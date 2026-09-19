Nowe alerty RCB. Tym razem nie dotyczą Ukrainy. Fot. Jonas Horsch / Pexels.com

Przez ostatnie dni Alert RCB niemal automatycznie kojarzył się z jednym: Rosją, Ukrainą, poderwanymi myśliwcami i napięciem przy polskiej granicy. Tym razem telefon może zawibrować z zupełnie innego powodu. I choć komunikat brzmi znacznie mniej groźnie, warto go przeczytać do końca.

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"UWAGA! UWAGA! UWAGA!" – rozpoczynające się w taki sposób alerty RCB stały się niemal codziennością w przygranicznych województwach. Warto jednak pamiętać o tym, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa działa w wielu różnych dziedzinach, nie tylko w tych bezpośrednio związanych z zagrożeniami na granicy Polski z Ukrainą.

19 września rano mieszkańcy województwa małopolskiego otrzymali zgoła inny alert, który zapowiada działania trwające aż 10 dni. O co dokładnie chodzi?

Alert RCB na 10 dni dla Małopolski. Ważny dla właścicieli zwierząt i nie tylko

"KOMUNIKAT: 20-30.09 w woj. małopolskim planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt!" – brzmi treść rozesłanego alertu.

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Alert RCB z 19 września dla woj. małopolskiego. Źródło: naTemat.pl

Dotyczy on jesiennej akcji ochronnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa ona od 20 do 30 września na terenie całego województwa. Szczepionki będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie.

Na nowy alert RCB powinni zwrócić uwagę przede wszystkim właściciele zwierząt. Akcja szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie polega na zrzuceniu przynęt "o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierającej wewnątrz plastikowy blister wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego" – jak czytamy w komunikacie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Nowy alert RCB – zalecenia dla mieszkańców województwa małopolskiego

W alercie RCB brakuje szczegółowych zaleceń. Znalazły się jednak we wspomnianym wyżej komunikacie. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii prosi o to, by wszyscy mieszkańcy dostosowali się do nich. Rodzice i opiekunowie powinni przekazać stosowne informacje dzieciom. Oto lista wytycznych:

Nie należy podnosić, dotykać ani rozłamywać szczepionek . Przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami należy natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza . Przy kontakcie zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii . W okresie akcji szczepienia lisów (20-30 września) oraz przez 14 dni po jej zakończeniu (do 14 października) nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów , a w czasie spacerów należy zadbać o to, by pies był na smyczy i w kagańcu .

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