie od 1289 zł.
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Zamienniki perfum z Action to żadna nowość
Sieć od lat ma opinię miejsca, gdzie za kilkanaście złotych kupi się coś, co udaje półkę premium. I nie chodzi tylko o kosmetyki, bo Action sprzedaje też zamienniki Dysona. W naTemat pisaliśmy już o odpowiedniku arabskiego hitu Lattafa Yara, czyli słynnych arabskich perfumach z Action za 19,95 zł, a także o tym, jak Action wypuściło tani zamiennik kosmetyku za 13 zł zamiast 345 zł.
Wcześniej podobne zestawienia robili tiktokerzy testujący tanie flakoniki z dyskontów.
Warto pamiętać, że to nie są podróbki, tylko zapachy "w typie" oryginału. "Są to tanie propozycje dla osób, które nie tyle szukają odpowiedników, co interesujących zapachów w niskiej cenie" – tłumaczyła Agnieszka Adamowicz z serwisu Przystanek Uroda.
Z mydłem jest dokładnie tak samo. Nikt nie obiecuje, że po umyciu rąk zostaniecie z zapachem za tysiąc złotych na kilkanaście godzin. Ale za 11,95 zł można to przeboleć.