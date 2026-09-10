"Rywale" wracają na Disney+ z drugą połową 2. sezonu. Polacy powinni nadrobić zaległości Fot. materiał prasowy

Streaming tonie od nowości, przez co widzom często może umknąć naprawdę dobry serial. W Polsce "Rywale" nie mają dużego grona odbiorców, a szkoda. Adaptacja pikantnej i satyrycznej serii książek Jilly Cooper to jeden z najbardziej bezczelnych i odważnych tytułów ostatnich lat. Wiemy już, kiedy druga połowa 2. sezonu ujrzy światło dzienne.

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"Rywale" to brytyjska komedia kostiumowa na podstawie bestsellerowego cyklu "Kroniki Rutshire" Jilly Cooper. Produkcja zabiera widzów do lat 80., skupiając się na brutalnej rywalizacji pomiędzy wpływowym politykiem i arystokratą Rupertem Campbellem-Blackiem a magnatem telewizyjnym Tonym Baddinghamem. Napięcie między nimi wpływa bezpośrednio na świat komercyjnej telewizji, mediów i życia prywatnego bohaterów. Zdrady, romanse i chęć zdobycia władzy są czymś na porządku dziennym w fikcyjnym hrabstwie Rutshire.

Adaptacja stworzona przez showrunnera Dominica Treadwella-Collinsa ("Skandal w angielskim stylu") zachwyca brytyjskim humorem, autentycznym aktorstwem i wciągającą narracją zanurzoną w estetyce oper mydlanych, a przy tym nie boi się łamać telewizyjnych tabu. Od intryg, wzajemnego wbijania sobie szpil i bezczelnych rozwiązań aż głowa może rozboleć (oczywiście w dobrym sensie). "Rywale" już niebawem powrócą na platformę streamingową Disney+. Zrobi się jeszcze goręcej.

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"Rywale" mają datę premiery drugiej połowy 2. sezonu. Oj, będzie się działo

Dalsza część tekstu zawiera spoilery dot. 2. sezonu "Rywali".

Jak pisała w naTemat Ola Gersz, pierwsza połowa drugiego sezonu "Rywali" jeszcze mocniej skręca w stronę bezwzględnej wojny o wpływy. Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy konflikt między Corinium a Venturer wkracza w nową, znacznie bardziej niebezpieczną fazę. Tony Baddingham staje się jeszcze bardziej bezlitosny i zaczyna wykorzystywać skandale oraz manipulacje jako broń przeciwko swoim konkurentom.

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Przypomnijmy, że w ostatnich odcinkach lady Monica Baddingham odkryła, że jej mąż romansuje z Maud O'Harą, żoną Declana O'Hary, co ostatecznie doprowadziło do jej decyzji o rozwodzie z Tonym. Bohaterka postanowiła pojechać do Declana i odsłonić przed nim całą prawdę o zdradzie, jednak podczas gwałtownej burzy jej samochód uderzył w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.

Druga połowa drugiego sezonu "Rywali" rozpocznie się tuż po tym, jak wiadomość o tragicznej śmierci lady Moniki obiegła hrabstwo Rutshire. "Po rozdzierającym finale w połowie sezonu, walka Tony'ego Baddinghama i Declana O'Hary o koronę Cotswolds osiąga punkt kulminacyjny, podczas gdy Rupert Campbell-Black jest zmuszony zmierzyć się z własnymi demonami. [...] Kto doczeka się szczęśliwego zakończenia?" – czytamy w oficjalnej zapowiedzi serialu, który powróci na Disney+ już 11 listopada tego roku.

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