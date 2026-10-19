Prognoza pogody na zimę 2026. Gdzie spadnie najwięcej śniegu? Fot. screen mapa severe-weather.eu

Zima 2026 zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie tym razem? Specjaliści przygotowali długoterminowe prognozy, z których może się też dowiedzieć, gdzie spadnie najwięcej śniegu. Dwa regiony Polski są na to najbardziej narażone.

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O tym, że pogoda potrafi płatać figle, przekonaliśmy się już parokrotnie w 2026 roku. Zaczęło się od srogiej zimy, która – kiedy już myśleliśmy, że nadchodzi koniec mrozów w Polsce – wracała ze zdwojoną siłą. Słupki rtęci spadały nawet do –20 stopni Celsjusza, hałdy śniegu leżały tygodniami, a na chodnikach była taka ślizgawica, że można było jeździć na łyżwach. Jej skutki odczuwamy zresztą do dziś, o czym przekonał się każdy, kto sprawdzał hasło ogrzewanie pelletem cena 2026.

Prognoza pogody na zimę 2026. Gdzie i kiedy spadnie śnieg?

Aż strach pomyśleć, jaka aura czeka nas zimą 2026/2027 i czy zima wywinie Polakom numer. Specjaliści z portalu Severe Weather Europe (SWE) właśnie przedstawili najnowsze przewidywania dotyczące opadów śniegu w Europie. Choć październikowe analizy europejskiego modelu ECMWF pokazują, że na przeważającym obszarze Europy będzie znacznie mniej śniegu niż norma wieloletnia, to pojawią się odchylenia.

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W nadchodzącym sezonie zimowym Polska wyraźnie podzieli się pod względem opadów białego puchu. Największych (ponad normę) zasp mogą spodziewać się mieszkańcy północno-wschodnich oraz centralnych regionów kraju. Mowa o okolicach Łodzi, Warszawy i Suwałk. Z kolei zauważalny deficyt pokrywy śnieżnej prognozowany jest przede wszystkim dla Pomorza Zachodniego oraz w Karpatach.

A kiedy możemy spodziewać się tych opadów? W grudniu będzie jeszcze spokojnie (o czym pisaliśmy już, analizując prognozę pogody do końca 2026 roku), a wręcz ostatni miesiąc tego roku może zakończyć się brakiem lub naprawdę niewielką (odbiegającą od normy wieloletniej) ilością białego puchu. Sytuacja zacznie się zmieniać w styczniu, kiedy opady wyraźnie przybiorą na sile, zaś najbardziej śnieżnym i zimowym miesiącem nadchodzącej pory roku ma być luty.

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Im intensywniejszy niebieski kolor tym opadów śniegu więcej. Fot. screen mapa severe-weather.eu

A co z temperaturą? Choć eksperci z Severe Weather Europe (SWE) nie przytaczali dokładnych wartości, to w tej kwestii można się przyjrzeć przewidywaniom synoptyków z IMGW, a ci wskazują, że temperatura w całym kraju będzie mieściła się w normie wieloletniej. Najchłodniej więc będzie w Zakopanem, a im głębiej w Polskę tym temperatura będzie rosła.

Prognozy może wywrócić do góry nogami zjawisko El Niño

W ostatnim czasie wiele mówi się też o tym, że El Niño namiesza w pogodzie na całym świecie, a przez siłę tego zjawiska rozkład pogody nad Europą, który znamy od lat, może przynosić duże, niespodziewane – nawet dla samych meteorologów – zmiany.

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