Cała Polska ogląda i spiera się o "Lalkę" – relacjonuje "Sueddeutsche Zeitung" Fot. Materiały prasowe

Cała Polska ogląda i spiera się o "Lalkę" – relacjonuje "Sueddeutsche Zeitung". Zaledwie rok temu ukazał się nowy niemiecki przekład powieści Prusa.

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"Polskę ogarnęła lalkomania" – pisze niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" w internetowym wydaniu. Korespondentka gazety Viktoria Grossmann pisze o ogromnym zainteresowaniu powieścią Bolesława Prusa z drugiej połowy XIX wieku w związku z niemal równoczesnym ukazaniem się serialu Netflixa na jej podstawie, a także pełnometrażowego filmu.

"'Lalka' bez cienia przesady uchodzi za jedną z najważniejszych i najbardziej znanych powieści w historii polskiej literatury. Powstała w czasach, gdy Polska nie istniała jako państwo, ale za to w większym stopniu jako przestrzeń kultury. To właśnie sprawia, że ta książka jest tak ważna do dziś. Wszyscy ją czytali – to lektura obowiązkowa w szkołach – więc każdy może się wypowiedzieć. A nawet niemieccy sąsiedzi: akurat rok temu ukazał się nowy niemiecki przekład powieści nakładem szwajcarskiego wydawnictwa Kampa" – zauważa Grossmann.

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"Narodowa świętość"

Według niej powieść ta jest nie tylko historią miłosną i portretem społecznym epoki, lecz także "czymś w rodzaju narodowej świętości, w której, być może jak w niewielu innych dziełach, zawiera się polska dusza". To właśnie – zdaniem autorki – tłumaczy gorące spory wokół nowych ekranizacji. Wypowiedział się nawet premier Donald Tusk, który na X zaapelował: "Każdy ma prawo do swojej oceny, tylko błagam: nie pozabijajmy się przy tej okazji".

W opinii niemieckiej dziennikarki "Lalka" jest "czymś znacznie więcej niż historią niespełnionej miłości". "Nawet określenie jej mianem powieści obyczajowej nie oddaje w pełni bogactwa tego dzieła. Bohaterowie są zbyt złożeni i wielowymiarowi, by zamknąć ich w prostych interpretacjach. To właśnie oni od pokoleń prowokują kolejne odczytania, spory i reinterpretacje" – czytamy.

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"Prus kreśli panoramiczny obraz warszawskiego społeczeństwa: biednych i bogatych, ludzi pobożnych i hulaków. Realistyczny opis rzeczywistości niejednokrotnie przechodzi przy tym w ostrą satyrę" – dodaje Grossmann. Jej zdaniem powieść jest fascynująca także z perspektywy historycznej: "Łęcka czyta Zolę, a przyjaciel Wokulskiego, Ignacy Rzecki, śledzi najnowsze polityczne plany Bismarcka".

Lektura na niepewne czasy

Być może – jak ocenia – powrót zainteresowania "Lalką" wiąże się ze współczesnym poczuciem niepewności i gwałtownymi zmianami. "W takich czasach ucieczka w obszerną powieść i świat minionej epoki, z jej dawnymi troskami i nadziejami, wydaje się szczególnie kusząca. Kto chce, może dostrzec w 'Lalce' opowieść o przełomie, niepewności i kształtowaniu się nowego porządku społecznego. Można jednak równie dobrze pominąć te konteksty i po prostu zanurzyć się w niezwykłej historii miłosnej" – dodaje.

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Jak pisze, dla niemieckiego czytelnika część ukrytych znaczeń powieści może pozostać niewidoczna. Taką obawę wyraziła tłumaczka Lisa Palmes podczas dyskusji poświęconej książce w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. "Lalka" opowiada bowiem także o doświadczeniu życia narodu podzielonego między trzy mocarstwa zaborcze. "Dla polskich czytelników do dziś istotne pozostaje pytanie o patriotyczną postawę bohaterów. Czy można usprawiedliwić fakt, że Wokulski prowadzi interesy również z Rosjanami? Jak widać, jest to temat, który nie traci na aktualności" – pisze Grossmann.