George R.R. Martin zachwycił się głośną animacją Netflixa Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

George'a R.R. Martina łączy ze zwykłym widzem to, że z pasją zgłębia filmy i seriale. Autor cyklu "Pieśń lodu i ognia" swego czasu chętnie dzielił się z czytelnikami tytułami, które przypadły mu do gustu. Jednym z nich jest animacja Netflixa. Jej protagonistka przywodzi fanom na myśl silną postać z "Gry o tron".

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"Zawsze miło jest trafić na coś, czego się wcześniej nie widziało. Na świetny serial, który robi piorunujące wrażenie, wbija się w ciebie pazurami i nie chce cię puści" – napisał George R.R. Martin na stronie Not a Blog, opisując pierwszy sezon serialu animowanego "Niebieskooki samuraj" (oryg. "Blue Eye Samurai") Michaela Greena i Amber Noizumi.

George R.R. Martin zachwycił się animacją Netlixa z 2023 roku

Akcja serialu "Niebieskooki samuraj" rozgrywa się w XVII-wiecznej Japonii, która w czasach szogunatu Tokugawów objęta była polityką izolacjonizmu, zakazującą kontaktów z Zachodem. Mizu jest pół-Japonką, pół-Europejką. Ze względu na swoje niebieskie oczy i nietuzinkową aparycję doświadcza w swej ojczyźnie ostracyzmu. Jako dorosła wojowniczka wyrusza po zemstę na wszystkich tych mężczyznach, którzy sprowadzili zły los na nią i jej rodzicielkę.

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Pierwszy sezon, który ukazał się na platformie streamingowej w listopadzie 2023 roku, (SPOILER!) kończy się w momencie, gdy zamek Edo trawi ogień, a szogun ginie. Mizu pomyślnie zastawia pułapkę na irlandzkiego handlarza Abijaha Fowlera, który koniec końców zostaje jej jeńcem. Razem wchodzą na pokład statku, opuszczają port i wyruszają w długi rejs do niebezpiecznego Londynu, gdzie mają przebywać jeszcze dwaj biali mężczyźni (potencjalni biologicznymi ojcowie protagonistki).

"Najpiękniejsza oprawa graficzna, jaką kiedykolwiek widziałem. Fabuła jest również rewelacyjna. [...] Nawet jeśli zazwyczaj nie oglądasz animacji, spróbuj" – zachęcał ojciec uniwersum Westeros. Trzeba jednak pamiętać, że to animacja przeznaczona dla dorosłych.

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"Niebieskooki samuraj" jest chwalony przez widownię za pakiet postaci z krwi i kości, wciągającą narrację, piękną warstwę wizualną, oraz widowiskowe sekwencje walk, które powstały na kanwie montażu prawdziwej choreografii kaskaderów (nadano im kreskówkowe rysy). Część miłośników George'a R.R. Martina porównuje zresztą Mizu do Aryi Stark. Obie mają niezły temperament, tak łatwo się nie poddają i sprawnie władają bronią. Zemsta napędza ich wątki fabularne.

Debiut drugiej odsłony "Niebieskookiego samuraja" został zaplanowany na styczeń przyszłego roku. Trzeci i zarazem finałowy sezon trafi na mały ekran w 2028 roku.

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