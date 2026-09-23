Serial "Lalka" miał być jeszcze bardziej szalony Fot. Netflix

Widzowie grzmią, że "Lalka" Netfliksa ma niewiele wspólnego z powieścią Bolesława Prusa. Tymczasem okazuje się, że serial mógł być jeszcze bardziej odklejony od oryginału – jego akcję początkowo planowano przenieść do współczesności, ze smartfonami i social mediami w tle. Netflix zdradził, dlaczego ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"'Lalka' Pawła Maślony to współczesna reinterpretacja klasyki, a te nad Wisłą raczej średnio lubimy. Wyszedł z tego znakomity miniserial kostiumowy, który nie jest wierną ekranizacją powieści Bolesława Prusa, a raczej dynamiczną i charakterną opowieścią w stworzonym przez niego świecie. Opowieścią wciąż mocno osadzoną w historycznych realiach XIX wieku, który wcale nie był taki grzeczny, jak mogłoby się wydawać" – pisaliśmy w naTemat.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Jak dobrze znasz lektury szkolne? Sprawdź, ile wyniosłeś że szkoły

Quiz 1 / 15 Na początku coś łatwego: z ilu ksiąg składa się "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza? Fot. Kadr z "Pana Tadeusza" trzynastu dwunastu piętnastu

Niektórzy świeżą "Lalką" Netfliksa się zachwycają, inni miażdżą i nazywają wulgarną. Polacy jednak oglądają serial na potęgę: od momentu premiery historia kupca i arystokratki, którzy próbują wyrwać się ze społecznych ram, utrzymuje się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych seriali na platformie. Oglądają ją także widzowie na całym świecie, którzy – pozbawieni literackiego i narodowego bagażu – mogą cieszyć się po prostu dobrą, nowoczesną "kostiumówką".

REKLAMA

Polski serial jest obecnie na szóstym miejscu w globalnym zestawieniu Netfliksa i znajduje się w top 10 już w aż 66 krajach. Oglądają go nie tylko w Europie, ale także m.in. na Bahamach, Jamajce, w Nowej Kaledonii, na Martynice, w Maroku, Libanie, Panamie, Paragwaju, na Dominikanie i w Trynidadzie i Tobago.

"Lalka" Netfliksa miała... dziać się współcześnie. "Smartfony, social media"

"Lalka" mogła być jednak... jeszcze bardziej szalona. Łukasz Kluskiewicz, dyrektor programowy Netfliksa w Europie Środkowo-Wschodniej, wyjawił w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów, że ekranizacja Prusa "ma bardzo ciekawą historię w Netfliksie". – Był początek 2023 roku, kiedy Akson Studio i Janek Kwieciński przyszli do nas z tym pomysłem, wiedząc, że my już przygotowujemy "Znachora". A z Aksonem pracowaliśmy nad "1670". Pierwotna wersja "Lalki" miała być zupełnie inna – opowiadał.

REKLAMA

Jaka? – Akcja miała toczyć się obecnie: smartfony, social media. To miało być atrakcyjne dla współczesnych widzów. Kiedy jednak do zespołu dołączył Paweł Demirski i zaczął pracować z Pawłem Maśloną, wspólnie odczytali Prusa inaczej. Zaczęli odnajdywać w książce uniwersalne treści, które pozostają aktualne mimo upływu czasu – zdradził Kluskiewicz.

Dalsza część artykułu poniżej.

– Dlatego serialowa "Lalka", choć jest produkcją kostiumową osadzoną w konkretnym momencie historii Polski i Warszawy, opowiada też o relacjach i napięciach społecznych, które są bliskie współczesnym widzom. Właśnie w tym twórcy i my widzimy siłę i potencjał tej historii. (...) To zawsze decyzja autorów, jak rozkładają akcenty w opowieści. I rzeczywiście pewnie z perspektywy 2026 roku niektóre wątki czy niektóre postaci wymagały aktualizacji. Niektóre wyciągnięto na plan pierwszy, inne umieszczono w tle – dodał dyrektor programowy Netfliksa i podkreślił, że "przy 'Lalce', jak przy każdej innej produkcji, daliśmy twórcom dużą swobodę i podążyliśmy za ich wizją".

– To oni odpowiadają za stronę kreatywną. My zapewniamy im warunki do realizacji tej wizji i bierzemy na siebie pełne ryzyko finansowe. To jest autorskie podejście twórców, scenarzystów i reżysera – Pawła Maślony – sprecyzował.

Kluskiewicz odniósł się również do pytania, które Netflix często słyszy przy okazji nowych ekranizacji klasyki: "po co brać się za dzieła, które już mają kultowe adaptacje?". – To samo spotkało nas, gdy ogłosiliśmy prace nad "Znachorem". Przecież mamy już "Znachora". "Lalka" również doczekała się kilku ekranizacji. Właśnie na tym polega siła klasycznych powieści – kolejne pokolenia mogą odczytywać je na nowo. Paweł Demirski i Paweł Maślona spojrzeli na "Lalkę" z perspektywy 2026 roku. Okazuje się, że ta historia wciąż jest bardzo wciągająca, pełna emocji i aktualna – stwierdził w Wirtualnych Mediach.

REKLAMA