Fani "Harry'ego Pottera" znaleźli idealną kandydatkę na Bellatriks Lestrange. Pasowałaby do serialu? Fot. materiał prasowy

Serial "Harry Potter" nie miał jeszcze premiery pierwszego sezonu, a miłośnicy serii książek o małym czarodzieju wybiegają daleko w przyszłość, już snując plany dotyczące potencjalnej obsady kolejnych odsłon reboota HBO. Fani znaleźli idealną kandydatkę na rolę Bellatriks Lestrange. Aktorka pokazała swoje możliwości zwłaszcza w "Domu grozy".

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Pierwszy sezon serialu "Harry Potter", który zaadaptuje tom pt. "Kamień Filozoficzny", obejrzymy w serwisie streamingowym HBO Max już w Boże Narodzenie. Reboot prozy J.K. Rowling – brytyjskiej autorki krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi – powstaje 15 lat po premierze "Insygniów Śmierci: Części II", czyli finałowej odsłony filmowej adaptacji z Danielem Radcliffem ("Człowiek-scyzoryk"), Emmą Watson ("Małe kobietki") i Rupertem Grintem ("Servant") w roli kultowego tria.

Twórcy nowej wersji dostali zielone światło na produkcję drugiego sezonu "Harry'ego Pottera", jeszcze zanim na HBO Max zadebiutował pilotażowy odcinek. Po krótkim zamieszaniu wokół Nicholasa Houlta w roli czarującego, lecz podstępnego Gilderoya Lockharta obsadzono Kita Haringtona, odtwórcę Jona Snowa w "Grze o tron" (to zresztą niejedyna sensacyjna zamiana w serialu "Harry Potter") Skoro producenci zaczęli dobierać nazwiska do obsady kolejnych rozdziałów serialowego reboota, fani również ruszyli na poszukiwania. Mają na oku aktorkę pasującą jak ulał na Bellatriks Lestrange.

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Fani "Harry'ego Pottera" znaleźli idealną kandydatkę na Bellatriks Lestrange. To ją chcą w serialu HBO

Bellatriks Lestrange była czarownicą czystej krwi z rodu Blacków i wierną wyznawczynią Lorda Voldemorta, należącą do grona Śmierciożerców. Za torturowanie rodziców Neville'a Longbottoma podczas pierwszej wojny czarodziejów została wtrącona do celi w Azkabanie, gdzie spędziła blisko 15 lat. Po ucieczce z więzienia o zaostrzonym rygorze kontynuowała plan Czarnego Pana dotyczący przejęcia władzy nad światem czarodziejów i mugoli. Słynęła z brutalnego i nieprzewidywalnego zachowania. Lubiła znęcać się nad swoimi ofiarami.

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Pierwszy raz postać nieokrzesanej kobiety o bujnej, czarnej czuprynie pojawiła się w tomie "Czara Ognia". Dzięki myślodsiewni Harry mógł zanurzyć się we wspomnieniach Albusa Dumbledore'a z czasów procesów sądowych po pierwszej wojnie czarodziejów. W retrospekcjach widzi, jak Bellatriks, jej mąż, Rudolf Lestrange, i Barty Crouch Jr. zostają skazani. Dopiero w "Zakonie Feniksa" Śmierciożerczyni zaczyna odgrywać znaczącą rolę. (SPOILER!) To ona przyczynia się do śmierci Syriusza Blacka.

W filmowej serii Bellatriks Lestrange zagrała niezastąpiona Helena Bonham Carter ("Pokój z widokiem", "Podziemny krąg"), która uczyniła z wiedźmy istnego upiora. Choć dawna odtwórczyni postawiła poprzeczkę niesamowicie wysoko, fani znaleźli nazwisko, które będzie mogło jej dorównać.

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QUIZ: Czy poznasz, z której części "Harry'ego Pottera" pochodzi ten kadr?

Quiz 1 / 20 Na początek coś prostego. Którą część "Harry'ego Pottera" przedstawia zdjęcie? Fot. kadr z "Harry'ego Pottera" Harry Potter i Kamień Filozoficzny Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry Potter i więzień Azkabanu Harry Potter i Czara Ognia

Zdaniem miłośników przygód "chłopca, który przeżył" w serialu w Bellatriks Lestrange powinna wcielić się Eva Green ("Marzyciele", "Casino Royale"), którą niebawem zobaczymy w trzecim sezonie "Wednesday" Netflixa. Francuska aktorka rewelacyjnie odnajduje się w mrocznych rolach. Najlepszym tego przykładem wcale nie są dzieła Tima Burtona, a niedoceniony serial "Dom grozy", w którym obsadzono ją jako tajemniczą i opętaną przez demony Vanessę Ives. W tej inspirowanej epoką wiktoriańską i gotykiem produkcji Green zachwyca swoim talentem.