Czeka nas złota polska jesień. Na mapce widać anomalię temperatury dla listopada Fot. IMGW (model CFS E3)

Jesień 2026 nie będzie taka jak zwykle. Z nowej prognozy długoterminowej IMGW wynika, że październik, listopad i grudzień pójdą każdy w swoją stronę. W dwóch z nich termometry wyraźnie rozminą się z wieloletnią normą.

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Zanim wjedzie jesień na pełnej, czeka nas jeszcze kilka dni wygasającego lata na. Z krótkoterminowej prognozy IMGW wynika, że w piątek i sobotę (18-19 września) termometry pokażą jeszcze 18-22 stopnie w większości kraju. Od poniedziałku zrobi się chłodniej, zwłaszcza w rejonie Zakopanego, gdzie temperatura maksymalna spadnie lokalnie do 6-9 stopni, a w weekend 26-27 września znów zrobi się cieplej, miejscami nawet do 24 stopni na południu kraju.

Prognoza pogody na październik 2026. Co pokazują modele IMGW

Pierwszy miesiąc jesieni ma przebiegać zgodnie z wieloletnią normą z lat 1991-2020, przynajmniej pod względem temperatury. W Warszawie prognozowana średnia mieści się między 7,8 a 9,9 stopnia, w Krakowie między 7,8 a 9,6 stopnia, a w Zakopanem między 5,4 a 7,6 stopnia i wszędzie tam nie przewiduje się odstępstw.

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Prognoza pogody na październik 2026 Fot. IMGW

Inaczej wygląda to z opadami. Choć dla większości kraju prognoza mówi o sumach zbliżonych do normy, w trzech lokalizacjach na północnym zachodzie synoptycy spodziewają się wyraźnie więcej wody z nieba. Dotyczy to Szczecina (norma 31,1-45,2 mm), Koszalina (norma 45,2-69,2 mm) oraz Gorzowa Wielkopolskiego (norma 28,2-36,8 mm), gdzie prognoza wskazuje na sumy powyżej normy.

Prognoza pogody na listopad 2026 roku. IMGW zapowiada cieplejszy miesiąc

Listopad ma już wyraźnie odbiegać od typowego przebiegu i zapowiada się jako miesiąc pełen "zwrotów akcji" na termometrach. Model przewiduje temperatury powyżej normy w całym kraju, bez wyjątku: w Warszawie norma to 3,5-5,2 stopnia, w Zakopanem 1,3-3,2 stopnia, a w Suwałkach 1,7-3,5 stopnia, i wszędzie prognoza pokazuje wartości wyższe.

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Prognoza pogody na listopad 2026 Fot. IMGW

Opady mają za to pozostać w normie na terenie całej Polski. W Koszalinie norma wieloletnia to 46,3-71,1 mm, w Krakowie 34,3-48,5 mm, a w Zakopanem, gdzie zwykle pada najwięcej, 44,4-74,2 mm, i żadna z tych wartości nie ma zostać przekroczona ani spaść poniżej normy.

Pogoda w grudniu 2026 roku. Co pokazuje długoterminowa prognoza?

Trend z listopada ma się utrzymać także w grudniu, na co wskazuje nowa prognoza IMGW. Temperatura znów ma być powyżej normy w całym kraju, choć dla ostatniego miesiąca roku ta norma i tak jest niska: w Warszawie wynosi -0,4 do 1,5 stopnia, w Kielcach -1,4 do 0,7 stopnia, a w Zakopanem -3,1 do -1,1 stopnia.

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Prognoza pogody na grudzień 2026 Fot. IMGW

Podobnie jak w listopadzie, opady mają pozostać w normie w całym kraju, na przykład w Białymstoku (31,9-43,6 mm), Gdańsku (24,9-36,4 mm) i Koszalinie, gdzie tradycyjnie pada najwięcej (45,2-73,4 mm).

Jak czytać długoterminową prognozę pogody? To nie zapowiedź upałów ani mrozów

Zapis "powyżej normy" w tej długoterminowej prognozie pogody nie znaczy, że w październiku czekają nas upały. Metodologia, którą IMGW-PIB opisuje w swoim słowniku, polega na porównaniu prognozowanej wartości ze średnimi z 30 lat (1991-2020), posortowanymi od najniższej do najwyższej. Dziesięć najniższych wyników wyznacza klasę "poniżej normy", dziesięć środkowych "w normie", a dziesięć najwyższych "powyżej normy".