Rachunki za prąd potrafią być koszmarem dla płatników. Dbając o domowe budżety, wiele osób szuka sposobów na ograniczenie zużycia energii. Wówczas warto wziąć pod uwagę nie tylko urządzenia pozostawione w trybie czuwania, lecz także sprzęty, z których korzystamy na co dzień. Jeden z nich służy nam do przygotowywania jedzenia.
Piekarnik to jeden z podstawowych sprzętów kuchennych, z którego korzystamy, by przygotować obiady, piec ciasta lub podgrzewać potrawy z poprzedniego dnia. Nie zawsze mamy jednak świadomość, ile energii potrzebuje urządzenie o stosunkowo dużej mocy. A ta może boleśnie odbić się na rachunkach.
Piekarnik zużywa dużo prądu. Tyle kosztuje jego użytkowanie
Jak ustalił portal Interia Biznes, piekarnik elektryczny o mocy 2500 W, używany codziennie przez około pół godziny, zużywa w ciągu roku około 456 kWh energii. Według tej kalkulacji oznacza to wydatek rzędu 475 zł rocznie. Plasuje się tym samym w czołówce zestawień pokazujących, co pobiera najwięcej prądu w domu – te urządzenia to złodzieje energii, których nie warto lekceważyć (pierwsze miejsce zajmuje indukcja elektryczna).
Weźmy jednak pod uwagę, że to szacunek oparty na sprecyzowanym scenariuszu użytkowania, a nie stała kwota, którą zapłaci każdy, kto posiada i korzysta regularnie z piekarnika. Na ostateczny koszt wpływ mają m.in. częstotliwość pieczenia, czas pracy urządzenia, a nawet wybrana przez nas temperatura. Widać to zwłaszcza w okresie świąt – wystarczy policzyć, ile kosztuje godzina pieczenia w Wielkanoc – piekarnik chodzi pełną parą niemal przez cały dzień.
Jakby tego było mało, moc podawana przez producenta nie oznacza z automatu, że piekarnik przez cały czas pobiera prąd na maksymalnym poziomie. Najwięcej energii zużywa podczas nagrzewania komory. Później termostat okresowo uruchamia grzałki, aby utrzymać temperaturę.
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Piekarnik pobiera tyle mocy co kilkadziesiąt lodówek
Duże zapotrzebowanie piekarnika na energię wynika przede wszystkim z jego wysokiej mocy. Piekarnik o mocy 2500 W może chwilowo pobierać znacznie więcej mocy niż większość domowych sprzętów. Dla porównania, jeśli przyjmiemy, że lodówka pobiera w danej chwili około 100 W, moc piekarnika odpowiada łącznej mocy 25 takich urządzeń.
Pamiętajmy jednak, że lodówki działają przez całą dobę, uruchamiając sprężarkę w cyklach, a piekarnik zwykle włączamy na określony czas. Sprawdzając, ile prądu zużywają domowe urządzenia, trzeba więc brać pod uwagę nie tylko ich moc, ale także czas pracy.
Co zrobić, aby zmniejszyć zużycie prądu podczas korzystania z piekarnika? W oszczędzaniu energii mogą pomóc proste nawyki: nie otwieraj drzwiczek bez potrzeby, korzystaj z termoobiegu, jeśli pozwala piec w niższej temperaturze i dostosuj ustawienia do wskazówek w przepisie. Jeśli przygotowujesz kilka potraw, zaplanuj pieczenie tak, aby wykorzystać nagrzaną komorę do przyrządzenia kolejnego dania.