Kiedy koniec mrozów w Polsce? Fot. shutterstock

Zimowa aura od kilku tygodni nie opuszcza nas ani na moment. Wiele osób już z niecierpliwością wyczekuje, kiedy mrozy w końcu odpuszczą w Polsce. Długoterminowa prognoza pogody daje nadzieję, że to już niebawem.

Zima 2026 już wiemy, że zapisze się w historii jako ta mroźna i śnieżna. Od początku roku mamy na zmianę opady, mróz i gołoledź. Spoglądając na termometry – W większości kraju przeważały minusowe, jedynie czasem na zachodzie było lekko powyżej zera. Ale na wschodzie od dłuższego czasu utrzymuje się mróz. W ostatni weekend stycznia ma być tam nawet –27 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Kiedy koniec mrozów w Polsce?

W końcu doczekaliśmy się prawdziwej białej zimy. Ale powoli tak siarczyste mrozy zaczynają być męczące. Kiedy więc możemy spodziewać się wzrostu temperatur? Spoglądając na długoterminowe prognozy pogody od IMGW widać, że na lekkie ocieplenie musimy poczekać przynajmniej do połowy lutego.

Od 16 lutego w ciągu dnia ma być już na plusie niemal w całym kraju, oprócz Suwalszczyzny. Tam w granicach od 0 do –2 stopni Celsjusza. W kolejnym tygodniu (od 23 lutego) już w całym kraju słupki rtęci mają pokazać dodatnie temperatury. A początek marca przyniesie od 6 stopni C. na południowym zachodzie do 1 stopni C. na północnym wschodzie.

Nocami nadal może być jednak chłodno – do minus 2 stopni Celsjusza.

A co z opadami w lutym? W prawie całym kraju mają utrzymać się w normie wieloletniej, jedynie na północy – dokładnie w Koszalinie i Gdańsku powyżej normy.

Zanim jednak będziemy wyglądać na ociepleniem i poprawą pogody musimy zmierzyć się z mrozami, a te w weekend 31 stycznia – 1 lutego mają być bardzo silne. W niedzielę i poniedziałek od – 4 st. C. na Śląsku do – 16 st. C. w Suwałkach (to temperatury w ciągu dnia). Nocami będzie jeszcze zimniej. Na wschodzie może być nawet około –30 stopni Celsjusza.

W czasie tak silnych mrozów służby apelują, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na zimno. Zwracają też uwagę na los zwierząt – warto w tym okresie szczególnie zadbać o ich stan.