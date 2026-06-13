Gdzie wyrzucić stary chleb? Fot. Shutterstock.com

Chleb jest jednym z najbardziej podstawowych składników diety większości Polaków. Czasem jednak pieczywo zbyt szybko nam czerstwieje lub nagle pleśnieje, a wtedy pojawia się kłopot – gdzie powinniśmy je wyrzucić? Odpowiedź w tym przypadku wcale nie jest taka oczywista.

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Polacy po prostu kochają pieczywo i jest to zdecydowanie jeden z najczęściej kupowanych przez nas produktów spożywczych. Bez znaczenia, czy wybieramy najprostsze kajzerki z Lidla albo Biedronki, o których jakości w internecie powstało już wiele legend, czy o poranku wybieramy się do pobliskiej piekarni po rzemieślniczy chleb.

W każdym z tych przypadków nasze pieczywo może spotkać dokładnie ten sam los – zbyt szybko sczerstwieje lub, co gorsza, nagle pokryje się pleśnią. Czy zastanawialiście się wtedy, gdzie powinno się je właściwie wyrzucić? Ma to przecież ogromne znaczenie w kontekście odpowiedzialnego segregowania domowych odpadów.

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Odpady bio czy zmieszane? Zwróć uwagę na dodatki

Zacznijmy od tego, że chleb może trafić do dwóch zupełnie różnych pojemników na odpady, ale wszystko zależy od jego konkretnego stanu. Już tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Jeżeli mamy w domu zwykły chleb, który stał się suchy, spleśniał, czy spadł nam na podłogę i nie chcemy go już jeść, wtedy sprawa jest bardzo prosta. Pieczywo to po prostu odpad pochodzenia roślinnego, który powinien trafić do brązowego pojemnika na odpady bio lub, jeśli mamy taką możliwość, bezpośrednio do naszego przydomowego kompostownika. Oczywiście musimy pamiętać o podstawach: jeśli chleb znajdował się w foliowej torebce, należy ją uprzednio oddzielić i wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na plastik.

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Sprawa jednak diametralnie się zmienia, kiedy chleb jest już połączony z innymi składnikami. Wystarczy, że został posmarowany masłem, serkiem czy zrobiliśmy z niego kanapkę z wędliną. Zgodnie z żelaznymi zasadami segregacji, do odpadów bio pod żadnym pozorem nie mogą trafiać produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli właśnie wspomniane dodatki. Dlatego miejsce takich gotowych kanapek lub jakiegokolwiek innego rodzaju pieczywa przesiąkniętego tłuszczem zwierzęcym jest wyłącznie w czarnym worku na odpady zmieszane.

Nie wyrzucaj w ciemno. Babcine sposoby na czerstwe pieczywo

Warto również zaznaczyć, że nie zawsze ten zeschnięty chleb musimy od razu spisywać na straty i wyrzucać do śmietnika. Zanim to zrobimy, można go mądrze spożytkować, tak jak od lat robią to nasze babcie. Twarde pieczywo wystarczy po prostu do końca ususzyć, a następnie zmielić i zrobić z niego świetną, domową bułkę tartą. To także idealna baza do przygotowania chrupiących grzanek do sałatki lub nawet... chlebowej zupy ze starego polskiego przepisu.

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Pamiętajmy też o odpowiednim planowaniu – pieczywo doskonale znosi mrożenie. Jeśli widzimy, że kupiliśmy go za dużo, wystarczy wsadzić nadmiar do zamrażarki, dzięki czemu nic się nie zmarnuje, a my będziemy mieć świeży chleb na później.

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