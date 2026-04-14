Wiosna to idealny moment na zmianę ciężkich, zimowych kompozycji perfum na coś słodkiego i radosnego. W Action pojawił się właśnie zamiennik arabskiego hitu Lattafa Yara, który podbija TikToka swoją ceną i niemal identycznymi nutami zapachowymi.

Perfumy arabskie stały się w ostatnich miesiącach absolutnym fenomenem wśród "perfumiarzy". Oferują one niespotykaną wcześniej głębię i egzotykę w cenach znacznie niższych niż te, do których przyzwyczaiły nas luksusowe marki. Teraz jednak popularny dyskont Action idzie o krok dalej, proponując alternatywę dla jednej z najbardziej znanych różowych buteleczek z Bliskiego Wschodu. Jeśli chcesz cieszyć się modnym zapachem bez wydawania fortuny, to rozwiązanie może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Arabskie perfumy Lattafa Yara kontra nowość z Action

Oryginalna woda perfumowana Lattafa Yara to zapach, który zyskał status viralowego dzięki swojej unikalnej, "mleczno-owocowej" kompozycji i dostępności. W większości drogerii za flakon o pojemności 100 ml musimy jednak zapłacić 129,99 zł, co czasem staje się już sporym wydatkiem. Tymczasem w Action pojawiła się woda toaletowa Marc Dion Noura Élégance, która kosztuje zaledwie 19,95 zł za tę samą pojemność.

Różnica w cenie jest kolosalna, a pierwsi recenzenci na TikToku oceniają, że zapachy są do siebie łudząco podobne. Warto zaznaczyć, że dyskonty takie jak Action od dawna słyną z wprowadzania tańszych odpowiedników znanych kosmetyków czy perfum. Choć zamienniki mogą nieco ustępować oryginałom pod względem trwałości i projekcji, to przy tak niskiej cenie stanowią doskonałą propozycję dla osób szukających czegoś "na każdą kieszeń" do codziennego użytku.

Nuty zapachowe: Słodka egzotyka w dwóch wersjach

Oryginalna Yara słynie z harmonijnego otwarcia, w którym mandarynka spotyka się z heliotropem i delikatną orchideą. Serce zapachu wypełniają nuty tropikalne oraz akcenty gourmand, nadające całości egzotycznego, słodkiego charakteru. Baza to z kolei ciepła wanilia, drzewo sandałowe i piżmo. Efektem jest zapach lekki, kremowy i bardzo kobiecy, który pokochały już tysiące Polek.

Action proponuje swoją wersję Marc Dion Noura Élégance w dwóch wariantach, które mają oddawać ten charakter. Do wyboru mamy zapach kwiatowo-owocowy lub świeżą, słodką wanilię. Flakony nowości z dyskontu są także wizualnie bardzo zbliżone do estetyki Lattafa Yara – różowa i biała kolorystyka oraz kształt sugerują, że jest to celowy zabieg mający nakierować klientów na konkretne inspiracje. Kompozycje te są idealne na nadchodzącą wiosnę, kiedy chętniej sięgamy po nuty owocowe i odpuszczamy ciężkie, korzenne perfumy, którymi otulaliśmy się zimą.

Dlaczego warto postawić na budżetowe rozwiązania z dyskontów?

Wybór tańszego zamiennika to nie tylko kwestia oszczędności, ale też zabawa trendami. Marc Dion Noura Élégance z Action pozwala przetestować, czy tak słodkie i tropikalne nuty w ogóle do nas pasują, bez konieczności inwestowania większych kwot. To również świetna opcja "do torebki" – lekka woda toaletowa, którą możemy bez żalu aplikować kilka razy w ciągu dnia, by odświeżyć zapach.

