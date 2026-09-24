Spór o Trybunał Konstytucyjny trwa w najlepsze Fot. Shutterstock, Flickr / Kancelaria Sejmu, MS; montaż naTemat

Spór o Trybunał Konstytucyjny trwa w najlepsze. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada, kto jako pierwszy przekroczy próg gmachu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi wprost o rozliczeniu Karola Nawrockiego i jego urzędników.

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Waldemar Żurek zapytany o to, czy policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, oświadczył, że "przede wszystkim wejdą sędziowie". – Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm – stwierdził minister sprawiedliwości w czwartek 24 września w "Porannej rozmowie" RMF FM.

Przyznał jednocześnie, że obecne kierownictwo TK nie wygląda na gotowe, by otworzyć im drzwi. Jego zdaniem sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. – Młyny sprawiedliwości zaczęły mielić, wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna – mówił Żurek. Chodzi o decyzję prokuratury z 23 września, która postawiła dyrektorce kancelarii Trybunału Konstytucyjnego zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

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Żurek i Czarzasty mówią, co się wyprawia w TK

Najmocniejsze słowa Żurek skierował pod adresem Bogdana Święczkowskiego. Stwierdził, że prezesowi TK "grunt usuwa się sukcesywnie spod nóg". Wskazywał, że to nie on ponosi ryzyko związane z blokowaniem sędziów, lecz ludzie, którzy wykonują jego polecenia. – Bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć "ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera" – mówił.

Po czym dodał: – Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego – stwierdził Żurek, co było jasnym sygnałem dla pracowników Trybunału, że odpowiedzialność za ewentualne utrudnianie pracy sędziom może spaść także na nich.

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Komentując wczorajszą decyzję prokuratury, Tomasz Terlikowski zapytał, czy skoro śledczy nie mogą dobrać się do prezesa Święczkowskiego, to dobierają się do jego ludzi. – Nie. To jest normalne pragmatyczne działanie. Do prezesa "dobierzemy się" w sposób zgodny z prawem w odpowiednim momencie. To słowo "dobierzemy się" nie jest odpowiednie, wolałbym użyć stwierdzenia "prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem" – podkreślił minister.

"Przyjdzie moment rozliczenia pana prezydenta i jego urzędników"

Jeszcze dalej poszedł Włodzimierz Czarzasty, który był gościem "Sygnałów dnia" w Polskim Radiu. Marszałek Sejmu nie ukrywał, że jego zdaniem sytuacja wokół Trybunału kompromituje instytucje państwa, a swoją cegiełkę dokłada do tego prezydent. – To jest ośmieszanie polskiego państwa i w ramach tego ośmieszania polskiego państwa dokłada do tego rękę prezydent Nawrocki – ocenił.

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Czarzasty odniósł się też do reakcji, jakie wywołały jego wcześniejsze zapowiedzi. – Nie dziwię się, że jak mówię, że przyjdzie sprawiedliwość i przyjdzie moment rozliczenia również pana prezydenta i jego urzędników – jeden właśnie wczoraj został zatrzymany (Anna P. w rękach CBA, urzędniczkę Nawrockiego ścigają za aferę w PFN – red.) – to po prostu jest wycie. Jest wycie – znakomicie. Boli, bo się boją – powiedział.

Marszałek wyliczał, dlaczego jego zdaniem TK stracił autorytet. Wskazywał m.in. na osoby, które w nim zasiadały, a także dyspozycyjność wobec PiS i prezydenta. – W tej chwili wszyscy się z tego Trybunału Konstytucyjnego śmieją. Poprzez absolutne upolitycznienie – powiedział.

Czarzasty pozwolił sobie również na ironiczną prognozę. – My się zastanawiamy, kiedy ten Trybunał Konstytucyjny na przykład stwierdzi: nasze kadencje są dożywotnie, w związku z tym nie będziecie nas wymieniali – dodał marszałek na radiowej antenie.

Nie zabrakło też innego przytyku pod adresem Karola Nawrockiego. Chodzi o system prezydencki, który forsuje głowa państwa. – Jest taki pomysł ze strony Pałacu Prezydenckiego, że prezydent będzie premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Absolutnie apeluję do pana prezydenta: niech pan abdykuje z pozycji króla i wróci na pozycję prezydenta. Prezydent reprezentuje, premier rządzi, marszałek Sejmu odpowiada za legislację. Tak to po prostu jest – powiedział.

Od kwietnia Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo ws. niedopuszczenia do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK. Jako świadek przesłuchany już został m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, ale śledczy chcą też przesłuchać Karola Nawrockiego. Prezydent, jak pisaliśmy w naTemat, bierze to na klatę. Zaproszę prokuratora na przesłuchanie – zapowiedział na początku września.