Znane marki już czają się na świąteczne portfele Polaków. Fot. Serena Koi / Pexels.com

Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze sporo czasu, ale największe sieci handlowe najwyraźniej uznały, że nie ma na co czekać. Świąteczny arsenał masowo trafia na półki, a obok klasycznych dekoracji znajdują się też znacznie bardziej osobliwe propozycje. Sprawdzamy oferty.

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Oferta jesienna się przedawniła, a halloweenowa wypadła z obiegu na miesiąc przed 31 października. Sieci sklepów w Polsce już teraz wpuszczają do swoich sklepów bałwany, mikołaje, renifery i... hot-dogi w świątecznym stylu, które zastępują upiorne maski i dynie. To chyba pewna sugestia, że już czas na świąteczne zakupy.

Z perspektywy IKEA nic nie szkodzi, że do świąt jeszcze 3 miesiące

IKEA w nowej ofercie świątecznej ma kilka ciekawych produktów. Mowa tu o lampce podłogowej LED w kształcie trzech zapałek, miseczce w kształcie renifera, bombce choinkowej w kształcie hot-doga czy świeczniku stylizowanym na but Mikołaja.

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Oferta świąteczna IKEA, źródło: ikea.com

Nie brakuje również bardziej "klasycznych propozycji", w tym ozdób choinkowych (papierowych i szklanych), klosza w kształcie gwiazdy, świec zapachowych czy miseczek i kubków w zimowym klimacie.

IKEA wystawia na półki również czerwone obrusy, ozdobne poduszki, dywany, maty pod choinkę, a nawet wycieraczki pod drzwi. Jak co sezon nie zabrakło również słodkości, w tym napojów świątecznych i pierniczków.

Action w święta wjeżdża z rozmachem. Choinka na półtora metra z gotowymi światełkami

Świąteczna oferta w Action to aż 86 różnych produktów. Wiele z nich to proste dekoracje ze światełkami LED – domki, bałwany, gwiazdy, choinki. Holenderski sklep nie przestaje zaskakiwać. Tym razem zdecydował się na wprowadzenie całej choinki z gotowym oświetleniem, która ma 150 centymetrów wysokości i kosztuje 79,95 zł.

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Wygląda nieco upiornie (być może ktoś pomyli ją przy kasie z propozycją na Halloween), ale także minimalistycznie. Jedyny mankament to brak igieł i w ogóle brak zielonych elementów. Ale kto by się tym przejmował, skoro są LED-y.

Drzewko LED z Action. Źródło: action.com

W Action na święta można kupić również pluszaki, kokardy, poduszki, kule śnieżne, ruchome nogi świętego Mikołaja (czymkolwiek jest ten produkt), koce, girlandy, świece i tkaniny dekoracyjne. Nie można za to kupić żelek w kształcie jajek sadzonych, które niedawno musiały zostać wycofane z półek. Na szczęście jajka kojarzą się raczej z innym okresem w roku.

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Specjalną ofertę przygotowało także LEGO

W tym roku wyjątkową ofertę świąteczną przygotowało także LEGO. Wyróżniają się w niej powiększone minifigurki Mikołaja i "Pani Mikołajowej", zestawy z saniami i świąteczny elf.

W ofercie świątecznej LEGO są także skarpety na prezenty, ozdoby gwiazdkowe na choinkę, świąteczne dekoracje, bałwanki, choinka, wieniec i wiele innych propozycji.

Co ciekawe, duńska marka nie zapomniała o ikonicznych Gwiezdnych Wojnach. W ofercie ma piernikową maszynę kroczącą AT-AT z figurką Dartha Vadera (również w wersji świątecznej) i kalendarz adwentowy z klockami nawiązującymi do legendarnej sagi Georga Lucasa.

Piernikowy AT-AT, źródło: lego.com

Sinsay również stawia na święta

Świątecznych nowości nie zabrakło również w sklepach Sinsay. Do oferty sklepu trafiła świąteczna zastawa, figurki i dekoracje. Sinsaya nie ominęła moda na kapibary. Na półki trafiły też zestawy do gotowania (z fartuchem i czapką), a także girlandy dekoracyjne.

Sieć sięga również po bardziej klasyczne dekoracje: świąteczny świecznik w kształcie domku, dzwony, wieńce, a także figurki w kształcie aniołów i tacki w kształcie choinek. W ofercie nie brakuje licznych wariantów kompletów pościeli ze świątecznymi wzorami, a także standardowych bombek.

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