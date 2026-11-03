Dopłaty do ogrzewania od państwa. Fot. shutterstock

Sezon grzewczy zaczyna się rozkręcać. Dla wielu osób to okres, w którym głównym zmartwieniem jest wysokość rachunku. Choć nabór na bon ciepłowniczy zakończył się, to jest inna forma dopłat, którą można wykorzystać na ten właśnie cel.

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Bon ciepłowniczy – o nim dużo się mówiło w kwestii wsparcia przy pokryciu rosnących rachunków za energię. Można było dostać nawet 3500 zł do ogrzewania. Świadczenie adresowano do mniej zamożnych gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Podstawą przyznania bonu było kryterium dochodowe, wyliczane na podstawie średnich zarobków z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Limit wynosił 3561,42 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 2671,07 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Oprócz tego wymogiem było przekroczenie jednoskładnikowej ceny ciepła na poziomie 170 zł za gigadżul netto. Nabór wniosków zakończył się jednak w sierpniu i obecnie nie można już ubiegać się o tę formę wsparcia.

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Co oprócz bonu ciepłowniczego? Dodatek mieszkaniowy pomoże przy wysokich rachunkach

Zamknięcie programu nie odcina jednak potrzebujących od pomocy finansowej. Osoby, które płacą wysokie rachunki za ciepło, wciąż mogą skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Takim jest dodatek mieszkaniowy, potocznie nazywany dodatkiem do czynszu.

Choć nie jest to świadczenie przeznaczone wyłącznie na ogrzewanie (celem jest wsparcie osób i rodzin zmagających się z wysokimi kosztami utrzymania domu/lokalu), przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się również wydatki na energię cieplną. Te warto dodatkowo ograniczać, stosując proste triki na niższe rachunki za ogrzewanie. Żeby ubiegać się o świadczenie, należy łącznie spełnić kilka kryteriów: między innymi być najemcą lub właścicielem danego lokalu lub inną osobą mającą tytuł prawny i ponoszącą wydatki na lokal.

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Drugim istotnym czynnikiem jest powierzchnia normatywna lokalu. Nie może ona przekroczyć:

dla jednej osoby - 35 m2 dla dwóch osób - 40 m2 dla trzech osób - 45 m2 dla czterech osób - 55 m2 dla pięciu osób - 65 m2 dla sześciu osób - 70 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gospodarstwom, których średni miesięczny dochód netto na osobę – liczony z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – nie przekracza określonego limitu:

w gospodarstwie jednoosobowym 40 proc., w gospodarstwie wieloosobowym 30 proc..

Bazując na przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 8 903,56 zł, progi wynoszą odpowiednio do 3 561,42 zł dla 1 osoby oraz do 2 671,07 zł na osobę w rodzinie.

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Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Co ważne, przekroczenie progu dochodowego też nie przekreśla szans na wsparcie. W takich sytuacjach stosuje się zasadę zmniejszania świadczenia o kwotę naddatku. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z urzędem gminy bądź miasta lub ośrodkiem pomocy społecznej realizującym to zadanie.