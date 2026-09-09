Warszawa stawia 6 nowych fotoradarów. Znamy dokładne lokalizacje Fot. ZDM

156 km/h na Alei "Solidarności"? To już nie jest ułańska fantazja, to jest po prostu proszenie się o tragedię. Zwłaszcza po ostatnim dramatycznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Miasto nareszcie mówi stanowcze "dość" i odpala przetarg. Już niedługo zaczną działać nowe fotoradary w Warszawie.

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Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie właśnie ogłosił postępowanie na montaż 6 fotoradarów. Co ciekawe, same urządzenia nie są do końca nowe, bo pochodzą z odzysku, dokładnie z Mostu Poniatowskiego i z rejonu tunelu Wisłostrady.

Tam wjeżdża teraz potężniejszy i bardziej bezwzględny kaliber, czyli odcinkowy pomiar prędkości. Zamiast jednak rzucić te zdemontowane, żółte budki do magazynu, drogowcy postanowili przenieść je w sześć bardzo konkretnych punktów.

Gdzie staną nowe fotoradary ? Znamy pełną listę lokalizacji

Warszawski ZDM nie rzuca słów na wiatr i ma już na stole komplet wymaganych zgód od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Przetarg na montaż trwa do 1 października, a plan jest ambitny: fotoradary w stolicy mają zacząć strzelać fotki jeszcze w tym roku.

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Oto lista miejsc:

Al. Wilanowska (na odcinku między ul. Potoki a Doliną Służewiecką) Al. "Solidarności" (przy ul. Szwedzkiej) Al. Niepodległości (skrzyżowanie z ul. Woronicza) ul. Wóycickiego (między ulicami Pasterską a Jamki) Most Gdański (przyczółek wschodni) Al. Armii Ludowej (przy przystankach "Rozbrat")

156 km/h na ograniczeniu do "pięćdziesiątki". Szok to mało powiedziane

Dlaczego wytypowano akurat te punkty? Odpowiedź dają bezpośrednie analizy bezpieczeństwa i przerażające pomiary. Wspomniałem we wstępie o Alei "Solidarności" w rejonie Szwedzkiej i to nie był rzucony na wiatr przykład.

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Z danych ZDM wynika, że kierowcy potrafią tam gnać równe 156 km/h. To jest ponad dwa i pół razy więcej, niż pozwalają znaki! Z kolei na Al. Wilanowskiej też nie jest wesoło, bo aż 15 proc. jadących tamtędy kierowców pruje grubo powyżej 80 km/h, choć na tarczy ograniczenia widnieje jak byk 50 km/h.

A teraz skrzyżowanie Al. Niepodległości i Woronicza. W ciągu raptem trzech lat zginęła tam jedna osoba, a sześć zostało rannych. Główny problem? Niekontrolowane i bardzo niebezpieczne skręty w lewo w ulicę Woronicza.

Docelowo to skrzyżowanie czeka gruba przebudowa, ale zanim wyjadą tam koparki, batem na stwarzających zagrożenie będzie właśnie żółta skrzynka, o którą zresztą mocno zabiegało samo GITD.

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Zbyt szybka jazda? Będzie surowy mandat za prędkość

To niestety nie koniec wyliczanki "grzechów", bo na przykład na Moście Gdańskim kierowcy wyciągają nawet 135 km/h. Wlot z taką prędkością na nieprzedzieloną jezdnię to igranie ze śmiercią.

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Na zachodnim przyczółku mostu sprzęt rejestrujący już stoi, teraz dołączy do niego bliźniak po stronie wschodniej. Z kolei na ul. Wóycickiego bata na piratów domagali się sami mieszkańcy i dzielnicowi radni, bo kręci się tam sporo pieszych i rowerzystów, a kierowcy notorycznie lubią docisnąć gaz do dechy.