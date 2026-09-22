Końcówka września zapowiada się gorąca. To już ostatni podryg lata Fot. wxcharts.com (mapa anomalii temperatur dla 30 września)

Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Polska wciąż mierzy się ze skutkami przetaczającego się przez kraj chłodnego frontu i iście jesiennej pogody. Synoptycy jednak prognozują, że najbliższe dni przyniosą zwrot akcji. Kiedy dokładnie wróci ciepło i jak długo się utrzyma?

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Tydzień zaczął się od uderzenia chłodnego frontu znad północnego zachodu. W poniedziałek nad Polską wiał porywisty wiatr sięgający miejscami 80 km/h, a RCB wysłało alert do mieszkańców nadmorskich powiatów z apelem o zabezpieczenie balkonów i unikanie parkowania pod drzewami. Najnowsze modele pokazują jednak, że tydzień ma się zakończyć zupełnie inaczej, niż się zaczął.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Kiedy przestanie padać?

We wtorek 22 września zachmurzenie jest duże z większymi przejaśnieniami, ale we wschodniej części kraju wciąż możliwe są burze, a opady na północy mogą sięgnąć od 15 do 25 mm. Temperatura maksymalna waha się od 14 do 18 stopni, w rejonach podgórskich nie przekroczy 12 stopni.

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W środę i czwartek (23-24 września) przelotne opady deszczu utrzymają się w większości kraju, jedynie krańce zachodnie mogą liczyć na rozpogodzenia. Temperatura w dzień spadnie do 13-17 stopni, w nocy do 5-10 stopni, a w kotlinach podgórskich lokalnie nawet do 2 stopni.

Najbardziej mokro zapowiada się piątek, gdy na północy kraju opady mogą lokalnie przekroczyć 14 mm. Poprawa pogody przyjdzie w sobotę 26 września. Zachmurzenie zacznie się przerywać, opady staną się już tylko lokalne, a na południu kraju termometry pokażą do 20 stopni.

Kiedy wróci ciepło? Prognoza IMGW i ECMWF na koniec września

Prawdziwy zwrot nastąpi w niedzielę i poniedziałek (27-28 września), kiedy do Polski napłynie cieplejsza masa powietrza z południa. Europejski model pogodowy ECMWF, jeden z najdokładniejszych na świecie, wskazuje, że w centrum i na południowym zachodzie kraju temperatura sięgnie wtedy nawet 24 stopni, a nad morzem pozostanie chłodniej, około 16-18 stopni.

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Szczyt ocieplenia przypadnie na wtorek 29 września, gdy na południowym zachodzie kraju temperatura maksymalna może dobić do 26 stopni. Nocami jednak wcale nie zrobi się cieplej. Minimalna temperatura utrzyma się w przedziale 7-13 stopni, więc poranne wyjście z domu wciąż będzie wymagało kurtki.

To uderzenie ciepła nie potrwa długo. Już od środy 30 września temperatura zacznie łagodnie spadać, ale na początku października termometry i tak wskażą około 19-22 stopni. Krótki, ale wyraźny powrót lata warto wykorzystać, zanim znów zrobi się chłodniej.

W przyszłym tygodniu będzie o wiele cieplej Fot. IMGW

Prognoza długoterminowa na październik, listopad i grudzień 2026

Z długoterminowej prognozy IMGW wynika, że październik przebiegnie zgodnie z wieloletnią normą z lat 1991-2020, przynajmniej pod względem temperatury. W Warszawie średnia miesięczna ma się mieścić między 7,8 a 9,9 stopnia, w Krakowie między 7,8 a 9,6 stopnia, a w Zakopanem między 5,4 a 7,6 stopnia.

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Inaczej sprawa wygląda z opadami. W trzech miastach na północnym zachodzie kraju, w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim, synoptycy spodziewają się sum wyraźnie przekraczających normę.