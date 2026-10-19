Ciri w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon
Do CD Projektu RED wraca autorka jednego z najlepszych zadań w Wiedźminie 3: Dzikim Gonie Fot. materiał prasowy

Gra Wiedźmin 4, w której Geralta z Rivii zastąpi na szlaku Ciri, coraz bardziej rośnie w moich oczach. Do CD Projektu RED powróciła osoba odpowiedzialna za wybitny wątek główny w Wiedźminie 3: Dzikim Gonie. Gracze mogą mieć cichą nadzieję, że kontynuacja serii na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego dorówna nastrojem ponurym bagnom Velen.

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Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodził w tym roku swoje 11. urodziny. Premiera trzeciej części serii, będącej adaptacją dzieł polskiego fantasty, odmieniła branżę gier komputerowych, stając się dla pozostałych twórców gamedevu (zwłaszcza specjalistów od gier akcji z elementami RPG) wzorem do naśladowania. Tytuł mógł pochwalić się immersyjną rozgrywką z tętniącymi życiem lokacjami (m.in. okupowanym Białym Sadem, Velen będącym ziemią niczyją i Skellige inspirowanym Skandynawią), klimatyczną ścieżką dźwiękową, dbałością o najdrobniejsze detale, rewolucyjnym podejściem do zadań pobocznych, imponującą grafiką oraz wachlarzem postaci z duszą.

Wiedźmin 4, w którym Ciri przejmie dwa miecze po swoim przyszywanym ojcu Geralcie z Rivii, trafi do rąk graczy najwcześniej w 2028 roku. Oczekiwania względem gry są wielkie, tym bardziej że CDPR postanowił dać graczom nowego protagonistę do kontrolowania i zamienił silnik REDengine na Unreal Engine 5. Wieści o powrocie na Kontynent z prozy Andrzeja Sapkowskiego podbiła dodatkowo informacja o powrocie do studia – w pełnoetatowej roli Expert Writera – współautorki jednego z najlepszych main questów w trzeciej części serii. Kolejna trylogia pojawia się na horyzoncie (nowe Wiedźminy w 6 lat to odważny plan CD Projekt RED)

Do CDPR wraca scenarzystka odpowiedzialna za dialogi w najlepszym zadaniu Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu

Katarzyna Stachyra wróciła na pokład CD Projektu RED po tym, jak odeszła ze studia w 2016 roku, rozpoczynając m.in. współpracę z Techlandem, w którego dorobku znajduje się choćby Dying Light. Scenarzystka dostała posadę Expert Writera, ale nie jest pewne, nad jaką grą z dorobku Redów tym razem się pochyli. Fani Wiedźmina przeczuwają jednak, że chodzi o czwartą odsłonę serii o łowcy potworów.

Dzięki Stachyrze gracze dostąpili zaszczytu, jakim była możliwość zgłębiania historii Krwawego Barona (temerskiego weterana wojennego Filipa Stengera, który kolaborował z Nilfgaardem) w Wiedźminie 3: Dzikim Gonie.

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Zadanie główne poświęcone samozwańczemu zarządcy zjadanego przez wojnę Velen w rewelacyjny sposób przedstawiło dylematy moralne Białego Wilka, który z różnych stron (perspektyw) poznawał dzieje rozbitej rodziny. To wyraźna zmiana tonacji w stosunku do reszty questów. Watażkę z głosem Jędruli z "Rodziny zastępczej" (Tomasza Dedka) z jednej strony zarysowano jako przemocowca i pijaka, z drugiej zniszczonego człowieka zdolnego do wyrażania skruchy.

Stachyrze przypisuje się również autorstwo weselnego zadania "Hulaj dusza!" w pierwszym dodatku do "trójki", czyli Wiedźminie 3: Sercu z kamienia. Jeśli scenarzystka wspomnianych questów zostanie oddelegowana do pracy przy Wiedźminie 4, możemy przyjąć nadchodzącą grę z pocałowaniem ręki.