Syreny zawyły na Lubelszczyźnie. RCB rozesłało alerty. Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" – taką wiadomość w poniedziałek 28 września po południu dostali mieszkańcy woj. lubelskiego. Kilka minut później RCB rozesłało kolejnego SMS-a. Okazało się, że dron uderzył niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty na terenie Lubelszczyzny po godz. 17:00. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" – brzmiała dokładna treść wiadomości. W regionie słychać było syreny.

Alerty RCB, chwilę wcześniej komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" – informowało DORSZ.

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W Lublinie i Rzeszowie wstrzymano działalność lotnisk. Potwierdziła tę wiadomość Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Alert RCB odwołano o godz. 17:23. Dron uderzył niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku

Kolejna wiadomość od RCB przyszła o 17:23. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" – brzmiał SMS, który powinien przyjść wszystkim mieszkańcom woj. lubelskiego.

Więcej o tym, czemu alert wydano, powiedział na antenie TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Rosyjski dron uderzył niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku, w pobliżu miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie – relacjonował podpułkownik Jacek Goryszewski.

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Z kolei w rozmowie z WP dodał, iż na tę chwilę nie ma informacji, żeby obiekt przekroczył granicę Polski. – Oczywiście zbieramy jeszcze dokładne informacje, jak wyglądał ten incydent – wspomniał podpułkownik. Na profilu Kyiv Post na platformie X pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

W Jagodzinie ostatnio uderzył dron. 2 km od polskiej granicy eksplozja na stacji benzynowej

Wiadomo też, że na czas zagrożenia atakiem z powietrza wstrzymano pracę przejść granicznych między Polską a Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Teraz już jednak wznowiono odprawy graniczne.

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Dodajmy, że podobna sytuacja z eksplozją w Jagodzinie miała miejsce 13 września. Rosyjski dron uderzył tam w stację benzynową (około dwóch kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku). Poza rejon przejścia przetransportowano ponad 280 podróżnych, w tym pięć autokarów, ewakuowano także 25 funkcjonariuszy SG i 25 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.