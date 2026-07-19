Polacy ocenili rozliczenia rządów PiS. Nowy sondaż to zimny prysznic dla Tuska

Polacy oceniają, czy Koalicji Obywatelskiej udało się rozliczyć rządy PiS Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Podczas kampanii prowadzonej w ramach ostatnich wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatelska zapewniała wyborców, że rozliczy Prawo i Sprawiedliwość z jego działań. Od głosowania i składanych obietnic minęły już prawie trzy lata. W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" Polacy ocenili, czy są zadowoleni z pracy rządu zmierzającej do pociągnięcia PiS do odpowiedzialności.

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W dniach 13–14 lipca Donald Tusk udał się do Paryża, gdzie uczestniczył w spotkaniu liderów państw Koalicji Chętnych i obchodach Narodowego Święta Francji. W trakcie briefingu przeprowadzonego w stolicy Francji premier przeprosił za zapowiedzi "szybkiego rozliczenia" poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości.

– Czeka nas jeszcze dużo roboty i nie chcę tutaj ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych jego przedstawicieli w prokuraturze czy sądownictwie. [...] Przepraszam. Powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze – mówił Tusk, wspominając o nieudanej próbie wystawienia Europejskiego Nakazu Aresztowania za Zbigniewem Ziobrą, podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

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Polacy oceniają w sondażu, czy spełniono ich oczekiwania ws. rozliczenia rządów PiS

W przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" sondażu SW Research padło pytanie o to, czy rząd Koalicji Obywatelskiej spełnił oczekiwania związane z rozliczaniem rządów PiS. Przecząco odpowiedziało 53,3 proc. ankietowanych. Pozytywnie o działaniach bieżącego gabinetu wyraziło się jedynie 14,6 proc. badanych.

Wśród respondentów pojawiło się również 19,2 proc. osób, które nie oczekiwały żadnych kroków rozliczających poprzednią władzę. 12,9 proc. Polaków nie miało zaś zdania na ten temat.

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W październiku 2025 roku – dwa lata po wygranych wyborach – Donald Tusk stwierdził w wywiadzie z TVP Info, że nie będzie prowadził polowania na czarownice, choć "czarownice są faktem". – Politycy PiS przez te osiem lat okradali Polskę bezwstydnie, bez żadnego umiaru i to, co czyni to rozliczenie tak trudnym, robili to w sposób bardzo cwany. Jak mawiał minister Marcin Horała: "zgodnie z procedurami" – oznajmił.

Dalsza część artykułu poniżej.

– Napotykamy rzeczy, które były albo zgodne z procedurami, albo zwykłymi kradzieżami i nadużyciami – dodał.

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska?

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła niedawno sondaż, w którym zadała respondentom jedno pytanie: "Jak oceniasz rząd Donalda Tuska?". Wyniki tego badania to poważny sygnał alarmowy dla Koalicji 15 października.

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