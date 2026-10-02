"Lampart" Netflixa wywołał we Włoszech taką samą burzę jak serialowa "Lalka" w Polsce Fot. materiał prasowy / Netflix

Serial "Lalka" Pawła Maślony oburzył Polaków, ale nie jest pierwszą produkcją kostiumową w historii serwisu streamingowego Netflix, która zdołała podzielić cały naród. Włosi zareagowali ostro na serialową adaptację powieści Giuseppego Tomasiego di Lampedusy i tym samym remake wybitnej ekranizacji w wykonaniu Luchina Viscontiego.

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Serialowa "Lalka" nigdy nie zamierzała być wierną ekranizacją. To luźna adaptacja, która bawi się niejednoznacznością książki Bolesława Prusa, a także zawartymi w niej niedopowiedzeniami. Dzieło wyreżyserowane przez Pawła Maślonę ("Kos" o Tadeuszu Kościuszce) nie podąża wyłącznie za Stanisławem Wokulskim oraz pracującym u niego Ignacym Rzeckim. Izabela Łęcka nareszcie dostała własny głos, dzięki któremu widownia może przyjrzeć się bliżej m.in. polskiej odmianie ruchu emancypacyjnego kobiet.

Nie tylko Polacy z zapałem bronią rodzimej klasyki. W 2025 roku Włosi przeżyli podobny szok, gdy w bibliotece Netflixa pojawił się serial, którego scenariusz powstał na podstawie dzieła mieszczącego się we włoskim kanonie literatury. Zmiany względem oryginalnej fabuły, swoboda twórcza i uwspółcześniona narracja – "Lampart" był krytykowany niemalże z tych samych powodów, co netflixowa wariacja na temat prozy Prusa.

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"Lampart" pióra Giuseppego Tomasiego di Lampedusy z 1958 roku uchodzi za jedną z najwybitniejszych książek wszech czasów i za świętość w oczach Włochów. Powieść historyczna stanowi obraz upadku sycylijskiej arystokracji w trakcie Zjednoczenia Włoch (oryg. Risorgimento), zapoczątkowanego w połowie XIX wieku. Fabuła skupia się przede wszystkim na don Fabriziu Corberze – księciu Saliny i patriarsze wpływowego rodu z Sycylii, zwanym tytułowym "Lampartem", który po inwazji armii Czerwonych Koszul Giuseppe Garibaldiego obserwuje narodziny nowego porządku.

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Charyzmatyczny, lecz ubogi bratanek Fabrizia, Tancredi Falconeri, najpierw dołącza do buntowników sprzeciwiających się rządom Burbonów, a później – gdy tylko sytuacja na Półwyspie Apenińskim się uspokaja – zostaje oficerem nowej armii królewskiej Wiktor Emanuel II. Zakochana w nim Concetta Corbera, córka "Lamparta", przygląda się z boku, jak jej sympatia próbuje stać się członkiem bajecznie bogatej rodziny.

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Luchino Visconti, pionier włoskiego neorealizmu i arystokrata o nietypowych dla swojej klasy poglądach, przeniósł powieść na duży ekran w 1963 roku. Jego ekranizację chwalono m.in. za aktorskie wyczyny Burta Lancastera ("Ptasznik z Alcatraz"), Alaina Delona ("W pełnym słońcu") i Claudii Cardinale ("Pewnego razu na Dzikim Zachodzie"), przepiękne, działające na wyobraźnię zdjęcia Giuseppe Rotunny oraz legendarną 45-minutową sekwencję balową w Palazzo Ponteleone.

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Obrońcy arcydzieła Viscontiego i książkowi tradycjonaliści rzucili się na serialową wersję "Lamparta" z 2025 roku, którą Netflix dostosował do wymogów współczesnych widzów. Niektóre elementy fabularne podkręcono, a innych się pozbyto. Zdania Włochów były bardzo podzielone. Showrunner Richard Warlow ("Ripper Street", "Wąż") zbierał oklaski za jakościową realizację tej adaptacji, zwłaszcza u odbiorców spoza Włoch. Mimo kontrowersji na rodzimym podwórku serial trafił do rankingu 10 najpopularniejszych produkcji epizodycznych w ponad 30 krajach.

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W obsadzie remake'u magnum opus Viscontiego znaleźli się m.in. Kim Rossi Stuart ("Anioł zła"), Saul Nanni ("Do samego końca"), Benedetta Porcaroli ("Rzymskie dziewczyny") i Deva Cassell ("Piękne lato"). "Ta adaptacja klasycznej powieści według Netflixa jest nie tylko gorącym, wystawnym obiadem pełnym pysznego jedzenia. To także wnikliwe spojrzenie na to, jak klasy rządzące próbują przetrwać społeczne wstrząsy" – tak o "Lamparcie" pisał a Rachel Aroesti w recenzji na łamach brytyjskiego dziennika "The Guardian".