Sezon grzewczy zaczyna się rozkręcać. Dla wielu osób to okres, w którym głównym zmartwieniem jest wysokość rachunku. Choć nabór na bon ciepłowniczy zakończył się, to jest inna forma dopłat, którą można wykorzystać na ten właśnie cel.
Bon ciepłowniczy – o nim dużo się mówiło w kwestii wsparcia przy pokryciu rosnących rachunków za energię. Można było dostać nawet 3500 zł do ogrzewania. Świadczenie adresowano do mniej zamożnych gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Podstawą przyznania bonu było kryterium dochodowe, wyliczane na podstawie średnich zarobków z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Limit wynosił 3561,42 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 2671,07 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Oprócz tego wymogiem było przekroczenie jednoskładnikowej ceny ciepła na poziomie 170 zł za gigadżul netto. Nabór wniosków zakończył się jednak w sierpniu i obecnie nie można już ubiegać się o tę formę wsparcia.
Co oprócz bonu ciepłowniczego? Dodatek mieszkaniowy pomoże przy wysokich rachunkach
Zamknięcie programu nie odcina jednak potrzebujących od pomocy finansowej. Osoby, które płacą wysokie rachunki za ciepło, wciąż mogą skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Takim jest dodatek mieszkaniowy, potocznie nazywany dodatkiem do czynszu.
Choć nie jest to świadczenie przeznaczone wyłącznie na ogrzewanie (celem jest wsparcie osób i rodzin zmagających się z wysokimi kosztami utrzymania domu/lokalu), przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się również wydatki na energię cieplną. Te warto dodatkowo ograniczać, stosując proste triki na niższe rachunki za ogrzewanie. Żeby ubiegać się o świadczenie, należy łącznie spełnić kilka kryteriów: między innymi być najemcą lub właścicielem danego lokalu lub inną osobą mającą tytuł prawny i ponoszącą wydatki na lokal.
Drugim istotnym czynnikiem jest powierzchnia normatywna lokalu. Nie może ona przekroczyć:
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Dodatek mieszkaniowy przysługuje gospodarstwom, których średni miesięczny dochód netto na osobę – liczony z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – nie przekracza określonego limitu:
Bazując na przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 8 903,56 zł, progi wynoszą odpowiednio do 3 561,42 zł dla 1 osoby oraz do 2 671,07 zł na osobę w rodzinie.
Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?
Co ważne, przekroczenie progu dochodowego też nie przekreśla szans na wsparcie. W takich sytuacjach stosuje się zasadę zmniejszania świadczenia o kwotę naddatku. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z urzędem gminy bądź miasta lub ośrodkiem pomocy społecznej realizującym to zadanie.
Wniosek o wsparcie można pobrać ze strony internetowej swojego urzędu gminy, można też go złożyć elektronicznie. Do uzupełnionego formularza należy dołączyć deklarację o dochodach, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz rachunki dokumentujące bieżące opłaty mieszkaniowe.