Sklepy we wrześniu i październiku stawiają na specjalną ofertę. Fot. Patryk Żelazny / Pexels.com

Wrzesień na półkach sklepowych miesza czerń z pomarańczowym. Sieci handlowe – od dyskontów, przez sklepy z artykułami dekoracyjnymi, po duże sieciówki – prześcigają się w przygotowywaniu sezonowych kolekcji. Niezależnie od pewnej krytyki, która co roku pojawia się w przestrzeni medialnej.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Chodzi oczywiście o oferty sezonowe związane z Halloween. Święto, choć ma korzenie w kulturze celtyckiej, dziś kojarzy nam się głównie z regionami anglojęzycznymi, Stanami Zjednoczonymi, Irlandią i Wielką Brytanią.

W Polsce obchody Halloween 31 października wciąż traktowane są jako nieco egzotyczny pomysł, jednak za sprawą popkultury i wpływu zachodnich mediów, motywy z nietoperzami, duchami i szkieletami na stałe zaczynają wpisywać się w jesienny kalendarz sprzedażowy.

Co na Halloween przygotowała IKEA?

Szwedzka sieć uruchomiła jakiś czas temu sprzedaż akcesoriów z nowej kolekcji KUSTFYR. W kolekcji znalazły się 34 produkty. Sieć promuje kolekcję hasłem "przeraźliwie udana zabawa" i dodaje, że w tym roku stawia na produkty urocze, a nie tylko upiorne.

REKLAMA

Skoro to IKEA, w asortymencie nie brakuje zastawy kuchennej. W KUSTFYR pojawiły się talerze, kubki i miski z nietoperzami, duchami, kotami i pająkami. Nie brakuje też ozdób, szczególnie tych z motywem białej zjawy: dekoracyjnej lampki stołowej, łańcuchów świetlnych czy świecących zawieszek. W propozycji znalazła się również kopuła z podświetlanymi dyniami, świece zapachowe, miski, a nawet tacki z halloweenowym motywem.

IKEA KUSTFYR, źródło: Ikea.com

Sklep przygotował również specjalną torbę z motywem pająków i foremki do ciastek. Najdroższym produktem w kolekcji jest latarenka na świece kolumnowe, która mierzy aż 44 centymetry. Widnieje na niej motyw mrocznego, gotyckiego miasteczka. Kosztuje 69,99 zł.

REKLAMA

Action ma aż 53 produkty na Halloween

Kolejnym sklepem, który przygotował specjalną halloweenową ofertę, jest Action. Sieć ma zupełnie inne podejście do sezonowych produktów. Zdecydowanie stawia na zabawki, a także bardziej klasyczne przedmioty związane z oryginalnym, anglosaskim charakterem święta. Wśród produktów znalazł się nawet worek na słodycze.

W asortymencie znajdziemy wiele dekoracji, w tym ruchome figurki (opis produktu jest dość lakoniczny, ale uwagę zwraca ich wysokość – według opisu wynosi ona do 183 centymetrów), zawieszki, projektory LED, świeczniki, łańcuchy oświetleniowe czy pajęczyny.

REKLAMA

Ruchoma figurka z Action. Źródło: action.com

Action, w przeciwieństwie do IKEA, oferuje również słodycze związane z Halloween, głównie żelki. Holenderska sieć ma też co nieco dla osób, które na Halloween zdecydowały się na założenie przebrania – w ofercie są gotowe stroje, ale także zestawy do makijażu, sztuczna krew czy kapelusze.

Pepco idzie w jesienne klimaty, Dealz oferuje "halloween z dyńki"

Co ciekawe, Pepco nie przygotowało oferty halloweenowej. Sieć postawiła za to na akcesoria jesienne, w tym takie, które nawiązują luźno do upiornych motywów, np. naczynia w kształcie dyni.

Zupełnie inaczej do sprawy podszedł Dealz, który ruszył z akcją "aż strach przepłacać". W asortymencie sklepu znalazły się sezonowe produkty znanych marek, takich jak Oreo, Skittles, Lorenz, Takis, Vifon czy Develey. Również w przypadku tej sieci na półkach wylądowały worki na słodkości. Choć w propozycji dominują ciastka, cukierki i żelki, Dealz z okazji Halloween wprowadził do oferty również akcesoria non-food, w tym papierowe dekoracje, balony, figurki, pluszaki, świeczniki, kostiumy, maski i gadżety.

Dalsza część artykułu poniżej.

106 produktów sezonowych – mniej popularny sklep ma bardzo bogatą ofertę

Przy przeglądaniu halloweenowych ofert w oczy rzuca się ta przygotowana przez Flying Tiger Copenhagen. Sklep wprowadził do sezonowej oferty aż 106 produktów, w tym dekoracje, lampki, pajęczyny, zabawki, serwetki, gry, wytwornice mgły, trumny DIY czy kostiumy dla zwierząt.