Action ma już asortyment na Boże Narodzenie. Fot. shutterstock

Minęło Halloween, to teraz w sklepach zacznie się prawdziwe bożonarodzeniowe szaleństwo. Action już ma asortyment na te święta. Co ciekawe, można tam znaleźć prawdziwe perełki. Lampki za 1,99 zł to dopiero początek.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Choć w kalendarzach dopiero początek listopada, popularne sieci sklepów już jakiś czas temu ruszyły z bożonarodzeniową ofertą. Na półkach musiały jednak podzielić się miejscem z gadżetami na Halloween – IKEA, Action i Dealz odpaliły specjalną ofertę, a dekoracje to dopiero początek. Teraz już całe regały będą w ozdobach świątecznych.

Mikołaj w tym roku przyszedł za wcześnie, a sklepy czym prędzej podmieniają oferty. I tak w sklepach Action nie brakuje już ozdób, światełek i świątecznych dekoracji. Co ciekawe, klimatyczne gadżety można tam kupić za grosze – ceny najtańszych produktów startują już od niespełna 2 złotych. Miłośnicy świątecznego klimatu znajdą zarówno drobne akcesoria do dekoracji wnętrz, jak i większe elementy, które są prawdziwym "must have" na Boże Narodzenie.

REKLAMA

Boże Narodzenie w Action. Lampki za 1,99 zł to początek

Wśród nowości i artykułów sezonowych moją uwagę szczególnie przykuły ceny światełek.

Sznur oświetleniowy (1 m) – 1,99 zł To absolutny hit dla fanów lampek świątecznych. Na cienkim druciku umieszczono 20 lampek LED emitujących ciepłe, białe światło. Działają one na baterie AA i doskonale nadaje się na małą choinkę, do stroików czy dekoracji. Najlepsza jest jednak cena... 1,99 zł za metr oświetlenia.

Fot. action.com

Solarny łańcuch świetlny Luxuriance Lights (12,9 m) – 23,95 zł

Propozycja idealna na zewnątrz, która pozwoli ozdobić ogród, balkon czy taras. Łańcuch o długości prawie 13 metrów wyposażony jest w 100 lampek LED świecących ciepłym, białym światłem (dostępne są też wersje wielokolorowe). Posiada aż 8 oryginalnych ustawień światła i jest zasilany energią słoneczną. Jeśli to za mało, to świąteczne drzewko z Action znika z półek, kosztuje mniej niż 100 zł i rozświetli dom lub ogród.

REKLAMA

Fot. action.com

Klasyczny Dziadek do orzechów (25 cm) – 9,95 zł

Święta bez tej kultowej figurki od kilku sezonów nie mogą się odbyć. W Action tradycyjny Dziadek do orzechów kosztuje niecałe 10 zł. Ozdobiony brokatem i dostępny w różnych wariantach, świetnie sprawdzi się jako wolnostojąca dekoracja wnętrza.

Fot. action.com

Papierowa gwiazda świąteczna z oświetleniem LED (średnica 60 cm) – 17,95 zł

Te gwiazdy to też prawdziwy hit dekoracyjny od ubiegłego roku. Action oferuje taką ozdobę o średnicy 60 cm. Można ją powiesić w oknie lub na ścianie. Emituje ciepłe i nastrojowe białe światło, a dodatkowo posiada niezwykle praktyczną funkcję timera. Działa na dwie baterie AA.

REKLAMA

Fot. action.com

Efektowna choinka ze śniegiem (210 cm) – 149,95 zł

Dla tych, którzy w tym sezonie będą szukali dla siebie choinki Action ma taką o wysokości 210 cm, pokrytą warstwą sztucznego śniegu. Model posiada solidną metalową podstawę. Przed zakupem warto jednak sprawdzić, jakie są promocje na choinki w Biedronce, Lidlu i nie tylko oraz gdzie kupimy najtaniej.

Fot. action.com