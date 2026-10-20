Awaria Revoluta Fot. Ascannio / Shutterstock

Awaria Revoluta objęła klientów w Polsce i w kilku innych krajach. Od rana nie mogą płacić kartą ani normalnie korzystać z aplikacji. Co z pieniędzmi na kontach?

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Awaria zaczęła się dziś (20 października) rano i wciąż trwa. Pieniądze klientów mają być bezpieczne, ale firma nie podaje ani przyczyny usterki, ani czasu jej usunięcia. To kolejny kłopot spółki w ostatnich tygodniach, bo we wrześniu pisaliśmy w naTemat o przekazaniu danych klientów oszustom.

Revolut potwierdza awarię. Pieniądze są bezpieczne

Wykres zgłoszeń Downdetectora z ostatnich 24 godzin był praktycznie płaski do ok. godz. 8:00. Potem liczba problemów gwałtownie wzrosła i w niespełna dwie godziny dobiła do ok. 2,5 tys.

Wykres zgłoszeń o problemach z Revolutem Fot. downdetector.pl

Revolut zabrał głos na platformie X we wpisie, który ostatnio edytowano o godz. 9:54. "Obecnie występują zakłócenia w działaniu wielu usług. Możemy potwierdzić, że wszystkie pieniądze i dane naszych klientów są bezpieczne. Pracujemy nad naprawą usterki od momentu jej wykrycia dziś rano i przepraszamy wszystkich poszkodowanych oraz za wszelkie spowodowane niedogodności" – czytamy w komunikacie firmy.

Co nie działa podczas awarii Revoluta?

Do aplikacji Revoluta da się wejść, ale każda operacja kończy się komunikatem "Niestety, coś poszło nie tak. Spróbuj później". Nie działają przelewy (wpłaty i wypłaty), karty ani Blik.

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"Kompletny brak dostępu do konta bankowego. Nie można się zalogować z aplikacji mobilnej ani przez stronę logowania przez komputer!" – napisał jeden z komentujących na Downdetector.

"10 min temu płaciłem w Żabce kartą, a teraz mi odrzuca płatności w autobusie. Nie mogę kupić biletu" – relacjonuje inny użytkownik. "Nie działa ani aplikacja, ani płatność w sklepie" – dodaje kolejna osoba.

Pod wpisem Revoluta na X pojawiły się skargi z Europy (m.in. z Hiszpanii, Francji i Irlandii), ale i Australii czy Azji. Awaria ma więc zasięg globalny.

"Nie mogę zapłacić kaucji w hotelu w Grecji, bo wasza aplikacja przestała działać" – relacjonuje jedna osoba. "Jestem w Chinach i nie mogę kupić jedzenia. Brak płatności online i możliwości wypłaty pieniędzy” – napisał internauta.

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