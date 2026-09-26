Prawica zachłysnęła się sondażem na 1000 dni rządu Tuska. 53 proc. jak czerwony alarm Fot. paparazzza / shutterstock

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? 8 września minęło 1000 dni od zaprzysiężenia, a wyniki najnowszego sondażu mogą dać premierowi do myślenia. Prawica już podchwyciła wynik, który wiele mówi o nastrojach wyborców.

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Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zadał Polakom pytanie: "Jak oceniasz rząd Donalda Tuska?". Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) oceniła go źle. Z kolei 29 proc. badanych oceniło rząd dobrze, ale to mniej niż poziom poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.

Sondaż Pollster dla "Super Expressu". Prawicowe media: "zła wiadomość dla Tuska"

19 proc. badanych nie ocenia rządu "ani dobrze, ani źle". 2 proc. osób udzieliło odpowiedzi: "Nie wiem/trudno powiedzieć". Liczby z sondażu szybko pojawiły się na prawicowych portalach. Na przykład wPolityce.pl wskazuje, że Polacy ocenili rząd Tuska, a wynik "może zaboleć".

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TV Republika pisze wprost, że "coraz więcej Polaków przegląda na oczy. To zła wiadomość dla Tuska". Na łamach "Do Rzeczy" możemy przeczytać, że sondaż przynosi złe wieści dla premiera.

Rozliczenia PiS: niespełniona obietnica z kampanii 2023

Nie ma wątpliwości, że wielu wyborców może być rozczarowanych m.in. powolnymi reformami w wymiarze sprawiedliwości. Do tego wciąż słabo realizowana obietnica o rozliczaniu 8 lat rządów PiS, która była przecież paliwem do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2023 r.

Od głosowania i składanych obietnic minęły już prawie trzy lata. W innym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" Polacy ocenili, czy są zadowoleni z pracy rządu zmierzającej do pociągnięcia PiS do odpowiedzialności. Przecząco odpowiedziało wtedy 53,3 proc. ankietowanych. Pozytywnie o działaniach bieżącego gabinetu wyraziło się jedynie 14,6 proc. badanych. Wśród respondentów pojawiło się również 19,2 proc. osób, które nie oczekiwały żadnych kroków rozliczających poprzednią władzę. 12,9 proc. Polaków nie miało zdania na ten temat.

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Rządzący wiele razem podkreślali, że w rozliczeniach przeszkadza m.in. prezydent Karol Nawrocki. – Kluczowa zmiana nie dopełniła się w wyborach prezydenckich, a wiemy, że była najważniejsza. My robimy, co możemy. Apelujemy o zrozumienie systemu. Każdy, kto nas krytykuje, powinien wziąć pod uwagę fakt, w jakich warunkach realnie żyjemy – mówił w Rozmowie naTemat Paweł Kowal, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą.

Afera w Szpitalu Południowym i rachunek za niespełnione obietnice

Sprawa rozliczeń poprzedniej władzy to tylko jeden z tematów, który poruszył wyborców. W międzyczasie ekipa rządząca musiała mierzyć się z aferami.

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