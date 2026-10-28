3 filmy animowane na Halloween dla całej rodziny [LISTA] Fot. materiał prasowy

Wiele osób decyduje się spędzać Halloween w gronie rodzinnym. W takim wypadku klasyczne slashery odpadają, co nie znaczy jednak, że w streamingu, na VOD i w wypożyczalniach DVD nie znajdziemy filmów nadających się dla każdej grupy wiekowej. Na naszą listę trafiła popularna kreskówka i dwie cudowne animacje poklatkowe.

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Halloween nie musi oznaczać wyboru między "Piątkiem, trzynastego" a bajką dla najmłodszych. Kino familijne od lat udowadnia, że groza i humor potrafią ze sobą współgrać, a dreszczyk emocji wcale nie wyklucza seansu z rodzeństwem czy rodzicami. Mamadu

3 najlepsze filmy na Halloween dla całej rodziny [LISTA]

1. Scooby Doo na Wyspie Zombie (1998)

Kadr z filmu "Scooby Doo na Wyspie Zombie". Fot. materiał prasowy

Po latach poświęconych demaskowaniu złoczyńców przebierających się za potwory członkowie Tajemniczej Spółki postanawiają działać na własną rękę. Kudłaty Rogers i Scooby zostają wyrzuceni z pracy na lotnisku po tym, jak na jaw wyszło, że zjadali wszystko, co przechodziło przez kontrolę. Velma Dinkley otwiera księgarnię specjalizującą się w sprzedaży kryminałów oraz powieści detektywistycznych, a Fred Jones i Daphne Blake stają się twarzami paranormalnego reality show.

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Fred robi Daphne niespodziankę z okazji jej urodzin, organizując reunion słynnej paczki detektywów. Razem zamierzają nakręcić reportaż na luizjańskich bagnach. Na potrzeby materiału odwiedzają wyspę Moonscar, którą ma nawiedzać duch ponurego pirata.

"Scooby Doo na Wyspie Zombie" w reżyserii Jima Stenstruma ("Obłędny Cyfrowy Cyrk") był pierwszym tak mrocznym podejściem do przygód gadającego doga niemieckiego i jego kumpli. Estetyka południowego gotyku, realne zagrożenie i znakomity dubbing (m.in. Marka Hamilla z "Gwiezdnych wojen") przełożyły się na nastrojowy seans nasączony grozą. Dla tych, którzy wychowali się na kreskówkach stacji Cartoon Network, to istna podróż w czasie.

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Gdzie obejrzeć? Niedostępny w streamingu i na VOD

Dalsza część artykułu poniżej.

2. Wallace i Gromit: Klątwa królika (2005)

Kadr z filmu "Wallace i Gromit: Klątwa królika". Fot. materiał prasowy

W miasteczku Wigan trwają przygotowania do dorocznego konkursu na największe warzywo, który jest organizowany w Tottington Hall. Wallace, zapalony miłośnik sera i krakersów, oraz jego nad wyraz inteligentny pies Gromit prowadzą firmę, która w sposób humanitarny sposób pozbywa się szkodników z ogródków. Interes kwitnie, dopóki w okolicy nie zaczyna grasować gigantyczna bestia. Wielkie zwierze pustoszy lokalne poletka, niwecząc plany uczestników konkursu.

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"Wallace i Gromit: Klątwa królika" Nicka Parka ("Uciekające kurczaki") i Steve'a Boxa z kultowego studia Aardman to rewelacyjny pastisz klasycznych horrorów o wilkołakach (ale bez wilkołaków). Plastelinowa animacja przyprawiona dużą szczyptą brytyjskiego poczucia humoru została w 2006 roku nagrodzona Oscarem przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Rodzice i ich pociechy będą pękać ze śmiechu, a sam film śmiało można dopisać do listy bajek dla dzieci na Halloween.

W obsadzie głosowej animacji znaleźli się m.in. Peter Sallis ("Babie lato"), Helena Bonham Carter ("Podziemny krąg"), Ralph Fiennes ("Angielski pacjent"), Peter Kay ("Phoenix Nights") i Mark Gatiss ("Sherlock").

Gdzie obejrzeć? HBO Max

3. ParaNorman (2012)

Kadr z filmu "ParaNorman". Fot. materiał prasowy

Jedenastoletni Norman Babcock jest jak bohater "Szóstego zmysłu" M. Nighta Shyamalana. Widzi duchy i rozmawia z nimi na co dzień. Ba, w salonie nadal spotyka swoją zmarłą babcią, która nawet po śmierci nie potrafi odkleić się od ekranu telewizora. W miasteczku Blithe Hollow chłopak uchodzi za wyrzutka. Kiedy nad Nową Anglią spełnia się trzystuletnia klątwa pewnej wiedźmy, a z grobów zaczynają wstawać nieumarli, tylko Norman może uratować niesympatycznych sąsiadów przed zagładą.

Poklatkowa animacja "ParaNorman" Chrisa Butlera i Sama Fella ze studia LAIKA ("Koralina i tajemnicze drzwi", "Kroniki lasu. Wildwood") jest poniekąd listem miłosnym do kina grozy klasy B. Pod grubą warstwą gagów i żartów sytuacyjnych kryje się jednak opowieść o samotności, odrzuceniu i strachu przed tym, co nieznane. Film, który otrzymał nominację do Oscara, zadziwia wyjątkowo dojrzałym finałem.

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W filmie stop motion usłyszymy m.in. Kodi Smit-McPhee ("Psie pazury"), Anna Kendrick ("Pitch Perfect"), Christopher Mintz-Plasse ("Supersamiec"), Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Leslie Mann ("Wpadka") i John Goodman ("Digger").