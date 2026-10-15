Mystic Festival 2007 z nową gwiazdą. Foto: Ben Houdijk, Halloween/YT

Organizatorzy Mystic Festival 2027 ogłosili kolejną gwiazdę, która wystąpi w czasie ich wydarzenia. Tym razem to legenda heavy metalu, zespół Halloween. Jak na razie fani gatunku są zachwyceni. Pytanie, czy impreza nie straci czegoś, co przez lata ją charakteryzowało.

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Na Mystic Festival 2027 zagra niemiecka gwiazda heavy metalu Halloween. W czerwcu, gdy ogłaszano lekką zmianę charakteru wydarzenia, zapowiadano, że w przyszłości pojawią się na nim "większe" zespoły. Czy zapowiedź ta jest realizowana?

Mystic Festival 2027 z Halloween

Wiemy już, że z gwiazd rocka i metalu na przyszłorocznej edycji Mystica zagrają Faith No More i Halloween. Na czele tej pierwszej formacji stoi Mike Patton. Mowa o grupie, która połączyła rocka z funkiem i metalem. Efektem były ponadczasowe hity.

Halloween to już propozycja adresowana bardziej dla tych fanów gitarowego grania, którzy ciepło wspominają lata 80. W latach 1987-1988 zespół wydał dwie części kultowego dla wielu albumu "Keeper of the Seven Keys". Nie jest to coś, dla osób, które szukają w muzyce metalowej innowacji. Jednocześnie to propozycja wycieczki w czasie, o cztery, pięć dekady wstecz.

Kto jeszcze zagra na Mystic Festival?

Wiadomo, że na festiwalu zagrają też Lorna Shore, Watain, Converge oraz Green Lung. Szczególnie te trzy ostatnie to zespoły, które mogą spodobać się tym, którzy preferują już bardziej "piwnicze" dźwięki: kolejno: tradycyjny black metal, eksperymentalny hardcore i stoner/doom. Lorna Shore to z kolei wschodząca gwiazda, swoimi dźwiękami wpisująca się w nowe trendy muzyczne.

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Nowe miejsce, nowy kierunek?

Już w czasie wywiadu, jakiego organizatorzy udzielali w trakcie ostatniego dnia Mystic Festival 2026, padły deklaracje, z których wynikało, że kolejna edycja imprezy będzie większa: co prawda, została skrócona o jeden dzień, ale ma być zorganizowana na sporym terenie i zagrać mają na niej "większe" zespoły.

I faktycznie, w przyszłym roku zobaczymy się nadal w Gdańsku, ale na terenie Letnicy. Nieco też później niż dotychczas, gdyż festiwal potrwa od 10 do 12 czerwca (dotąd organizowano go tydzień wcześniej). Fani nieco żałują, że zrezygnowano ze Stoczni Gdańskiej, ale trzeba przyznać, że ta stała się już za mała (najlepiej potwierdziła to tegoroczna edycja).

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Czy jednak spełniona zostanie obietnica dotycząca większych zespołów? Faith No More spokojnie mogłoby zagrać na Open'erze. Halloween to grupa, mogąca wypełnić Spodek.

Kto jeszcze zagra na Mysticu? Jak na razie nie ogłoszono kolejnych nazw. Sam po cichu liczę na Panterę (wokalista grupy, Phil Anselmo, grał już na festiwalu, ale w towarzystwie innych swoich zespołów).

Poniżej dalsza część artykułu.

Swoje typy przedstawiałem zresztą tuż po zakończeniu tegorocznej edycji, pisząc, że Mystic Festival 2027 będzie większy, i typując, które legendy metalu na nim zagrają. Na weryfikację tych przewidywań przyjdzie nam poczekać do kolejnych ogłoszeń.