Niemcy przed demograficzną ścianą. Do 2045 roku ma zniknąć 1,7 mln mieszkańców Fot. Shutterstock

Do 2045 r. w Niemczech przybędzie osób starszych, ubędzie pracowników i zmniejszy się liczba ludności. Jednak nie wszędzie. Są miejsca, które mimo tych zmian urosną – pod warunkiem, że wiele zaoferują.

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Czy liczba ludności w Niemczech rośnie czy spada? Odpowiedź na to pytanie interesuje nie tylko polityków. Tam, gdzie przybywa mieszkańców, trzeba rozbudowywać zasoby mieszkaniowe, szkoły i transport. Z kolei w regionach, które się wyludniają, infrastruktura i usługi publiczne muszą funkcjonować przy mniejszej liczbie mieszkańców.

To jednak bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Oto jeden z wielu przykładów: rury doprowadzające czystą wodę i odprowadzające ścieki są przystosowane do określonego przepływu. Jeśli ilość przepływającej przez nie wody znacznie się zmniejsza, woda dłużej zalega w przewodach. Pogarsza to jej jakość i sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. W rezultacie instalacje trzeba częściej płukać. A ich przebudowa lub likwidacja jest kosztowna.

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Badanie: więcej seniorów, mniej osób w wieku produkcyjnym

Łączna liczba ludności Niemiec ma do 2045 roku spaść do około 81,8 mln. To o 1,7 mln mniej niż pod koniec 2025 roku. Takie prognozy przedstawił w nowym badaniu Berliński Instytut ds. Ludności i Rozwoju (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung), opracowanym we współpracy z Fundacją Wüstenrot.

Fundacja Wüstenrot, działająca na zasadach non profit, została założona w 1990 roku przez kasę oszczędnościowo-budowlaną Wüstenrot i wspiera badania dotyczące mieszkalnictwa, rozwoju miast i przemian społecznych.

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Sam spadek liczby ludności nie jest jednak największym problemem. Poważniejsze konsekwencje będzie miało to, że przybywać będzie emerytów, a ubywać osób pracujących. Do 2045 roku liczba osób aktywnych zawodowo w całych Niemczech może zmniejszyć się o 4,7 proc.

– Pokolenie wyżu demograficznego przechodzi na emeryturę, a na jego miejsce wchodzą znacznie mniej liczne roczniki. Spada liczba urodzeń, a imigracja nie rekompensuje rosnącej przewagi zgonów nad urodzeniami – powiedziała prezeska Instytutu ds. Ludności i Rozwoju, Catherina Hinz, podczas prezentacji badania w Berlinie.

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Pokolenie wyżu demograficznego (baby boomers) to osoby urodzone w latach 60. XX wieku. W każdym roczniku przychodziło wówczas na świat co najmniej milion dzieci. Później liczba urodzeń gwałtownie spadła – niemal o połowę.

Znaczenie gospodarki

Niemcy kurczą się, ale – jak wynika z badania – nie wszędzie w takim samym stopniu. Najniższy szczebel administracyjny dzieli się na łącznie 400 powiatów i miast. To właśnie im przyjrzeli się autorzy badania, stosując system oceny oparty na 26 wskaźnikach. Uwzględniono wśród nich m.in. demografię, gospodarkę, edukację i warunki społeczne. Wyniki badania zaskakują. – Znane różnice między wschodem a zachodem, północą a południem oraz miastem a wsią pokazują tylko część obrazu – oceniła Catherina Hinz. W przyszłości jeszcze większe znaczenie niż dziś będzie miała atrakcyjność gospodarcza regionu, która przekłada się również na jego kondycję finansową. Według ekspertki: "W nadchodzących latach niektóre regiony odnotują znaczny spadek liczby mieszkańców i osób aktywnych zawodowo, podczas gdy inne będą się rozwijać. Różnice demograficzne i gospodarcze będą się pogłębiać nawet w obrębie wschodnich i południowych Niemiec oraz obszarów wiejskich".

Politycy muszą zacząć działać

– Na naszych oczach dokonują się zmiany demograficzne i są wszędzie odczuwalne – ostrzega szefowa instytutu. Jej zdaniem: "Można złagodzić ich skutki, ale nie da się ich już uniknąć. Im dłużej będziemy zwlekać, tym mniejsze pole manewru nam pozostanie".

Jak podkreśla Frederick Sixtus z berlińskiego Instytutu, niemal wszędzie liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. To skutek utrzymującej się od dekad w Niemczech niskiej dzietności. Stąd jasny wniosek, że o zmianach liczby ludności w danym regionie decyduje dziś przede wszystkim to, ilu ludzi się do niego przeprowadza, a ilu go opuszcza.

