Bank kusi napisem "za darmo", ale rachunek bywa inny. Sprawdź, ile realnie kosztuje wypłata gotówki z bankomatu Fot. Image Point Fr / Shutterstock

"Konto za 0 zł" z reklamy nie zawsze oznacza brak kosztów. Bank może nie liczyć nic za prowadzenie rachunku i karty, a mimo to policzyć nawet 10 zł za jedną wypłatę. Wysokość prowizji zależy od instytucji, rodzaju karty i sposobu, w jaki wyciągamy gotówkę.

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W Polsce wypłata z bankomatu należącego do własnego banku zwykle jest darmowa, czasem pod warunkiem wykonania kilku innych operacji na koncie. Inaczej wygląda sytuacja przy obcym bankomacie. Operator maszyny nalicza własną opłatę, a banki próbują przerzucić ją na klienta, jednocześnie kusząc darmowymi wypłatami po spełnieniu określonych warunków.

Prowizja za wypłatę z bankomatu. Od czego zależy opłata?

Bank ustala koszt wypłaty na podstawie kilku czynników naraz: rodzaju konta, typu karty, sieci bankomatów, wypłacanej kwoty oraz sposobu, w jaki pobieramy gotówkę, czyli fizyczną kartą albo kodem BLIK (to metoda wypłaty telefonem, bez karty, po wpisaniu w bankomacie jednorazowego kodu z aplikacji bankowej).

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"Tutaj prowizja od wypłaty może zaskoczyć niejednego klienta" – czytamy w opracowaniu Interii Biznes. Część banków rezygnuje z opłaty dopiero po przekroczeniu określonego progu.

Np. mBank nie dolicza nic, gdy jednorazowa wypłata przekracza 300 zł. Santander daje pięć darmowych wypłat miesięcznie, każda kolejna jest już płatna. PKO BP pobiera prowizję wyłącznie przy wypłacie fizyczną kartą, a wypłaty BLIK-iem zostają bezpłatne.

Ile wynosi prowizja w bankach? Porównanie opłat

Jak wynika z artykułu Interii Biznes, stawki za wypłatę z obcego bankomatu wahają się zwykle od 1 zł do 10 zł, a przy kartach kredytowych banki często liczą procent od kwoty:

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PKO BP – 10 zł za wypłatę fizyczną kartą z obcego bankomatu (posiadacze Konta za ZERO) ING – 10 zł prowizji, a przy BLIK-u darmowa jest tylko pierwsza wypłata w miesiącu, kolejne kosztują 5 zł; bez opłat pozostają bankomaty ING i sieci Planet Cash Millennium – od 1 zł do 5 zł, w zależności od operatora bankomatu BOŚ Bank – wypłaty darmowe ze wszystkich bankomatów w Polsce NEST Bank – stała prowizja 6 zł od transakcji Credit Agricole – wypłaty bez opłat, jeśli miesięczne wpływy na konto sięgają minimum 1500 zł i klient wykona co najmniej pięć transakcji kartą lub BLIK-iem; w przeciwnym razie bank liczy 9 zł od wypłaty albo miesięczny abonament za 7 zł

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To stawki dla najpopularniejszych kont w danym banku, więc przy innym typie rachunku czy karty mogą się różnić. Tabele opłat i prowizji zmieniają się dość często, dlatego warto sprawdzać je na bieżąco.

Jakie są limity wypłat z bankomatów w 2026 roku?

Klasyczne, dzienne limity wypłat kartą w bankomatach poszczególnych banków wyglądają następująco:

PKO Bank Polski – domyślnie 5000 zł, maksymalnie 20 000 zł Bank Millennium – domyślnie 5000 zł, maksymalnie 20 000 zł Santander Bank Polska – domyślnie 5000 zł, maksymalnie 15 000 zł mBank oraz ING Bank Śląski – domyślny i maksymalny limit to 10 000 zł Credit Agricole – domyślny i maksymalny limit to 5000 zł

Pełne, zestawienie limitów dziennych z poprzedniego roku pokazuje, że większość banków utrzymuje je na zbliżonym poziomie od dłuższego czasu. Trzeba też pamiętać o odgórnym limicie transakcji gotówkowych między firmami, który wynosi 15 tys. zł, a od 2027 roku ma objąć w całej Unii Europejskiej także transakcje między osobami prywatnymi.

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