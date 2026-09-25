Karol Nawrocki
Karol Nawrocki apeluje o debatę ws. pozwoleń na broń w Polsce. Fot. KPRP

– Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w RP – mówił Karol Nawrocki na otwarciu strzelnicy w Bogutach-Piankach. Prezydent przekonywał, że Polska pozostaje pod tym względem na szarym końcu w UE.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Karol Nawrocki w piątek 25 września pojawił się w strzelnicy sportowej w miejscowości Boguty-Pianki w województwie mazowieckim. To miejsce tego dnia miało swoje otwarcie.

Nawrocki pozwoleniach i dostępnie do broni w Polsce

W trakcie wystąpienia nawiązał do kwestii dostępu do broni w Polsce. Nawrocki zaapelował o "podjęcie publicznej dyskusji" na ten temat. – Żyjemy w kulturze transatlantyckiej, w której są różne podejścia do broni. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni – mówił.

Warto jednak wspomnieć, że ze Stanów wciąż dobiegają informacje o dramatycznych strzelaninach. Zaledwie na początku września w centrum Minneapolis (USA) w wyniku obrażeń po strzale z broni palnej zginęły dwie osoby, a pięć kolejnych zostało rannych, w tym trzech funkcjonariuszy policji. Z kolei w kwietniu tego roku w wyniku strzelaniny w Shreveport w Luizjanie z rąk własnego ojca zginęło ośmioro dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Również szkolne strzelaniny niestety nie są rzadkością za oceanem.

Nawet bezpieczeństwo samego prezydenta Donalda Trumpa było już wielokrotnie zagrożone w tym kontekście. W lipcu 2024 roku podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania padły strzały w kierunku Trumpa. Było o krok od tragedii. Podobnie na kwietniowej kolacji prezydenta z dziennikarzami. Wtedy również rozległy się strzały, ale agenci Secret Service szybko obezwładnili atakującego.

Nawrocki o Polsce na tle innych krajów UE w kontekście broni i umiejętności strzeleckich

Tymczasem Karol Nawrocki ubolewa nad tym, że w Polsce tak niewiele osób na dostęp do broni i potrafi z niej strzelać. – Zaledwie około 1 proc. obywateli RP ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie. Przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni – chwalił się prezydent.

Zobacz także

Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce?
Pozwolenie na broń wydawane jak prawo jazdy. Konfederacja i PiS chcą ułatwić Polakom zbrojenie się
Polacy chcą pozwoleń na broń.
Jeszcze nigdy tyle osób w Polsce nie miało pozwolenia na broń. Zainteresowanie jest ogromne
Zdobycie pozwolenia na broń do ochrony własnej wymaga spełnienia wielu wymogów.
Jak zdobyć pozwolenie na broń do ochrony osobistej? Trzeba się natrudzić i… trochę zapłacić
Jerzy Dziewulski
Liczba pozwoleń na broń wystrzeliła. Dziewulski dla naTemat: "Uzasadnienie ustawy jest kretyńskie"

Porównał sytuację w Polsce do innych krajów UE i stwierdził, że jesteśmy "na samym końcu". – W Czechach, Austrii ten odsetek jest większy, bo około 3–5 proc., a w Finlandii czy Szwajcarii nawet 30 proc. umiejących posługiwać się bronią – wskazał. 

– Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w RP – dodał i przyznał, że ma nadzieję, iż otwarcie strzelnicy w Bogutach-Piankach stanie się impulsem do "poważnej dyskusji dla dobra RP i dla naszego bezpieczeństwa".

Dodajmy, że o przekonania Karola Nawrockiego w sprawie dostępu do broni pytał Sławomir Mentzen podczas rozmowy na kanale na YouTubie. Było to tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. – Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której taką odporność cywilną państwa polskiego trzeba podnosić. Potrzebujemy i szkoleń wojskowych, cywilnych, wojsk obrony terytorialnej. Te regulacje, które są dzisiaj, są skomplikowane – mówił Nawrocki (wtedy jeszcze kandydat na urząd prezydenta).