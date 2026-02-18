"Scooby-Doo" doczeka się serialu Netflixa. Lepszej Daphne nie mogli obsadzić
McKenna Grace zagra Daphne w serialu live-action "Scooby-Doo" Netflixa Fot. materiał prasowy / kadr z kreskówki "Scooby-Doo!"

Netflix zamierza uczynić z kreskówki "Scooby-Doo" kolejny serial live-action. W obsadzie aktorskiej przygody pasażerów Wehikułu Tajemnic pojawiło się pierwsze nazwisko. McKenna Grace w roli Daphne Blake może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W ostatnich latach Netflix wypuścił wersje live action takich kultowych kreskówek i animacji jak "Awatar: Legenda Aanga" oraz "One Piece" na podstawie mangi Eiichirō Ody. Do kolekcji giganta streamingu dołączy w niedalekiej przyszłości serial live action będący adaptacją przygód młodych detektywów z Tajemniczej Spółki. Jego fabuła ma przedstawić genezę przyjaźni Kudłatego, Velmy, Daphne i Freda, a także gadającego doga niemieckiego.

McKenna Grace jako Daphne w serialu "Scooby-Doo" Netflixa. Już wcześniej grała tę postać

Jak donosi amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", McKenna Grace to pierwsze nazwisko, jakie pada w obsadzie live-action "Scooby'ego-Doo". Pochodząca z Teksasu 19-letnia aktorka wcieli się w postać Daphne Blake, rudowłosej dziewczyny z wyższych sfer, która uchodziła za niezwykle atrakcyjną. W wielu adaptacjach jej sympatią był Fred Jones.

McKenna Grace jest jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia Hollywood. Przełomową rolą w jej karierze był występ cudownego dziecka w dramacie "Obdarowani" Marca Webba z 2017 roku. Później zagrała m.in. w "Nawiedzonym domu na wzgórzu", "Opowieści podręcznej", "Pogromcach duchów. Dziedzictwie", "Gdyby nie ty" i "Rocznicy" Jana Komasy. Niedługo zobaczymy ją jako buntowniczą Maysilee Donner w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

logo
McKenna Grace w filmie "Gdyby nie ty". Fot. materiał prasowy

Przypomnijmy, że aktorka użyczyła wcześniej głosu małej Daphne w w animacji "Scooby-Doo!" Tony'ego Cervone'a.

"Scooby-Doo" z serialem Netflixa. O czym będzie jego fabuła?

"Podczas ostatniego letniego obozu starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne, zostają uwikłani w intrygującą zagadkę dotyczącą zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa" – czytamy w zapowiedzi przekazanej przez gazetę. Do wspomnianych bohaterów dołączy inteligentna Velma i "dość dziwny, ale przystojny" Fred. Tajemnicza Spółka zostanie wciągnięta "w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów".

Zobacz także

logo
"Stranger Things" jeszcze się nie kończy. Ale jego spin-off nie będzie dla każdego
logo
Śmierć w 5. odcinku "Rycerza Siedmiu Królestw". Fani dawno tak nie płakali
logo
"Władca much" zaraz na HBO Max. Serial chwali nawet córka autora książki
logo
Twórcy "Stranger Things" wracają. "Tu zdarzy się coś strasznego" ma koszmarny zwiastun

Netflix w marcu ubiegłego roku poinformował, że zabiera się za aktorską interpretację "Scooby'ego-Doo". Rolę scenarzystów i showrunnerów powierzono Joshowi Appelbaumowi ("Wojownicze żółwie ninja") oraz Scottowi Rosenbergowi ("Stamtąd"), a produkcją zajmie się Warner Bros. Television, które jest związane umową z Berlanti Productions. Serial live-action będzie liczył – standardowo – osiem odcinków.