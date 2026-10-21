Radosław Sikorski
Pilny ruch Sikorskiego po decyzji Lwowa. Fot. shutterstock

"Podpisałem wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w RP wobec radnego obwodu lwowskiego S. Szeremeta" – przekazała Radosław Sikorski. To pokłosie decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 roku rokiem Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Szeremeta miał być pomysłodawcą.

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W środę 21 października na profilu Radosława Sikorskiego na platformie X pojawiła się nowa publikacja. Minister spraw zagraniczny poinformował w niej, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w RP radnego obwodu lwowskiego Swiatosława Szeremety.

Radny obwodu lwowskiego na listę osób niepożądanych. Jest wniosek podpisany przez Sikorskiego

Polityk wspomniał o jego działalności rekonstruktorskiej związaną z Waffen-SS Galizien oraz pomyśle ustanowienia 2027 roku rokiem Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

O tym, że Lwów chce uczcić dowódcę UPA, mówiło się już w lipcu. Teraz Lwowska Rada Obwodowa podjęła decyzję, że rok 2027 zostanie poświęcony Romanowi Szuchewyczowi, Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Ołehowi Olżyczowi – poecie i działaczowi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Ponadto władze obwodu zapowiedziały szereg inicjatyw, w tym wydarzenia naukowe, kulturalne, edukacyjne i informacyjne. Wybór patronów uzasadniono przypadającymi na 2027 rok rocznicami: 85-leciem utworzenia UPA oraz 120. rocznicą urodzin Olżycza.

Kwestia UPA budzi kontrowersje w Polsce i od dawna napędza spór polsko-ukraiński. Choć dla Ukrainy stanowi ona symbol walki o niepodległość, to w naszym kraju to sprawcy okrutnej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej spotkała się z krytyką m.in. ze strony Donalda Tuska. Premier nie wytrzymał po tym, co Ukraińcy robią we Lwowie.

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– To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie. Dla nas to jest oczywiście zawsze bardzo irytujące i w Polsce nie rozumiemy tego typu działań, tym bardziej że one są przede wszystkim wbrew interesom Ukrainy – mówił na konferencji prasowej.

– Ostrzegałem go, że każdy tego typu gest – choć w tym przypadku to nie on jest odpowiedzialny – utrudnia przyjaciołom Ukrainy pracę. W takich sytuacjach zawsze Rosjanie zacierają ręce. Tego typu demonstracje szkodzą wyłącznie Ukrainie, a pomagają tym, którzy Ukrainie źle życzą – podkreślił szef polskiego rządu.

Ostatecznie decyzja ma nie wejść w życie

Tę sprawę skrytykowali także m.in. Marcin Bosacki i Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając jej negatywny wpływ na stosunki polsko-ukraińskie i wyrażając oczekiwanie na działanie władz ukraińskich.

Dodajmy, że Bosacki w środę 21 października na antenie TVN24 powiedział, iż "mamy obietnicę ze strony najbliższych współpracowników prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że ta decyzja ostatecznie nie wejdzie w życie". Wspomniał, iż "dobrym znakiem jest to, że we wtorek późnym wieczorem ze strony internetowej obwodu lwowskiego ta uchwała zniknęła". – Trzymamy za słowo kancelarię prezydenta Zełenskiego, że ta fatalna decyzja w życie nie wejdzie – dodał wiceszef MSZ.