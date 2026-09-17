Burze przeszły przez Wielkopolskę. W Smolicach nagrano niepokojący wir przy ziemi Fot. x.com/SOB_pl

Środowe burze nad Wielkopolską wywołały 26 interwencji straży pożarnej, a w okolicach Smolic w powiecie krotoszyńskim mieszkańcy nagrali wirujący przy ziemi pył. Sieć Obserwatorów Burz łączy to zjawisko z gustnadem. Co to jest?

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W środę południowa i centralna Wielkopolska była objęta alertami burzowymi pierwszego stopnia. Front atmosferyczny przyniósł intensywne opady i silny wiatr, a w rejonie Smolic mieszkanka nagrała niepokojąco wyglądający wir przy ziemi.

Burze w Wielkopolsce: 26 interwencji straży pożarnej

Jak przekazał Interii rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu asp. mgr Martin Halasz, do godziny 21.30 w regionie odnotowano 26 zdarzeń związanych z pogodą. – Większość tych zdarzeń to przewrócone drzewa i zerwane gałęzie – opisywał rzecznik.

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Osiem interwencji dotyczyło powiatu krotoszyńskiego, w którym leżą Smolice, czyli miejscowość, z której pochodzi nagranie wirującego pyłu. Podobne zjawiska Polska widziała już wcześniej, na przykład w Łódzkiem, gdzie trąba powietrzna ściągała dachy.

– Rzeczywiście pojawił się silniejszy wiatr, ale nie ma tam ani osób poszkodowanych, ani uszkodzonych domów – powiedział Halasz. Jedyny odnotowany przypadek uszkodzenia budynku dotyczył dachu. – Jest zerwanie kilku dachówek, ale nie zerwanie całego dachu – zaznaczył rzecznik.

Gustnado czy trąba powietrzna? Tak tłumaczą to obserwatorzy burz

Nagranie z okolic Smolic obserwatorom przesłała Agnieszka Szulczewska. "Na filmie przesłanym przez Agnieszkę Szulczewską z okolic Smolic w Wielkopolsce widać unoszący się i obracający przy ziemi pył, który prawdopodobnie jest związany z gustnadem" – napisała Sieć Obserwatorów Burz na platformie X.

Gustnado, nazywane też tornadem szkwałowym, to wir przyziemnego powietrza. Powstaje na odpływie chłodnego powietrza z burzy, tam gdzie styka się ono z jeszcze ciepłym powietrzem napływającym przed nawałnicą.

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W odróżnieniu od klasycznej trąby powietrznej nie musi mieć kontaktu z podstawą chmury burzowej. O mechanizmie powstawania podobnych zjawisk pisaliśmy już przy okazji trąby powietrznej w powiecie lipskim.

Obserwatorzy dodali, że mimo zarejestrowanej "rotacji radarowej na kilku elewacjach" oraz w kolejnych skanach, materiały nie wskazują na razie na "mezocyklonalną trąbę powietrzną", czyli silniejszą odmianę zjawiska.

Na profilu obserwatorów pojawiły się też zdjęcia chmury szelfowej, widocznej na czele frontu nad Wielkopolską. Podobnych scenariuszy, czyli gwałtownych burz z ryzykiem trąb powietrznych, można się spodziewać jeszcze nie raz w tym sezonie.

Prognoza dla Wielkopolski. Ostrzeżenie IMGW już nieaktualne

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Wielkopolski obowiązywało w środę od 17.30 do 23.00. IMGW oceniał prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 70 proc., zapowiadając opady rzędu 15-25 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz możliwy grad.

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