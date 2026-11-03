Od 5 listopada mobbing definiuje się inaczej. Zamiar szefa nie będzie miał znaczenia. Fot. YURII MASLAK / Shutterstock

Od 5 listopada tłumaczenie w stylu "nie miałem nic złego na myśli" przestaje chronić szefa. Tego dnia zmienia się definicja mobbingu w Kodeksie pracy, a pracownik, który wygra sprawę w sądzie, dostanie co najmniej 28 836 zł. Nowe przepisy nie pomogą jednak każdemu, komu w pracy jest ciężko.

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Zmiany przynosi ustawa z 19 czerwca 2026 r., która poprawia Kodeks pracy i Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy antymobbingowe obowiązują od 2004 r., a problem nie jest wcale niszowy.

W badaniu CBOS z 2024 r., na które powołuje się serwis Prawo.pl, co ósmy pracownik (13 proc.) przyznał, że w ciągu pięciu lat poczuł się szykanowany przez przełożonego. Mobberem nie jest też zresztą zawsze stereotypowy szef-prywaciarz, co pokazywaliśmy w tekście o przemocy kobiet wobec kobiet w pracy.

Nowa definicja mobbingu. Kiedy szef przekracza granicę?

Jak czytamy w ustawie, "mobbing oznacza zachowania polegające na uporczywym nękaniu pracownika". Uporczywe w sensie: powtarzalne, nawracające lub stałe. Znika wymóg, by trwało to długo, a sprawca nie wykręci się dobrymi intencjami.

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Nie ma też znaczenia, czy szef chciał kogoś nękać, bo liczy się to, co robił, a nie to, w jakim celu. Kodeks wymienia przykłady takich zachowań, jeśli przybierają postać uporczywego nękania:

Upokarzanie i uwłaczanie – np. regularne obrażanie pracownika przy innych. Zastraszanie – np. ciągłe grożenie zwolnieniem. Zaniżanie oceny przydatności zawodowej – np. powtarzanie komuś, że do niczego się nie nadaje. Nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie – np. wyśmiewanie kogoś na każdym zebraniu. Utrudnianie pracy – np. pomijanie kogoś w mailach z informacjami potrzebnymi do wykonania zadań. Izolowanie lub eliminowanie z zespołu – np. odcinanie od współpracowników.

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Mobbingiem jest też nakazanie takich zachowań albo zachęcanie do nich, a sprawcą może być kolega czy nawet podwładny (mówi się wtedy o staffingu, czyli mobbingu odwróconym).

Jest też druga strona strona medalu. "Mobbingiem nie są zachowania incydentalne, choćby stanowiły naruszenie dóbr osobistych pracownika” – głosi art. 94. Szef nadal może też rozliczać z pracy i krytykować ją, o ile ma powód i zachowuje właściwą formę. Sam wymóg siedzenia przy obowiązkach nie jest przemocą, choć uwagi szefa coraz częściej bywają zgłaszane jako mobbing.

– Nowa definicja nie oznacza, że każda trudna rozmowa z pracownikiem stanie się mobbingiem. Prawo nadal chroni możliwość egzekwowania wyników i rzeczowej krytyki – podkreśla w materiale dla Infor.pl dr Grzegorz Ilnicki, adwokat i współautor zmian. – Jak dokładnie sądy wyznaczą tę granicę, pokaże dopiero orzecznictwo – dodaje.

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Jak udowodnić mobbing, gdy nęka nas szef?

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, które przytacza Prawo.pl, wynika, że w 2025 r. sądy wydały tylko 44 korzystne dla pracowników decyzje, przy blisko tysiącu spraw w obu instancjach. Nowa ustawa nie zdejmuje z nas obowiązku zbierania dowodów. To pracownik musi wykazać przed sądem, że był nękany, a nie szef, że tego nie robił.

– Opisanie złej atmosfery w pracy to zdecydowanie za mało. Dowód musi dotyczyć konkretnej osoby, która wniosła pozew i domaga się odszkodowania lub zadośćuczynienia – mówi serwisowi Prawo.pl prof. Monika Gładoch z UKSW.

Dowody najlepiej zbierać od razu, a nie dopiero w dniu składania wypowiedzenia. Serwis Prawo-pracy.pl radzi prowadzić listę zdarzeń z datą, miejscem, słowami i nazwiskami świadków.

Do tego dochodzą maile, wiadomości z komunikatorów, oceny okresowe i dokumentacja medyczna, jeśli sytuacja odbiła się na zdrowiu. Sądy uznają nagrania zrobione z ukrycia, ale proces nie może stać wyłącznie na nich.

Sprawę najlepiej zgłosić pisemnie, bo wtedy zostaje ślad. Od czwartku (5 listopada) każdy pracodawca musi systematycznie przeciwdziałać mobbingowi i reagować na takie sygnały. Termin do 5 maja 2027 r. dotyczy tylko regulaminów w firmach od 10 pracowników. Można też złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, ale o tym, czy doszło do mobbingu, rozstrzyga sąd. Roszczenia przedawniają się co do zasady po trzech latach.

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Zadośćuczynienie za mobbing. Ile zapłaci pracodawca?

Pieniędzy dochodzimy od pracodawcy, nie od szefa. Firma może potem odzyskać część od sprawcy, zależnie od stopnia jego i swojej winy. Nie trzeba już wykazywać rozstroju zdrowia, a zadośćuczynienie nie może być niższe niż sześciokrotność płacy minimalnej.

Dziś to 28 836 zł (6 razy 4806 zł), a przy płacy minimalnej 4950 zł od stycznia minimum wzrośnie do 29 700 zł. Nowe przepisy obejmą też nękanie, które zaczęło się wcześniej i trwa po 5 listopada.

Świadkowie często milczą, a Polacy w ogóle niechętnie reagują na mobbing. Ustawa zakazuje jednak niekorzystnego traktowania osoby, która upomina się o swoje prawa, a także kolegi lub koleżanki, który ją wspiera.

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Za taki odwet, np. zwolnienie w zemście za skargę, można żądać zadośćuczynienia w wysokości co najmniej jednej płacy minimalnej albo odszkodowania. Ochrony nie dostanie tylko ktoś, kto zgłasza mobbing, choć wie, że do niego nie doszło.