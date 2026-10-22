Sieci ruszyły z promocjami na znicze. Wkłady kupimy już od ok. 1 zł za sztukę. Fot. Tomasz Kozak / Shutterstock

Kupujesz 10 wkładów do zniczy, kolejne 10 dostajesz za darmo. Promocja 10+10 gratis ruszyła dziś w Lidlu, ale nie jest jedyną okazją do "uzbrojenia się" na Wszystkich Świętych. Sieci handlowe dopiero się rozkręcają, a my sprawdziliśmy, kto daje najwięcej.

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Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę (1 listopada), a więc już w kolejny weekend. Zapasy można zrobić jednak wcześniej, bo sklepy ruszyły z hurtowymi rabatami na znicze i wkłady. Przejrzeliśmy gazetki najpopularniejszych sieci i wyłowiliśmy najlepsze.

Promocje na znicze. Gdzie wielosztuki wychodzą najtaniej?

W gazetkach Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchan, Intermarché i Aldi królują "gratisy" w stylu 4+4 albo 8 w cenie 4. W praktyce to połowa ceny, bo co drugi znicz nic nie kosztuje (w Biedronce gratis dostajemy najtańsze sztuki z koszyka). Biedronka i Lidl kończą w sobotę (24 października), więc kto nie zdąży, ma drugą szansę w Aldi.

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Najlepsze oferty na znicze:

Biedronka – wszystkie znicze 4+4 gratis do soboty (24 października), z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, limit 32 szt. dziennie. Lidl – wszystkie znicze 8 w cenie 4 do 24 października, limit 8 szt. na paragon. Aldi – od poniedziałku (26 października) do soboty (31 października) znicze kulka Calix ( 4,99 zł ) i szklany dekorowany ( 11,99 zł ) w promocji 2+2 gratis , a mini serce za 3,99 zł w promocji 3+1. Mały szklany znicz zalewany kosztuje 1,79 zł zamiast 2,99 zł. Kaufland – do 4 listopada szklany znicz Serce za 5,99 zł , Pąk lub Róża za 7,99 zł, a Wzór za 19,99 zł. Auchan – do 28 października Krzyż Drzewo za 8,99 zł (było 11,99 zł), a Serce Krzyż i szklana Kulka Czarna po 11,99 zł. Intermarché – do 28 października szklany znicz o wysokości 30 cm za 9,99 zł , a większy, palący się 43 godziny, za 14,99 zł.

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Wkłady do zniczy. Wychodzi nawet ok. 1 zł za sztukę

Z gazetek wynika, że to właśnie na wkładach sieci dają najwięcej gratisów. Przy promocji 10+10 gratis w Lidlu wkład kosztuje w przeliczeniu ok. 1 zł za sztukę (20 wkładów za niecałe 20 zł), choć ma tylko 10,5 cm i pali się 38 godzin.

W Biedronce ten sam układ 10+10 dotyczy wkładu Lumia 160 g za 3,69 zł, który pali się ok. 48 godzin. Ceny podajemy za jedną sztukę, a gratis liczy się dopiero przy kasie. Co jeszcze warto złapać?

Lidl – do 24 października wkład parafinowy 13 cm (55 godzin) za 2,99 zł w promocji 8+8 gratis . Biedronka – do 24 października wkład parafinowy Lumia 250 g za 5,29 zł ( 6+6 gratis ), a wkład olejowy 240 g za 5,49 zł ( 6+6 gratis , tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, limit 24 szt. dziennie). Przy zakupie 4 szt. wkład olejowy 340 g kosztuje 4,99 zł. Aldi – od 26 października wkłady Calix w promocji gratis, np. parafinowy 30 godzin za 2,49 zł ( 6+6 ), olejowy 72 godziny za 4,99 zł ( 4+4 ) i parafinowy 105 godzin za 6,99 zł ( 2+1 ). Do tego świeca LED Subito za 4,99 zł w promocji 3+3. Kaufland – wybrane wkłady 5+5 najtańszych gratis do 28 października, wkład olejowy czerwony za 1,99 zł (było 2,99 zł) i parafinowy Angela za 3,99 zł. Auchan – wkład parafinowy Świetlik 2 za 1,99 zł (było 2,59 zł). Intermarché – wkład olejowy z regulacją Płomyk (96 godzin) za 4,99 zł zamiast 6,49 zł (rabat naliczany przy kasie).

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Hortensje czy chryzantemy na groby? Moda cmentarna się zmienia

Warto też pomyśleć o kwiatach. We wrześniu pisaliśmy, że hortensje to nowy hit na groby na 1 listopada, bo nie blakną i dobrze znoszą jesienną pogodę, a wiele osób ma je w ogrodzie i nawet o tym nie wie. Hortensje z ogrodu trzeba jednak ususzyć, a to trwa ok. 3 tygodni. Czasu na to już nie ma, więc pozostają kwiaciarnie.

Ci, którzy zostają przy chryzantemach, znajdą u nas rady, jak je uchronić przed zimnem do Wszystkich Świętych. Najlepiej trzymać je w jasnym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-10 stopni.