Noworodek w kocyku wśród jesiennych liści, imię dla dziecka urodzonego w październiku 2026
AI wybrała imiona na październik 2026. Postawiła na tradycję i jesiennych patronów. Fot. Evgeniya Lystsova / Shutterstock

Imię dla dziecka urodzonego w październiku można szukać w rankingach, wziąć po dziadkach albo prosto z kalendarza. Postanowiłem sprawdzić jeszcze jedną drogę i zapytałem o zdanie sztuczną inteligencję. Jej wybór na październik 2026 roku jest bardzo tradycyjny, wręcz historyczny, ale brzmi zaskakująco świeżo.

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Na polskich porodówkach wciąż króluje klasyka. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji za pierwsze półrocze 2026 roku wynika, że dziewczynkom najczęściej nadawano imiona Zofia, Zuzanna i Maja, a chłopcom Nikodem, Antoni i Jan. Tym razem szukałem jednak czegoś, co pasuje do jesiennego kalendarza i żadne dziecko w klasie nie będzie się (raczej) tak nazywać.

Jak sztuczna inteligencja wybrała imię dla dziecka urodzonego w październiku?

Sztuczna inteligencja nie ma gustu w ludzkim sensie. Duże modele językowe (LLM, programy wytrenowane na ogromnych zbiorach tekstów) przewidują, jakie słowa i skojarzenia najlepiej do siebie pasują. Dzięki temu potrafią zestawić znaczenie imienia, jego historię i datę imienin szybciej niż niejeden poradnik.

Robiliśmy już podobne eksperymenty w naTemat. Tak powstały teksty o tym, jak AI wybrała imiona dla dziecka urodzonego w lutym i jak sztuczna inteligencja wybrała piękne imię dla dziewczynki urodzonej w 2026.

Tym razem zapytałem Claude'a, model firmy Anthropic, jakie imię uważa za najładniejsze dla dziecka urodzonego w październiku 2026 roku. Dla dziewczynki wskazał Jadwigę, dla chłopca Tadeusza.

"Jadwiga ma wszystko, czego można chcieć od imienia" – odpowiedział chatbot. Przypomniał, że jej imieniny wypadają 15 i 16 października, a Tadeusza 28 października, więc październikowe dziecko dostaje patrona niemal w prezencie. O Tadeuszu napisał, że "brzmi poważnie w dorosłym życiu, a jednocześnie ciepło jako Tadzio".

Oczywisty październikowy Franciszek (imieniny 4 października) przegrał z prostego powodu. W pierwszym półroczu 2026 roku to imię dostało aż 2289 chłopców i zajęło piąte miejsce w rankingu.

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Imiona dla dziecka urodzonego w październiku 2026. Propozycje AI

Poprosiłem też o szerszą listę. Wszystkie propozycje mają patronów w październikowym kalendarzu, więc urodziny i imieniny dzieli najwyżej kilka tygodni.

Propozycje imion dla dziewczynek

  • Jadwiga: germańskie imię złożone z dwóch członów oznaczających walkę. Zdrobnienia Jadzia i Wisia łagodzą jego dostojne brzmienie.
  • Faustyna: od łacińskiego "faustus", a więc szczęśliwa. Patronką jest św. Faustyna Kowalska, wspominana 5 października.
  • Pelagia: po grecku "morska". Rzadka i melodyjna propozycja z imieninami 8 października.
  • Teresa: ponadczasowy klasyk, świętuje 15 października, w dniu wspomnienia św. Teresy z Ávili.
  • Urszula: od łacińskiego słowa ursus (niedźwiedź), w praktyce "mała niedźwiedzica". Pasuje do pory roku, w której natura szykuje się do zimowego snu. Imieniny 21 października.

    • Propozycje imion dla chłopców

  • Tadeusz: pochodzenie imienia jest niepewne, łączy się je z aramejskim określeniem człowieka o szerokiej piersi albo z hebrajskim słowem opisującym kogoś śmiałego. Patron, św. Juda Tadeusz, uchodzi za orędownika w sprawach beznadziejnych.
  • Brunon: germańskie imię nawiązujące do brązowej barwy, jak jesienne liście. Imieniny 6 października.
  • Łukasz: imię ewangelisty, patrona lekarzy i malarzy, wspominanego 18 października.
  • Szymon: po hebrajsku "Bóg wysłuchał". Świętuje tego samego dnia co Tadeusz.
  • Franciszek: październikowy pewniak po św. Franciszku z Asyżu, dla rodziców, którym nie przeszkadza tłok w przedszkolu.

    • Stare imiona wracają do łask. Jadwiga i Tadeusz w rejestrze PESEL

    Wybór algorytmu wpisuje się w trend widoczny w rankingach. W pierwszym półroczu 2026 roku Antonina wskoczyła do pierwszej dziesiątki z 13. miejsca, a imię otrzymało 1228 dziewczynek.

    Wśród chłopców mocno trzymają się Jan, Ignacy i Stanisław. Kto szuka jeszcze starszych brzmień, znajdzie inspirację w tekście o tym, jak sztuczna inteligencja wybrała słowiańskie imię dla dziecka.

    Według danych z rejestru PESEL imię Jadwiga nosi 218 462 osoby. To 31. wynik wśród imion żeńskich. Tadeuszów jest w Polsce 186 094, ale oba imiona kojarzą się dziś raczej z pokoleniem dziadków niż z generacją beta, która rodzi się w czasach wszechobecnego AI.

    Dziecko nazwane tak w październiku 2026 roku ma więc spore szanse, że w klasie będzie jedyną Jadzią albo jedynym Tadziem. A jeśli moda na imiona po babciach i dziadkach się utrzyma, za kilka lat może się okazać, że algorytm po prostu wyprzedził trend.