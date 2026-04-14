Wiosna to idealny moment na zmianę ciężkich, zimowych kompozycji perfum na coś słodkiego i radosnego. W Action pojawił się właśnie zamiennik arabskiego hitu Lattafa Yara, który podbija TikToka swoją ceną i niemal identycznymi nutami zapachowymi.
Perfumy arabskie stały się w ostatnich miesiącach absolutnym fenomenem wśród "perfumiarzy". Oferują one niespotykaną wcześniej głębię i egzotykę w cenach znacznie niższych niż te, do których przyzwyczaiły nas luksusowe marki. Teraz jednak popularny dyskont Action idzie o krok dalej, proponując alternatywę dla jednej z najbardziej znanych różowych buteleczek z Bliskiego Wschodu. Jeśli chcesz cieszyć się modnym zapachem bez wydawania fortuny, to rozwiązanie może okazać się strzałem w dziesiątkę.
Arabskie perfumy Lattafa Yara kontra nowość z Action
Oryginalna woda perfumowana Lattafa Yara to zapach, który zyskał status viralowego dzięki swojej unikalnej, "mleczno-owocowej" kompozycji i dostępności. W większości drogerii za flakon o pojemności 100 ml musimy jednak zapłacić 129,99 zł, co czasem staje się już sporym wydatkiem. Tymczasem w Action pojawiła się woda toaletowa Marc Dion Noura Élégance, która kosztuje zaledwie 19,95 zł za tę samą pojemność.
Różnica w cenie jest kolosalna, a pierwsi recenzenci na TikToku oceniają, że zapachy są do siebie łudząco podobne. Warto zaznaczyć, że dyskonty takie jak Action od dawna słyną z wprowadzania tańszych odpowiedników znanych kosmetyków czy perfum. Choć zamienniki mogą nieco ustępować oryginałom pod względem trwałości i projekcji, to przy tak niskiej cenie stanowią doskonałą propozycję dla osób szukających czegoś "na każdą kieszeń" do codziennego użytku.
Nuty zapachowe: Słodka egzotyka w dwóch wersjach
Oryginalna Yara słynie z harmonijnego otwarcia, w którym mandarynka spotyka się z heliotropem i delikatną orchideą. Serce zapachu wypełniają nuty tropikalne oraz akcenty gourmand, nadające całości egzotycznego, słodkiego charakteru. Baza to z kolei ciepła wanilia, drzewo sandałowe i piżmo. Efektem jest zapach lekki, kremowy i bardzo kobiecy, który pokochały już tysiące Polek.
Action proponuje swoją wersję Marc Dion Noura Élégance w dwóch wariantach, które mają oddawać ten charakter. Do wyboru mamy zapach kwiatowo-owocowy lub świeżą, słodką wanilię. Flakony nowości z dyskontu są także wizualnie bardzo zbliżone do estetyki Lattafa Yara – różowa i biała kolorystyka oraz kształt sugerują, że jest to celowy zabieg mający nakierować klientów na konkretne inspiracje. Kompozycje te są idealne na nadchodzącą wiosnę, kiedy chętniej sięgamy po nuty owocowe i odpuszczamy ciężkie, korzenne perfumy, którymi otulaliśmy się zimą.
Dlaczego warto postawić na budżetowe rozwiązania z dyskontów?
Wybór tańszego zamiennika to nie tylko kwestia oszczędności, ale też zabawa trendami. Marc Dion Noura Élégance z Action pozwala przetestować, czy tak słodkie i tropikalne nuty w ogóle do nas pasują, bez konieczności inwestowania większych kwot. To również świetna opcja "do torebki" – lekka woda toaletowa, którą możemy bez żalu aplikować kilka razy w ciągu dnia, by odświeżyć zapach.
Pamiętajmy, że dyskonty takie jak Action regularnie rotują swoją ofertą kosmetyczną, wprowadzając produkty inspirowane światowymi bestsellerami. Choć luksusowe perfumy zawsze będą miały swoją unikalną głębię, to propozycje takie jak Marc Dion udowadniają, że ładny i modny zapach nie musi być towarem zarezerwowanym tylko dla wybranych. Wiosenne odświeżenie kosmetyczki za mniej niż 20 złotych brzmi jak plan idealny na nadchodzące ciepłe dni.