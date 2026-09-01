Mydło Atelier de Luxe z Action pachnie jak drogie perfumy. Kosztuje 11,95 zł Fot. www.tiktok.com/@promkowe.hity

Mydło do rąk z Action rozgrzewa TikToka. Nie chodzi ani o cenę, ani o skład, ani o kolor czy konsystencję, tylko o zapach. Ma przypominać jedne z najbardziej rozpoznawalnych perfum ostatniej dekady: Baccarat Rouge 540. Różnica w cenie między jednym a drugim jest trudna do wyobrażenia.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Tanie odpowiedniki drogich kosmetyków to stały punkt oferty dyskontów i sieciówek w stylu Action czy Rossmann. Zwykle chodzi o kremy albo perfumy w małych flakonikach. Tym razem uwagę przykuł produkt z zupełnie innej półki: (nie)zwykłe mydło w płynie z pompką.

Mydło Atelier de Luxe z Action kosztuje 11,95 zł za pół litra. Nie wygląda wyjątkowo

Na filmie z tiktokowego konta promkowe.hity autorka zachwyca się mydłem Atelier de Luxe w wariancie Pure Rose. Zestawia ją z flakonem Baccarat Rouge 540 i przekonuje, że zapach jest praktycznie taki sam.

Sam produkt nie ma ani efektownej etykiety, ani kampanii marketingowej. Butelka wygląda kompletnie zwyczajnie (by nie napisać nieciekawie). Opis producenta jest wyjątkowo skromny: "Łagodne mydło do rąk o świeżym zapachu".

REKLAMA

O inspiracji luksusowym zapachem nie ma tam ani słowa. Zainteresowanie pachnącym mydłem wynika więc wyłącznie dzięki social mediów i temu, że ktoś skojarzył ten zapach. To nie pierwszy zresztą taki niepozorny hit z Action, bo za 5 zł ma też świetne mydło usuwających plamy.

Mydło z Action pachnie jak luksusowe kosmetyki. Można sporo zaoszczędzić

Wcześniej, bo w czerwcu holenderski portal "Beau Monde" opisywał te same butelki jako hit tamtejszego TikToka, po 2,49 euro ( (ok. 10,80 zł) za sztukę. Czerwone znikały z półek najszybciej.

Pure Rose (bordowy) – Baccarat Rouge 540 od Maison Francis Kurkdjian, opisywany przez redakcję jako najgłośniejsze perfumy tej dekady; ten wariant znika z półek najszybciej Imperial City (beżowy) – Istanbul od tureckiej marki Atelier Rebul, czyli ciepła, korzenna kompozycja z cynamonem, szafranem i goździkami Ocean Resin (niebieski) – kosmetyki holenderskiej marki Marie-Stella-Maris, znanej z drogich mydeł w minimalistycznych butelkach

REKLAMA

Ta ostatnia porównanie mówi najwięcej o skali oszczędności. Marie-Stella-Maris liczy sobie 20 euro (ok. 87 zł) za 250 ml mydła do rąk i 32 euro (ok. 139 zł) za butelkę półlitrową. Za tę samą pojemność w Action zapłacicie 11,95 zł. To jednak niszowe i mniej znane marki w Polsce. Co innego Baccarat Rouge 540...

Baccarat Rouge 540 to perfumy za blisko tysiąc złotych

Oryginał wyszedł w 2015 roku ze współpracy domu Maison Francis Kurkdjian z manufakturą kryształów Baccarat, dla uczczenia jej 250. urodzin. Kompozycję ułożył sam Francis Kurkdjian.

To zapach unisex, opisywany jako kwiatowo-drzewny. Buduje go kilka warstw.

REKLAMA

Nuty głowy – szafran i jaśmin, czyli to, co czuć zaraz po psiknięciu Nuty serca – drzewo bursztynowe, ambra i hedion, syntetyk dający efekt świeżego kwiatu Nuty bazy – żywica jodłowa, cedr, cukier, ambroksan i mech dębowy, czyli ślad, który zostaje na skórze najdłużej

Ceny tych kosmetyków potrafią przyprawić o zawrót głowy. Za 35 ml wody perfumowanej Perfumeria.pl liczy 743,68 zł, a za 70 ml 1267 zł. Porównywarka Ceneo pokazuje ten sam większy flakon już od 966,78 zł, a wersję w ekstrakcie od 1289 zł.

Zamienniki perfum z Action to żadna nowość

Sieć od lat ma opinię miejsca, gdzie za kilkanaście złotych kupi się coś, co udaje półkę premium. I nie chodzi tylko o kosmetyki, bo Action sprzedaje też zamienniki Dysona. W naTemat pisaliśmy już o odpowiedniku arabskiego hitu Lattafa Yara, czyli słynnych arabskich perfumach z Action za 19,95 zł, a także o tym, jak Action wypuściło tani zamiennik kosmetyku za 13 zł zamiast 345 zł.

Wcześniej podobne zestawienia robili tiktokerzy testujący tanie flakoniki z dyskontów.

Varanti Hombre Gold Spender – niecałe 9 zł, wskazywany jako odpowiednik Paco Rabanne 1 Million za ok. 400 zł Figenzi Rose Poudre – niecałe 9 zł, porównywany do Versace Bright Crystal za ok. 200 zł Figenzi Royal Touch – niecałe 12 zł, zestawiany z Marc Jacobs Decadence za ok. 350 zł

Warto pamiętać, że to nie są podróbki, tylko zapachy "w typie" oryginału. "Są to tanie propozycje dla osób, które nie tyle szukają odpowiedników, co interesujących zapachów w niskiej cenie" – tłumaczyła Agnieszka Adamowicz z serwisu Przystanek Uroda.

REKLAMA