Piekarnik potrafi pożerać dużo prądu. Przez niego rachunki mogą być wyższe Fot. Shutterstock

Rachunki za prąd potrafią być koszmarem dla płatników. Dbając o domowe budżety, wiele osób szuka sposobów na ograniczenie zużycia energii. Wówczas warto wziąć pod uwagę nie tylko urządzenia pozostawione w trybie czuwania, lecz także sprzęty, z których korzystamy na co dzień. Jeden z nich służy nam do przygotowywania jedzenia.

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Piekarnik to jeden z podstawowych sprzętów kuchennych, z którego korzystamy, by przygotować obiady, piec ciasta lub podgrzewać potrawy z poprzedniego dnia. Nie zawsze mamy jednak świadomość, ile energii potrzebuje urządzenie o stosunkowo dużej mocy. A ta może boleśnie odbić się na rachunkach.

Piekarnik zużywa dużo prądu. Tyle kosztuje jego użytkowanie

Jak ustalił portal Interia Biznes, piekarnik elektryczny o mocy 2500 W, używany codziennie przez około pół godziny, zużywa w ciągu roku około 456 kWh energii. Według tej kalkulacji oznacza to wydatek rzędu 475 zł rocznie. Plasuje się tym samym w czołówce zestawień pokazujących, co pobiera najwięcej prądu w domu – te urządzenia to złodzieje energii, których nie warto lekceważyć (pierwsze miejsce zajmuje indukcja elektryczna).

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Weźmy jednak pod uwagę, że to szacunek oparty na sprecyzowanym scenariuszu użytkowania, a nie stała kwota, którą zapłaci każdy, kto posiada i korzysta regularnie z piekarnika. Na ostateczny koszt wpływ mają m.in. częstotliwość pieczenia, czas pracy urządzenia, a nawet wybrana przez nas temperatura. Widać to zwłaszcza w okresie świąt – wystarczy policzyć, ile kosztuje godzina pieczenia w Wielkanoc – piekarnik chodzi pełną parą niemal przez cały dzień.

Jakby tego było mało, moc podawana przez producenta nie oznacza z automatu, że piekarnik przez cały czas pobiera prąd na maksymalnym poziomie. Najwięcej energii zużywa podczas nagrzewania komory. Później termostat okresowo uruchamia grzałki, aby utrzymać temperaturę.

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Piekarnik pobiera tyle mocy co kilkadziesiąt lodówek

Duże zapotrzebowanie piekarnika na energię wynika przede wszystkim z jego wysokiej mocy. Piekarnik o mocy 2500 W może chwilowo pobierać znacznie więcej mocy niż większość domowych sprzętów. Dla porównania, jeśli przyjmiemy, że lodówka pobiera w danej chwili około 100 W, moc piekarnika odpowiada łącznej mocy 25 takich urządzeń.

Pamiętajmy jednak, że lodówki działają przez całą dobę, uruchamiając sprężarkę w cyklach, a piekarnik zwykle włączamy na określony czas. Sprawdzając, ile prądu zużywają domowe urządzenia, trzeba więc brać pod uwagę nie tylko ich moc, ale także czas pracy.

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