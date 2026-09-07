3 dobre filmy z głównymi bohaterami, którzy są antagonistami Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Główny bohater filmu czy serialu powinien być kimś, z kim możemy się identyfikować i mu kibicować. Jak jednak trzymać kciuki za morderców i psychopatów? Historia kina zna jednak przypadki, gdy naszym "protagonistą" okazał się typ spod ciemnej gwiazdy, a mimo to śledziliśmy jego losy z wypiekami na twarzy, czując do niego pewną sympatię.

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W tym tekście zaproponuję wam seans trzech filmów i jednego serialu, których głównym bohaterem jest ktoś, kogo wolelibyśmy nie spotkać w codziennym życiu. A mimo tego – głównie dzięki scenariuszowi i wybitnej grze aktorskiej – postaci te ekscytują i z jakichś dziwnych powodów kibicujemy im, gdy czynią zło.

"Joker", czyli "Taksówkarz" na nowo

Nie sposób nie wspomnieć w tym tekście o "Jokerze" Todda Phillipsa z 2019 r. z Joaquinem Phoenixem w roli tytułowej. Sam pomysł na scenariusz został mocno zainspirowany "Taksówkarzem" z Robertem DeNiro. Tyle że Arthur Fleck jest postacią bardziej tragiczną: żyje w niemal skrajnej nędzy, choruje psychicznie, a do tego ma za sobą ciężkie dzieciństwo. Samo społeczeństwo zdecydowanie mu nie pomaga: publiczne dotacje na jego terapie zostają nagle zlikwidowane, a otaczający go ludzie nie kryją, że nim gardzą.

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Z pozoru wygląda to tak, jakby twórcy poszli więc na łatwiznę. Tak jednak nie jest. Zbrodnie, które zaczyna popełniać Fleck, nie powinny być niczym usprawiedliwiane. Twórcy przeprowadzają na nas w czasie seansu swoisty eksperyment: sprawdzają, czy potrafimy wybaczyć mordercom ich straszne czyny, jeżeli poznamy ich tragiczną przeszłość. To też pułapka, którą lubią stosować socjopaci, zmyślający nierzadko swoją przeszłość, by wzbudzić w nas współczucie. Samo zakończenie filmu i jedna z interpretacji całości, która sugeruje, że "Joker" to zakrzywiona opowieść głównego bohatera, pokazują, że tak mogło być i tym razem.

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Film działa na widza nie tylko z powodu przemyślanego scenariusza, ale też świetnej roli Phoenixa, który w niezwykle skuteczny sposób zaprezentował, jak Fleck ze stanu depresyjnego przechodzi w maniakalny, zyskując wiele pewności siebie. Wszystko to sprawia, że cieszymy się z jego przemiany i payoffu, dopiero chwilę po seansie uświadamiając sobie, że przez cały czas kibicowaliśmy socjopacie.

"Kariera Nikosia Dyzmy", czyli kariera po polsku

Właściwie w tym miejscu chciałbym omówić dwie produkcje, oparte jednak na tym samym źródle: powieści "Kariera Nikodema Dyzmy" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. W 1980 r. na ekrany polskich telewizorów trafił serial o tym samym tytule, w 2002 r. film, osadzający oryginał we współczesnych realiach.

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Nikodem Dyzma przez przypadek trafia na salony, na których robi zaskakującą karierę. Nagle okazuje się, że człowiek niewykształcony, nie tyle prosty, co momentami wręcz prostacki, może odnieść sukces w biznesie i polityce. I ponownie: na pozór to opowieść typu "od zera do bohatera", nadająca się na amerykański remake. Do tego z głównym bohaterem łatwo się zidentyfikować. Kto bowiem nie czuje się czasami niedoceniany i nie uważa, że zasługuje na o wiele więcej niż otrzymał od losu?

Tyle że nasz "protagonista" to hochsztapler i socjopata, który świetnie wykorzystuje naiwność i głupotę osób wokół niego. Daje radę zrobić karierę tylko dlatego, że cały system jest zgniły, a jego uczestnicy to w sporej części nieszczególnie mądrzy narcyzi. Pod tym kątem przeraża zresztą to, jak dzieło Dołęgi-Mostowicza, napisane przecież na początku lat 30. XX wieku, jest aktualne i przez to tak mocno rezonuje ze współczesnym widzem.

Nie sposób też nie wspomnieć o odtwórcach głównej roli. Nikodem Dyzma to w interpretacji Romana Wilhelmiego cham, prostak i pozer, ale z zaskakującym czarem i charyzmą. Nikoś Cezarego Pazury jest paradoksalnie bardziej niebezpieczny, gdyż przez swoją fajtłapowatość wzbudza u widza większą sympatię. Obaj są jednak paskudnymi ludźmi, od których lepiej trzymać się z daleka.

"The Social Network", czyli po trupach do celu

Mark Zuckerberg w interpretacji Jesse'ego Eisenberga to może najciekawsza postać w tym zestawieniu. Nie jest bowiem jednoznacznie zły. Twórca Facebooka został w "The Social Network" pokazany jako człowiek o bardzo antypatycznych cechach: jest arogancki, pozbawiony empatii, instrumentalnie traktuje ludzi i potrafi zdradzić przyjaciela, by tylko osiągnąć swój cel.

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Najciekawsze jest to, że jego celem nie jest krzywdzenie ludzi, a odniesienie sukcesu. Determinują go chora ambicja, kompleksy i zazdrość. To socjopata, który zrobi wszystko dla kariery. Podobnie jednak – tak samo jak w przypadku Dyzmy czy Flecka – kibicujemy mu, gdyż zauważamy, że czuje się on niedoceniany i chce za pomocą pracy osiągnąć coś więcej. Zapomniał chyba jednak, że nie liczy się tylko cel, ale też droga, którą przebywamy, by go zrealizować.

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