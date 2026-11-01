Płyty CD wracają do łask, ale jest pewne "ale". Foto: DIA TV/Shutterstock

Trwa renesans winyli, a przed nami moda na CD? Jak wynika z danych, blisko połowa młodych ludzi kupujących dziś płyty nie ma w domu sprzętu do ich odtworzenia. Czy to ma sens? Tak, gdyż "sidik" przestał być tylko nośnikiem muzyki.

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Amerykańskie stowarzyszenie wydawców muzycznych RIAA przedstawiło kilka tygodni temu dane podsumowujące pierwsze półrocze 2026 roku na rynku, na którym działa. Co z nich wynika?

Streaming rządzi, ale CD wracają do łask

Najpierw przedstawmy suche dane. Streaming wygenerował w badanym okresie 4,89 mld dolarów przychodu. To 82 procent całego rynku i przekłada się na wzrost o 4,7 procent. Nośniki fizyczne odpowiadały za tylko 731,5 mln dolarów, ale było to o 25,9 procent więcej niż rok wcześniej. W tej kwocie mamy 554 mln dolarów, które zapłacono za winyle (skok o 17,7 procent) i 171, mln dolarów, ile uiszczono za CD.

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Najciekawiej robi się dalej: płyty CD sprzedały się o aż 58,6 procent lepiej niż przed rokiem. Pierwszy raz od niemal dwóch dekad to właśnie ich sprzedaż rośnie szybciej niż winyli. Zestawienie dopełniła sprzedaż kaset i pozostałych nośników (16,5 mln dolarów, o 44,9 procent więcej).

Do tego niektórzy płacą jeszcze za cyfrowe pobrania. Ten rynek wygenerował 121 mln dolarów i jako jedyny zaliczył spadek – o 12,7 proc.. Widać więc, że coraz rzadziej chcemy płacić za pliki muzyczne, a wolimy albo streaming, albo fizyczne nośniki.

Mam CD, ale jej nie słucham

Czy dane te powinny nas cieszyć? Zacznijmy od tego, że rynek CD ożywił... K-pop. Pod siedmioma najlepiej sprzedającymi się płytami podpisali się artyści popowi z Korei Południowej. Zjawisko to napędza fakt, że ich fani potrafią kupować nawet po parę wydawnictw tej samej płyty. Chodzi o edycje kolekcjonerskie.

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To ostatnie sugeruje, że CD nie jest tylko nośnikiem muzyki, ale też gadżetem. Zmianę w postrzeganiu płyt podkreśla coś innego: niemal połowa przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów, którzy kupują "sidiki", nie ma... odtwarzacza, na którym mogłaby odtworzyć dźwięki, które są na nich zapisane.

Przypomina to więc zjawisko, które znamy ze świata gier: te ostatnie można przecież od lat ściągnąć na dysk, ale istnieje też możliwość kupienia wydawnictw CD, tak jak robili to obecni 40-latkowie w latach 90. XX wieku. Już w 2019 r. pisaliśmy, że to dlatego ludzie wciąż lubią płyty z muzyką.

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Poniżej dalsza część artykułu.

Co na to Polacy?

Czy trend ten dotarł do Polski? Tak, i potwierdzają to najnowsze wyniki Związku Producentów Audio Video, który przygotował raport podsumowujący pierwsze półrocze 2026 r. Sprzedaż płyt winylowych wygenerowała aż 42,4 mln zł, czyli o 46,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, z kolei płyt CD – 42,8 mln zł (przychody skoczyły o 10,5 proc. rok do roku). Zapewne powodem też jest kolekcjonerstwo, choć nie posiadamy danych dot. tego, ilu posiadaczy CD w Polsce ma sprzęt do jego odtworzenia.

Renesans CD z pewnym paradoksem