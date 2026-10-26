Czy drugiego listopada jest wolne? Fot. Ksenia Chernaya / Pexels.com

Czy 2 listopada 2026 roku będzie wolny od pracy i szkoły? Dzień Zaduszny wypada w poniedziałek, ale nie oznacza to automatycznie długiego weekendu. Są jednak wyjątki, dzięki którym część pracowników, uczniów i studentów może liczyć na wolne.

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Dzień Zaduszny (2 listopada) nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani (automatycznie) dniem wolnym od zajęć w szkołach. Istnieje jednak szereg zasad, które mogą mieć wpływ na ten stan rzeczy.

Wszystkich Świętych w 2026 roku wypada w niedzielę. Ten dzień jest świętem ustawowo wolnym. W podobnych okolicznościach, kiedy dzień wolny przypada na sobotę, powoduje to obniżenie wymiaru czasu pracy o osiem godzin (zgodnie z artykułem 130 § 2 Kodeksu pracy), co daje pracownikowi możliwość "odebrania" wolnego.

W tym przypadku zasada ta jednak nie obowiązuje. Przepis wprost głosi: "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Zapis niestety nie dotyczy więc obecnej sytuacji. Są jednak szczególne przypadki, które mogą sprawiać, że będzie to dzień wolny.

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Kto 2 listopada może liczyć na wolne?

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której ktoś pracował 1 listopada. Jak podaje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Co to oznacza?

"Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli" – czytamy w artykule resortu. Jednocześnie, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

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2 listopada może być wolny, jeśli to ten dzień zostanie wskazany jako taki w zamian za inny (domyślnie – sobotę) w ramach okresu rozliczeniowego przez pracodawcę. W październiku sytuacja tego typu nie występuje, ale okresy rozliczeniowe potrafią być dłuższe niż miesiąc. 2 listopada może być okazją do odebrania wolnego za 15 sierpnia lub 26 grudnia (jeśli daty mieszczą się w okresie z 2 listopada), choć w praktyce takie rozwiązanie nie musi być korzystne. Wolne 2 listopada może być też decyzją samego pracodawcy lub terminem udzielonego wolnego za nadgodziny.

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Co ciekawe, jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", w 2025 roku pojawił się pomysł, by Zaduszki dołączyły do listy dni ustawowo wolnych podobnie jak Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2 maja (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej), piątek po Bożym Ciele i 31 grudnia. Pomysł zyskał nawet formę petycji. Ostatecznie przepisy nie zostały jednak zmienione.

Dalsza część artykułu poniżej.

A co z uczniami i studentami? Dla nich 2 listopada może oznaczać "labę"

W dużo lepszej sytuacji są uczniowie i studenci. W wielu szkołach 2 listopada jest wyznaczany jako jeden z tzw. dni dyrektorskich, czyli 10 dni wolnych w ciągu roku szkolnego. Nie jest to jednak regułą – decyzje dyrektorów w tym zakresie mogą się różnić.