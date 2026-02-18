"Scooby-Doo" doczeka się serialu Netflixa. Lepszej Daphne nie mogli obsadzić

McKenna Grace zagra Daphne w serialu live-action "Scooby-Doo" Netflixa Fot. materiał prasowy / kadr z kreskówki "Scooby-Doo!"

Netflix zamierza uczynić z kreskówki "Scooby-Doo" kolejny serial live-action. W obsadzie aktorskiej przygody pasażerów Wehikułu Tajemnic pojawiło się pierwsze nazwisko. McKenna Grace w roli Daphne Blake może okazać się strzałem w dziesiątkę.

W ostatnich latach Netflix wypuścił wersje live action takich kultowych kreskówek i animacji jak "Awatar: Legenda Aanga" oraz "One Piece" na podstawie mangi Eiichirō Ody. Do kolekcji giganta streamingu dołączy w niedalekiej przyszłości serial live action będący adaptacją przygód młodych detektywów z Tajemniczej Spółki. Jego fabuła ma przedstawić genezę przyjaźni Kudłatego, Velmy, Daphne i Freda, a także gadającego doga niemieckiego.

McKenna Grace jako Daphne w serialu "Scooby-Doo" Netflixa. Już wcześniej grała tę postać

Jak donosi amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", McKenna Grace to pierwsze nazwisko, jakie pada w obsadzie live-action "Scooby'ego-Doo". Pochodząca z Teksasu 19-letnia aktorka wcieli się w postać Daphne Blake, rudowłosej dziewczyny z wyższych sfer, która uchodziła za niezwykle atrakcyjną. W wielu adaptacjach jej sympatią był Fred Jones.

McKenna Grace jest jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia Hollywood. Przełomową rolą w jej karierze był występ cudownego dziecka w dramacie "Obdarowani" Marca Webba z 2017 roku. Później zagrała m.in. w "Nawiedzonym domu na wzgórzu", "Opowieści podręcznej", "Pogromcach duchów. Dziedzictwie", "Gdyby nie ty" i "Rocznicy" Jana Komasy. Niedługo zobaczymy ją jako buntowniczą Maysilee Donner w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

McKenna Grace w filmie "Gdyby nie ty". Fot. materiał prasowy

Przypomnijmy, że aktorka użyczyła wcześniej głosu małej Daphne w w animacji "Scooby-Doo!" Tony'ego Cervone'a.

"Scooby-Doo" z serialem Netflixa. O czym będzie jego fabuła?

"Podczas ostatniego letniego obozu starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne, zostają uwikłani w intrygującą zagadkę dotyczącą zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa" – czytamy w zapowiedzi przekazanej przez gazetę. Do wspomnianych bohaterów dołączy inteligentna Velma i "dość dziwny, ale przystojny" Fred. Tajemnicza Spółka zostanie wciągnięta "w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów".

Netflix w marcu ubiegłego roku poinformował, że zabiera się za aktorską interpretację "Scooby'ego-Doo". Rolę scenarzystów i showrunnerów powierzono Joshowi Appelbaumowi ("Wojownicze żółwie ninja") oraz Scottowi Rosenbergowi ("Stamtąd"), a produkcją zajmie się Warner Bros. Television, które jest związane umową z Berlanti Productions. Serial live-action będzie liczył – standardowo – osiem odcinków.