"Kraina lodu 3" nie chce marnować czasu widzów. Disney stawia na jakość i podróż bohaterów Fot. materiał prasowy

"Kraina lodu 3" i "Kraina lodu 4" nie trafią na duży ekran jedna po drugiej, choć Disney właśnie tak początkowo planował zrobić. Powód, dla którego zmieniono zdanie, powinien ucieszyć szczególnie miłośników przygód sióstr z Arendelle. Liczy się przede wszystkim ich zadowolenie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Kraina lody" stała się sztandarową produkcją Disneya, szybko wkradając się do zbiorowej świadomości i zyskując opinię kandydatki na najlepszą bajkę wszech czasów. Protagonistkami animowanej serii są córki pary królewskiej z Arendelle (królestwa inspirowanego norweską kulturą i folklorem). Elsa od dziecka tłumiła w sobie magiczne zdolności, w tym kontrolę nad mrozem, a młodsza Anna od małego marzyła o poślubieniu czarującego księcia.

Druga część, która ukazała się sześć lat po debiucie "jedynki", poszerzyła wątek rodzinny głównych bohaterek. Po koronacji Elsa zaczęła słyszeć nieznany głos, który wzywał ją do siebie. Razem z Anną, jej partnerem Kristoffem, bałwanem Olafem i reniferem Svenem wyruszyła na poszukiwania Zaczarowanego Lasu, gdzie odkryła plemię Northuldra, z którego wywodziła się jej matka.

REKLAMA

"Kraina lodu 3" i "Kraina lodu 4" miały powstać razem, ale Disney zmienił zdanie

"Kraina lodu 3" ma rozpocząć się od zapowiadanego od dawna ślubu Anny z Kristoffem. Nawet w filmie dla dzieci obecny musi być konflikt, dlatego uroczysta ceremonia nie przebiegnie zgodnie z planem. "Rodzina królewska wkrótce powita tajemniczego nowego członka" – brzmi opis fabuły opublikowany w zagranicznych mediach. Wcześniej zapewniano, że dwie nadciągające odsłony bajkowej serii stanowią "jedną wielką opowieść". Z tego też powodu trzecia i czwarta miały pierwotnie wylądować w kinach w krótkim odstępie czasu.

REKLAMA

Jared Bush, dyrektor kreatywny Walt Disney Animation Studios i współreżyser "Zwierzogrodu 2", udzielił wywiadu portalowi rozrywkowemu Collider, w którym został zapytany o to, w jakim stopniu "Kraina lodu 4" ma wpływać na fabułę trzeciej części popularnej serii. – Na początku mówiło się: "Stworzymy je razem, obie rozejdą się po świecie i wszystko pójdzie sprawnie". Ale ostatecznie nie o to nam chodzi – wytłumaczył.

Dalsza część artykułu poniżej.

Twórcom kontynuacji "Krainy lodu" zależy przede wszystkim na utrzymywaniu wysokiej jakości i na tym, by widzowie, opuszczając sale kinowe, mieli poczucie, że obejrzeli kompletną historię. Zdaniem Busha przy planowaniu kolejnych części kluczowe jest to, dokąd zmierzają bohaterowie i jakie wnioski wyciągają oni z napotykanych przez siebie trudności. – Należy mieć ogólne wyobrażenie na temat tego, dokąd chcesz zaprowadzić te postaci i jaką emocjonalną podróż mają one przeżyć – wyjaśnił w swoim imieniu, dodając, że fabuła staje się drugorzędna w starciu z drogą, jaką muszą pokonać bohaterowie.

REKLAMA

Co z tego wynika? Z filmu na film Anna, Elsa, Kristoff oraz Olaf mają przełamywać swoje lęki i uczyć się nowych rzeczy o sobie, a kolejne części – niezależnie od wspomnianych wątków – muszą samodzielnie się bronić. Słowa Busha o "zwieńczeniu franczyzy" sugerują, że czwarta odsłona "Krainy lodu" może być pożegnaniem z legendami Arendelle. Zaznaczmy, że Disney nie zamierza spieszyć się z wydawaniem kolejnych musicalowych filmów o Elsie i Annie.