5 pomysłów na nowy zlew w kuchni. Fot. McFollis / Pexels.com

Zlew to prawdziwe centrum dowodzenia kuchnią. Spędzamy przy nim niemal tyle samo czasu, co przy blacie czy kuchence, dlatego warto zadbać o to, by ta przestrzeń pomagała nam w codziennym gotowaniu, zamiast je utrudniać. Szczególnie że projektanci i producenci armatury prześcigają się dziś w pomysłach na rozwiązania, które mają być nie tylko efektowne, ale przede wszystkim wygodne.

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Nowe kuchenne trendy jasno pokazują, że w najważniejszym pomieszczeniu w domu liczą się dziś przede wszystkim ergonomia, higiena pracy, minimalistyczny design i rozwiązania typu "smart" (choć niekoniecznie mające związek z technologią). Oto pięć pomysłów, które warto rozważyć podczas projektowania nowoczesnej kuchni.

1. Zlewozmywaki zlicowane z blatem

Zlewozmywaki montowane na równi z powierzchnią blatu to rozwiązanie, które wygląda luksusowo, elegancko i minimalistycznie. Taki design wpływa bardzo mocno na kuchenną codzienność – wokół zlewu znacznie łatwiej zachować czystość, sprzątanie staje się prostsze przez to, że okruchy i niektóre zabrudzenia z blatu możemy w łatwy sposób zgarnąć do zlewu.

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Jednocześnie brak progu przy komorze powoduje, że łatwiejsze staje się operowanie pomiędzy blatem a zlewem – np. podczas przesuwania desek do krojenia, wylewania wody do zlewu.

2. Zlewy mogą być z tego samego materiału co blat

Rozwijając wątek zlewów zlicowanych z blatem – istnieje rozwiązanie, które pozwala na stworzenie jeszcze spójniejszej przestrzeni roboczej. Podobnie jak w przypadku niewidzialnych płyt indukcyjnych, materiał, z którego wykonana jest komora zlewu, może być (w niektórych przypadkach) tym samym, z którego wykonany jest blat.

W takiej sytuacji zlewozmywak jest nie tylko zlicowany z blatem, ale także staje się jego wizualnym przedłużeniem. Daje to wyjątkowo spójny, minimalistyczny efekt niespotykany wcześniej w kuchniach. To rozwiązanie stosunkowo drogie, ale unikatowe i raczej nie zanosi się na to, by była to przejściowa moda.

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3. Baterie typu "pull-down"

Stosunkowo tanie, ergonomiczne i naprawdę praktyczne baterie z wyciąganą wylewką to prawdziwy kuchenny "game changer". W takiej konstrukcji możemy "odpiąć" wylewkę od konstrukcji kranu i na wyciąganym wężu przemieścić ją na kilkadziesiąt centymetrów poza zlew.

W ten sposób łatwiej płukać owoce, a podczas mycia garnków zyskujemy większą precyzję (co może przełożyć się na mniejsze zużycie wody). Strumień wody możemy też wykorzystać do napełnienia naczyń, które znajdują się poza zlewem – np. czajnika, kiedy w zlewie mamy akurat bardzo duży bałagan po gotowaniu dla całej rodziny.

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4. Kran uruchamiany nogą

Jednym z bardziej praktycznych pomysłów, który z powodzeniem wykorzystywany jest w profesjonalnych kuchniach, jest zamontowanie kranu sterowanego za pomocą podłogowego przycisku.

To rozwiązanie, które przede wszystkim sprzyja higienie pracy – nie przenosimy bakterii brudnymi rękoma po obróbce mięs lub surowego ciasta na armaturę. Nie dotykamy jej tak często, jak w przypadku standardowych zlewów, więc odkłada się na niej mniej brudu, zacieków oraz plam z mydła. Jednocześnie oszczędzamy wodę – nie musimy dodatkowo myć rąk i mamy wygodniejszą kontrolę nad strumieniem. Sprzyja to również myciu dużych garnków i patelni, kiedy mamy zajęte dwie ręce.

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5. "Stacja robocza" zamiast zlewu

Jednym z ciekawych pomysłów jest zamontowanie "stacji roboczej" zamiast tradycyjnego zlewu. To rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Zazwyczaj pozwala na przekształcenie zlewu w dodatkowy blat roboczy, zawiera sekcję na obierki po owocach, moduł do czyszczenia szklanek, miejsce na noże, wcześniej wspomnianą baterię "pull down" i pojemnik na mydło lub płyn do naczyń.

Taka "stacja robocza" może być smart – na rynku są modele wyposażone w minutniki i zegary, a także... uchwyty na telefon. Ma to więcej sensu, niż może się na pierwszy rzut oka wydawać – w ten sposób nie tylko możemy umilić sobie czas, ale też wygodnie wyświetlać przepisy w formie wideo.

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