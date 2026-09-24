Imię dla dziecka urodzonego w październiku można szukać w rankingach, wziąć po dziadkach albo prosto z kalendarza. Postanowiłem sprawdzić jeszcze jedną drogę i zapytałem o zdanie sztuczną inteligencję. Jej wybór na październik 2026 roku jest bardzo tradycyjny, wręcz historyczny, ale brzmi zaskakująco świeżo.
Na polskich porodówkach wciąż króluje klasyka. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji za pierwsze półrocze 2026 roku wynika, że dziewczynkom najczęściej nadawano imiona Zofia, Zuzanna i Maja, a chłopcom Nikodem, Antoni i Jan. Tym razem szukałem jednak czegoś, co pasuje do jesiennego kalendarza i żadne dziecko w klasie nie będzie się (raczej) tak nazywać.
Jak sztuczna inteligencja wybrała imię dla dziecka urodzonego w październiku?
Sztuczna inteligencja nie ma gustu w ludzkim sensie. Duże modele językowe (LLM, programy wytrenowane na ogromnych zbiorach tekstów) przewidują, jakie słowa i skojarzenia najlepiej do siebie pasują. Dzięki temu potrafią zestawić znaczenie imienia, jego historię i datę imienin szybciej niż niejeden poradnik.
Robiliśmy już podobne eksperymenty w naTemat. Tak powstały teksty o tym, jak AI wybrała imiona dla dziecka urodzonego w lutym i jak sztuczna inteligencja wybrała piękne imię dla dziewczynki urodzonej w 2026.
Tym razem zapytałem Claude'a, model firmy Anthropic, jakie imię uważa za najładniejsze dla dziecka urodzonego w październiku 2026 roku. Dla dziewczynki wskazał Jadwigę, dla chłopca Tadeusza.
"Jadwiga ma wszystko, czego można chcieć od imienia" – odpowiedział chatbot. Przypomniał, że jej imieniny wypadają 15 i 16 października, a Tadeusza 28 października, więc październikowe dziecko dostaje patrona niemal w prezencie. O Tadeuszu napisał, że "brzmi poważnie w dorosłym życiu, a jednocześnie ciepło jako Tadzio".
Oczywisty październikowy Franciszek (imieniny 4 października) przegrał z prostego powodu. W pierwszym półroczu 2026 roku to imię dostało aż 2289 chłopców i zajęło piąte miejsce w rankingu.
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Imiona dla dziecka urodzonego w październiku 2026. Propozycje AI
Poprosiłem też o szerszą listę. Wszystkie propozycje mają patronów w październikowym kalendarzu, więc urodziny i imieniny dzieli najwyżej kilka tygodni.
Propozycje imion dla dziewczynek
Propozycje imion dla chłopców
Stare imiona wracają do łask. Jadwiga i Tadeusz w rejestrze PESEL
Wybór algorytmu wpisuje się w trend widoczny w rankingach. W pierwszym półroczu 2026 roku Antonina wskoczyła do pierwszej dziesiątki z 13. miejsca, a imię otrzymało 1228 dziewczynek.
Wśród chłopców mocno trzymają się Jan, Ignacy i Stanisław. Kto szuka jeszcze starszych brzmień, znajdzie inspirację w tekście o tym, jak sztuczna inteligencja wybrała słowiańskie imię dla dziecka.
Według danych z rejestru PESEL imię Jadwiga nosi 218 462 osoby. To 31. wynik wśród imion żeńskich. Tadeuszów jest w Polsce 186 094, ale oba imiona kojarzą się dziś raczej z pokoleniem dziadków niż z generacją beta, która rodzi się w czasach wszechobecnego AI.
Dziecko nazwane tak w październiku 2026 roku ma więc spore szanse, że w klasie będzie jedyną Jadzią albo jedynym Tadziem. A jeśli moda na imiona po babciach i dziadkach się utrzyma, za kilka lat może się okazać, że algorytm po prostu wyprzedził trend.