Jan Hoffman
Jan Hoffman jednak nie będzie startował w wyborach na urząd prezydenta Krakowa. Fot. FB / Jan Hoffman

To on był twarzą majowego referendum, w którym odsunięto Aleksandra Miszalskiego. Później sam ruszył po urząd prezydenta tego miasta w wyborach. Teraz nastąpił zwrot. – Wycofuję swój start – ogłosił na finiszu kampanii Jan Hoffman. Jednocześnie przekazał oficjalnie swoje pełne poparcie faworytowi w sondażach Łukaszowi Gibale.

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– Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa i najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura Łukasza Gibały – mówił na spotkaniu z mediami w środę (23 września) Jan Hoffman.

Więcej informacji wkrótce.

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