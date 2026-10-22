Kupujesz 10 wkładów do zniczy, kolejne 10 dostajesz za darmo. Promocja 10+10 gratis ruszyła dziś w Lidlu, ale nie jest jedyną okazją do "uzbrojenia się" na Wszystkich Świętych. Sieci handlowe dopiero się rozkręcają, a my sprawdziliśmy, kto daje najwięcej.
Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę (1 listopada), a więc już w kolejny weekend. Zapasy można zrobić jednak wcześniej, bo sklepy ruszyły z hurtowymi rabatami na znicze i wkłady. Przejrzeliśmy gazetki najpopularniejszych sieci i wyłowiliśmy najlepsze.
Promocje na znicze. Gdzie wielosztuki wychodzą najtaniej?
W gazetkach Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchan, Intermarché i Aldi królują "gratisy" w stylu 4+4 albo 8 w cenie 4. W praktyce to połowa ceny, bo co drugi znicz nic nie kosztuje (w Biedronce gratis dostajemy najtańsze sztuki z koszyka). Biedronka i Lidl kończą w sobotę (24 października), więc kto nie zdąży, ma drugą szansę w Aldi.
Najlepsze oferty na znicze:
Wkłady do zniczy. Wychodzi nawet ok. 1 zł za sztukę
Z gazetek wynika, że to właśnie na wkładach sieci dają najwięcej gratisów. Przy promocji 10+10 gratis w Lidlu wkład kosztuje w przeliczeniu ok. 1 zł za sztukę (20 wkładów za niecałe 20 zł), choć ma tylko 10,5 cm i pali się 38 godzin.
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W Biedronce ten sam układ 10+10 dotyczy wkładu Lumia 160 g za 3,69 zł, który pali się ok. 48 godzin. Ceny podajemy za jedną sztukę, a gratis liczy się dopiero przy kasie. Co jeszcze warto złapać?
Hortensje czy chryzantemy na groby? Moda cmentarna się zmienia
Warto też pomyśleć o kwiatach. We wrześniu pisaliśmy, że hortensje to nowy hit na groby na 1 listopada, bo nie blakną i dobrze znoszą jesienną pogodę, a wiele osób ma je w ogrodzie i nawet o tym nie wie. Hortensje z ogrodu trzeba jednak ususzyć, a to trwa ok. 3 tygodni. Czasu na to już nie ma, więc pozostają kwiaciarnie.
Ci, którzy zostają przy chryzantemach, znajdą u nas rady, jak je uchronić przed zimnem do Wszystkich Świętych. Najlepiej trzymać je w jasnym, chłodnym miejscu o temperaturze 5-10 stopni.
Na cmentarzu warto owinąć je agrowłókniną i podłożyć pod doniczkę styropian o grubości 2-5 cm, żeby odciąć je od zimnej płyty nagrobka. Zimny wiatr i nocne przymrozki potrafią uszkodzić liście i kwiaty, więc przed Wszystkimi Świętymi warto je zabezpieczyć.