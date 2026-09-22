Powraca Illusion. Foto: Zoran Jesic, scenn YT Illusion

Zespół Illusion opublikował nowy utwór, który promuje jego kolejny album studyjny. Singiel nie zapowiada rewolucji, ale fani powinni być zachwyceni. Poznali już zresztą tę piosenkę wcześniej.

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Polska grupa Illusion wrzuciła właśnie do sieci nowy utwór, który zapowiada album "Illusion 9". Rewolucji raczej nie będzie, ale nie jest potrzebna.

Illusion, czyli legenda lat 90.

Zespół Illusion powstał w 1992 roku. Od początku stał za nim były muzyk grup She i Skawalker gitarzysta i wokalista Tomasz "Lipa" Lipnicki. Skład uzupełnili gitarzysta Jerzy "Jerry" Rutkowski, basista Paweł Śmigiel oraz perkusista Paweł Herbasch.

Debiutancka płyta grupy, "Illusion", pojawiła się na rynku w 1993 r. Muzyka na niej zawarta była inspirowana grungem, ale też metalem. Po roku fani otrzymali "Illusion 2" z najsłynniejszym utworem w dyskografii zespołu, numerem "Nóż". Do 1998 r. zespół wydał łącznie sześć albumów. 14 listopada 1999 roku zagrał pożegnalny koncert.

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Nowa płyta Illusion już za miesiąc

W 2011 r. muzycy postanowili jednak powrócić na scenę jako Illusion. Od 2014 r. wydali płyty: "Opowieści", "Anhedonia" i "Illusion 7". Teraz doczekamy się "Illusion 9", która trafi do sklepów 23 października. Album można już zamawiać w przedsprzedaży.

Skąd jednak taki tytuł? Jak przekazali w notce prasowej muzycy, "po 'czwórce' była 'szóstka', po 'siódemce' nadeszła kolej na 'dziewiątkę'". Jest w tym więc logika. Nowy album ma być "monumentalny, epicki, wielki" – "Illusion w najwyższej formie – grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty", które opowiedzą "o miłości, nienawiści, śmierci i życiu". Na płycie znajdzie się dziesięć kompozycji: "Credo", "Elegia", "Na zawsze…", "Pętla", "Mało nam", "O jednego mniej", "Front", "Świata skraj", "Taki jak ty" i "Nie zawiodę".

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Za produkcję odpowiada Tomasz "Zed" Zalewski, który współpracował już z m.in. Comą, Decapitated czy Frontside. To nazwisko dobrze znane fanom ciężkiego grania – jedno wydawnictwo Decapitated znalazło się zresztą w moim zestawieniu 3 najlepszych płyt polskiego death metalu.

Pierwszy singiel nie zaskakuje

Całość promuje "Świata skraj", który zespół wykonywał już w czasie ostatnich koncertów. Muzycznie trudno tu o zaskoczenie: całość jest oparta na charakterystycznych, ciężkich riffach, które stanowią fundament stylu grupy, spokojniejszych zwrotkach oraz wykrzykiwanych refrenach.

Jeżeli ktoś oczekiwał więc stylistycznej rewolucji, z pewnością się zawiedzie. Fani, którzy pokochali formacje za jej największe, ciężkie przeboje, będą zachwyceni.

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Zespół po wydaniu płyty wyruszy też w trasę koncertową, którą zagra z grupami Hostia oraz Iron Head. Tour zahaczy o następujące miasta:

23.10 – Gdynia, Podwórko Art

24.10 – Bielsko-Biała, Rudeboy Club

06.11 – Warszawa, Proxima

07.11 – Białystok, Zmiana Klimatu

20.11 – Zabrze, CK Wiatrak

21.11 – Wrocław, Stary Klasztor

27.11 – Łódź, Klub Scenografia

28.11 – Lublin, Klub Zgrzyt

04.12 – Poznań, Tama

05.12 – Kraków, Kwadrat