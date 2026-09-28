Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. Czy za to święto należy się dzień wolny? Fot. Tupungato / Shutterstock

1 listopada 2026 roku wypada w niedzielę. Czy przypada za to dodatkowy dzień wolny? Przepis, który o tym decyduje, można było zmienić jeszcze wiosną, ale Sejm tego nie zrobił. Wolne za 1 listopada odbierze tylko jedna grupa pracowników.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

1 listopada 2026 roku wypada w niedzielę, a Dzień Zaduszny w poniedziałek. Zaduszki nie są dniem ustawowo wolnym, więc wolny poniedziałek oznacza dla wielu osób skorzystanie z urlopu. Pytanie, czy za niedzielne święto można odebrać wolne, dotyczy więc większości pracujących na etacie.

Czy za 1 listopada 2026 w niedzielę przysługuje dzień wolny?

Nie. O wszystkim decyduje jeden przepis. "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" – stanowi art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

REKLAMA

Święto w dzień roboczy albo w wolną sobotę zmniejsza więc liczbę godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym (to czas, za który firma rozlicza grafik, najczęściej miesiąc). Niedziela jest wolna z mocy prawa, dlatego święto w ten dzień niczego nie zmienia. W 2026 roku przepadły już w ten sposób Wielkanoc, 3 maja i Zielone Świątki.

Jak opisywała GazetaPrawna.pl, Fundacja "Można Lepiej!" chciała wykreślić z przepisu wyjątek dla niedziel. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji nie uwzględniła jej petycji 13 maja 2026 r.

Kto może odebrać wolne za Wszystkich Świętych?

Tylko ten, kto 1 listopada pracuje. W niedziele i święta wolno zatrudniać m.in. w szpitalach, transporcie, gastronomii, hotelach i przy ochronie mienia. Zakaz handlu nie obejmuje z kolei sprzedaży kwiatów, wiązanek i zniczy przy cmentarzach ani zakładów pogrzebowych.

REKLAMA

"Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę" – przypomina PIP. Taki pracownik dostaje więc dzień wolny w ciągu 6 dni kalendarzowych przed tą niedzielą lub po niej.

Jeśli to niemożliwe, do końca okresu rozliczeniowego, a gdy i to się nie uda, dodatek 100 proc. za każdą godzinę pracy. Reszta na wolny poniedziałek musi wziąć urlop, tak samo jak ci, którzy planują długi weekend w środku października.

Jak wziąć wolne 2 listopada? Czy szef musi się zgodzić?

Za pracę w niedzielę 1 listopada nie trzeba składać żadnego wniosku. W obu przypadkach to pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dzień wolny. Z Zaduszkami jest inaczej, bo tu w grę wchodzi zwykły urlop wypoczynkowy. Najpewniejszą drogą jest urlop na żądanie.

REKLAMA

"Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu" – stanowi art. 167(2) Kodeksu pracy.

Te 4 dni nie są dodatkowym wolnym, tylko częścią puli 20 lub 26 dni urlopu. Samo zgłoszenie nie wystarczy, bo według Sądu Najwyższego (wyrok z 28 października 2009 r., sygn. II PK 123/09) pracownik może zostać w domu dopiero wtedy, gdy szef udzieli mu wolnego. Ten zaś wyjątkowo może odmówić, jeśli szczególny interes firmy wymaga obecności pracownika.

Dzień wolny za 26 grudnia 2026. Dlaczego ten przysługuje?

Drugi dzień Bożego Narodzenia wypada w sobotę, a ta nie jest dniem wolnym z mocy ustawy. Święto obniża wymiar czasu pracy, więc pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.