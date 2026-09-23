To on był twarzą majowego referendum, w którym odsunięto Aleksandra Miszalskiego. Później sam ruszył po urząd prezydenta tego miasta w wyborach. Teraz nastąpił zwrot. – Wycofuję swój start – ogłosił na finiszu kampanii Jan Hoffman. Jednocześnie przekazał oficjalnie swoje pełne poparcie faworytowi w sondażach Łukaszowi Gibale.
– Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa i najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura Łukasza Gibały – mówił na spotkaniu z mediami w środę (23 września) Jan Hoffman.
Więcej informacji wkrótce.