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W ostatnich dziesięcioleciach napływ ludności z zagranicy wielokrotnie pomagał stabilizować sytuację demograficzną. Jednak obecnie sama imigracja nie wystarczy już, by zatrzymać starzenie się społeczeństwa.

Jak wynika z badania, aby przyciągać nowych mieszkańców zarówno z zagranicy, jak i z innych części Niemiec, region musi spełniać kilka warunków. Kluczowe znaczenie mają miejsca pracy oferujące dobre warunki zatrudnienia i atrakcyjne zarobki, odpowiednia liczba pracowników dla lokalnych firm, stabilne finansowo samorządy, dostęp do opieki nad dziećmi oraz sprawnie funkcjonujący transport.

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Berlin liderem

W opinii Manuela Slupina z fundacji Wüstenrot wiele dużych miast będzie prawdopodobnie nadal się rozwijać. Według badania na czele znajdzie się Berlin, gdzie liczba mieszkańców ma wzrosnąć o prawie 10 proc. Nowych mieszkańców będą przyciągać także Hamburg, Frankfurt nad Menem, Monachium i Düsseldorf na zachodzie kraju, a na wschodzie – Lipsk, Drezno i Poczdam.

Autorzy badania podkreślają, że tradycyjny podział na miasto i wieś nie wszędzie się sprawdza. Rozwijać się mają również okolice wielu dużych miast. Podczas gdy młodzi ludzie chętniej przeprowadzają się do metropolii, rodziny z dziećmi częściej wybierają ich przedmieścia i okoliczne miejscowości.

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Wśród miast, które mogą tracić mieszkańców, znalazło się także wiele ośrodków na zachodzie Niemiec m.in. Brema, Duisburg, Dortmund i Kaiserslautern. Ich atrakcyjność gospodarcza systematycznie maleje. Na samym końcu rankingu znalazło się wiele słabo zaludnionych obszarów Niemiec, w tym liczne regiony we wschodniej części kraju.

Walka o pracowników

Dwanaście spośród 20 powiatów i miast na prawach powiatu z najniższymi ocenami ogólnymi leży we wschodnich Niemczech. W poprzednim badaniu, przeprowadzonym w 2019 roku, było ich zaledwie pięć. To właśnie w tych regionach liczba osób w wieku produkcyjnym będzie spadać szczególnie szybko – do 2045 roku nawet o 18 proc. Walka o pracowników stanie się więc jednym z kluczowych wyzwań demograficznych – wskazują autorzy badania.

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W rywalizacji o pracowników największe szanse mają dwa południowoniemieckie kraje związkowe: Bawaria i Badenia-Wirtembergia. Bawaria zawdzięcza swoją pozycję przede wszystkim dobrej kondycji gospodarki w wielu częściach regionu oraz sprawnie funkcjonującemu rynkowi pracy. Częściej niż w innych częściach Niemiec pracują tam również kobiety, osoby starsze i osoby bez niemieckiego obywatelstwa.

Ranking pokazuje, że regiony odnoszące sukcesy gospodarcze skuteczniej włączają w rynek pracy różne grupy społeczne niż obszary słabsze gospodarczo.

Rozwiązań trzeba szukać regionalnie

Zdaniem Manuela Slupiny wyniki badania wskazują na potrzebę podjęcia przez politykę wielu działań. – Jak duże mogą być nierówności między regionami, by nie podważały konstytucyjnej zasady zapewnienia porównywalnych warunków życia? – zastanawia się badacz, nawiązując do niemieckiej ustawy zasadniczej. W myśl tejże Niemcy stawiają sobie za cel zapewnienie mieszkańcom porównywalnych szans na dobre życie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

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Naukowcy przedstawiają konkretne rekomendacje dla polityków. Ich zdaniem należy skupić się na wyzwaniach strukturalnych i różnicach między regionami. – Rozwiązanie, które sprawdza się w dużym mieście o rosnącej liczbie mieszkańców, niekoniecznie będzie równie dobre dla wyludniającego się powiatu wiejskiego – podkreśla Manuel Slupina.

Potrzebne są rozwiązania dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów, a do ich wdrażania wymagane są odpowiednie warunki. – Potrzeba mniej sztywnych regulacji, większej swobody działania i odpowiednich środków finansowych, zwłaszcza dla lokalnych samorządów i osób zaangażowanych w działania na rzecz swoich społeczności – mówi badacz. I apeluje o większe zaufanie do możliwości i potencjału poszczególnych regionów.

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